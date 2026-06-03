Conoce a los 26 futbolistas de la selección española en el Mundial 2026 jugador por jugador

13 Joan García

Joan García [FC Barcelona, 25 años] es el más joven del trío de porteros de la selección española, el novato en grandes torneos con la Roja, aunque ya debutó en el parón de marzo, pero el más 'insolente'. Y es que su gran temporada en el Barça, donde ha sido campeón de Liga y Premio Zamora en su primer año, hace que para muchos sea el candidato idóneo a titular.