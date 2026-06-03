Conoce a los 26 futbolistas de la selección española en el Mundial 2026 jugador por jugador
- Estos son los elegidos por Luis de la Fuente para pelear por la segunda estrella
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La suerte está echada para 26 jugadores de fútbol en pos de un sueño. Estos son, jugador por jugador, los elegidos por el seleccionador de España, Luis de la Fuente, para disputar el Mundial 2026 y pelear por el que sería segundo título de la Roja.
Porteros
23Unai Simón
Unai Simón [Athletic Club, 28 años] ha sido el portero titular de la selección española los últimos cinco años, desde que le diera su primera alternativa Luis Enrique. Pese al debate previo sobre la titularidad de la portería en este Mundial, el seleccionador le mantuvo. Apenas tuvo trabajo con una Cabo Verde tímida en ataque, que sólo le generó un par de ocasiones. Apunta a seguir.
1David Raya
David Raya [Arsenal FC, 30 años] está en el mejor momento de forma de su carrera y quiere trasladarlo a la selección española, dispuesto a disputarle la titularidad a Unai Simón. El barcelonés llega después de ganar la Premier League con el Arsenal y de casi ganar la Champions League, parando un penalti en la tanda decisiva sin éxito al final. Más decisivo quiere ser en este Mundial.
13Joan García
Joan García [FC Barcelona, 25 años] es el más joven del trío de porteros de la selección española, el novato en grandes torneos con la Roja, aunque ya debutó en el parón de marzo, pero el más 'insolente'. Y es que su gran temporada en el Barça, donde ha sido campeón de Liga y Premio Zamora en su primer año, hace que para muchos sea el candidato idóneo a titular.
Defensas
2Marc Pubill
Marc Pubill [Atlético de Madrid, 22 años] se estrena en una gran cita internacional avalado por su gran proyección. Tras ser reconvertido a la posición de central por Simeone en el club rojiblanco, el joven futbolista ofrece a la Roja una alternativa de plenas garantías atrás, aportando energía, frescura y mucha contundencia.
3Alejandro Grimaldo
Alejandro Grimaldo [Bayer Leverkusen, 30 años] es sinónimo de regularidad absoluta. El lateral llega tras una temporada espectacular en Alemania encadenando semanas jugando prácticamente todo. Su excelente estado físico y su profundidad por la banda izquierda le convierten en un puñal indispensable para el torneo.
4Eric García
Eric García [FC Barcelona, 25 años] regresa a un gran torneo internacional con el aval de su madurez futbolística. Después de un curso de máxima exigencia en la plantilla de Hansi Flick, el central catalán aporta su excelente lectura de juego y precisión en la salida de balón para dar solidez a la zaga española.
5Marcos Llorente
Marcos Llorente [Atlético de Madrid, 31 años] aporta un físico privilegiado y una polivalencia total al equipo. Aunque sufrió un bache por lesión a mitad de curso, el madrileño recuperó rápidamente su mejor nivel y llega con frescura, listo para recorrer kilómetros. En el debut fue de los más activos y se recorrió la banda de punta a punta como lateral derecho. Generó ocasiones sin fortuna.
12Pedro Porro
Pedro Porro [Tottenham Hotspur, 26 años] llega a la cita mundialista con el ritmo competitivo que da el ser indiscutible. Pese a superar un bache por lesión a principios de año, el lateral sumó una gran cantidad de kilómetros en la exigente Premier League y se planta en la convocatoria con las opciones intactas de pelear el puesto.
14Aymeric Laporte
Aymeric Laporte [Athletic Club, 32 años] mantiene intacto su estatus de líder en la zaga. Tras su regreso al Athletic, el central zurdo sigue ofreciendo plenas garantías defensivas y una salida de balón limpia desde atrás. Incluso, si lo exigen las circunstancias, es un recurso a contar en el ataque por su poderío a balón parado, como en el final ante Cabo Verde que hizo de 'nueve' improvisado.
22Pau Cubarsí
Pau Cubarsí [FC Barcelona, 19 años] se ha consolidado en la élite dejando atrás la etiqueta de debutante. Tras una temporada impecable en el conjunto azulgrana, donde asumió galones tanto en Liga como en Champions, el joven central llega al Mundial con nervios cero, como dijo a TVE antes de debutar. Ante Cabo Verde fue uno de los mejor valorados, aunque no tuvo excesivo trabajo.
24Marc Cucurella
Marc Cucurella [Chelsea / Real Madrid, 27 años] se ha ganado a pulso su sitio en la lista gracias a una campaña de enorme regularidad en Inglaterra. Superadas unas molestias en el tramo medio, su rendimiento en el Chelsea no ha pasado desapercibido al Real Madrid. Su anunciado fichaje por el club blanco no le afectó en el debut, siendo de los que más ocasiones generó en el fallido ataque de España.
Centrocampistas
6Mikel Merino
Mikel Merino [Arsenal, 29 años] asume galones en la Roja avalado por su gran pegada. Máximo goleador de la fase de clasificación con seis tantos, el navarro ha vivido un curso intenso siendo campeón de la Premier y subcampeón de Europa. Llegó con dudas por problemas físicos al perderse el tramo final de la temporada, pero tuvo minutos ante Cabo Verde y alguna ocasión que pudo evitar el empate.
8Fabián Ruiz
Fabián Ruiz [PSG, 30 años] llega al torneo en un estado de forma pletórico tras firmar un año histórico en Francia. El palaciego viene de proclamarse campeón tanto de la Ligue 1 como de la Champions League con el PSG. Eso le otorgó galones para ser titular frente a Cabo Verde, pero no tuvo demasiado éxito en la distribución de medio campo para adelante ni en las ocasiones que tuvo en sus botas.
9Gavi
Gavi [FC Barcelona, 21 años] entra en la lista tras superar un largo calvario. A pesar de haber disputado pocos minutos oficiales este año, Luis de la Fuente le ha esperado por considerarle un futbolista vital y fue la gran novedad en el once frente a Cabo Verde. Su carácter se vio desde el inicio, ganando todos los duelos, pero fue uno de los señalados al jugar en una posición distinta a la suya natural.
15Álex Baena
Álex Baena [Atlético de Madrid, 24 años] afronta el Mundial tras un año algo irregular, condicionado por las lesiones y una operación de apendicitis. Pese a ello, el almeriense siempre ha cumplido con nota en las convocatorias de la selección, aportando una visión de juego privilegiada y un golpeo a balón parado de primer nivel.
16Rodri Hernández
Rodri Hernández [Manchester City, 29 años] llega consolidado como el mejor mediocentro del mundo y el auténtico motor sobre el que gira el juego de la selección. El madrileño será el primer capitán en lo que dure el Mundial para la Roja y ante Cabo Verde lució el brazalete desde el primer minuto. Fue uno de los que mejor nota tuvo, pero en el 'debe' se le nota aún falto de ritmo competitivo.
18Martín Zubimendi
Martín Zubimendi [Arsenal, 27 años] llega en la madurez de su carrera tras un año agridulce en Inglaterra. Campeón de la Premier con el Arsenal, pero con la espina de quedar subcampeón de la Champions, el donostiarra ofrece un despliegue táctico excelso en el medio, siendo el relevo natural y de totales garantías para Rodri.
20Pedri
Pedri [FC Barcelona, 23 años] vuelve a liderar la creatividad de la selección en una gran cita. Olvidados los problemas físicos de antaño, el tinerfeño ha recuperado la magia en sus botas y el equipo espera su clarividencia en el pase filtrado. Sin embargo, no fue capaz de encontrar líneas claras de pase en el debut ante Cabo Verde para conectar con los jugadores de ataque ante la cerrada defensa.
Delanteros
7Ferran Torres
Ferran Torres [FC Barcelona, 26 años] acude a la cita avalado por su efectividad, compartiendo con Lamine el Premio Zarra de LaLiga. El valenciano es un futbolista de la total confianza de Luis de la Fuente gracias a su movilidad y polivalencia en ataque. Se cumplió el pronóstico de su titularidad en ausencia de Lamine Yamal, pero no pudo concretar sus ocasiones y estrelló una clara en el larguero.
10Dani Olmo
Dani Olmo [FC Barcelona, 28 años] aporta polivalencia, dinamismo y mucha experiencia en grandes escenarios. El atacante catalán se ha convertido en una pieza fija en los esquemas de la selección gracias a su capacidad para jugar entre líneas. Esa virtud la buscó De la Fuente en la segunda parte frente a Cabo Verde, pero el barcelonista poco pudo hacer en sus nueve minutos de juego.
11Yéremi Pino
Yéremi Pino [Crystal Palace, 23 años] afronta el torneo con la madurez que le ha otorgado su experiencia en el fútbol inglés. El extremo canario ofrece al seleccionador un perfil vertical, descarado en el uno contra uno y con mucho trabajo defensivo, ideal tanto para revolucionar partidos como para salir de inicio.
17Nico Williams
Nico Williams [Athletic Club, 23 años] encara la cita mundialista con la esperanza de volver a ser el de antes. El extremo viajó con el grupo y se recuperó a tiempo para debutar contra Cabo Verde. Su salida al final se esperaba como un revulsivo para abrir la lata frente a una ultradefensiva Cabo Verde, pero no tuvo tiempo suficiente para aportar su capacidad de desborde.
19Lamine Yamal
Lamine Yamal [FC Barcelona, 18 años] es la gran baza de la Roja tras ser la estrella del Barça campeón de Liga y ganar el Premio Zarra. Llegó a tiempo para recuperarse de su lesión muscular y, aunque se sabía que no iba a jugar de inicio, su salida frente a Cabo Verde incendió a la grada. Sin embargo, no pudo cambiar el guion con sus intentos de regate y sus centros al área no encontraron rematadores.
21Mikel Oyarzabal
Mikel Oyarzabal [Real Sociedad, 29 años] llega consagrado como un líder. Tras destaparse en la clasificación como máximo goleador con seis dianas (dato que comparte con Merino), el atacante aporta una polivalencia y una jerarquía propia de uno de los capitanes y fue el primer 'nueve' del Mundial. Sin embargo, sufrió la táctica ultradefensiva de Cabo Verde y estuvo media hora sin tocar un solo balón.
25Víctor Muñoz
Víctor Muñoz [CA Osasuna, 23 años] es una de las grandes novedades. Pese a encontrarse en pleno proceso de recuperación, el cuerpo técnico le convoca confiando en que llegue a tiempo al día 15 ante Cabo Verde, premiando así su excelente rendimiento e implicación con la Roja.
26Borja Iglesias
Borja Iglesias [RC Celta, 33 años] asume el reto de ser el '9' de referencia de España en el torneo. Aunque llega a la cita con la espina de no haberse estrenado aún como goleador con la absoluta, el delantero gallego confía en que su trabajo de espaldas, veteranía y juego de área den frutos en el momento clave.
Mundial 2026 Partidos de España
15 de junio: España 0-0 Cabo Verde (crónica de Mario Vallejo)
21 de junio: España - Arabia Saudí, 18:00 horas (La 1 y RTVE Play)
27 de junio: España - Uruguay, 02:00 horas (La 1 y RTVE Play)