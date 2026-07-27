Sánchez insiste en el pacto de Estado contra la emergencia climática: "Esta sí que es una prioridad nacional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este lunes en la necesidad de aprobar un pacto de Estado contra la emergencia climática, teniendo en cuenta todos los incendios activos en España y el incremento de las temperaturas de los últimos años. "Esta sí que es una prioridad nacional", ha dicho el jefe del Ejecutivo, haciendo así referencia a los pactos entre PP y Vox en varias comunidades autónomas y que se han basado en este principio.

"Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado", ha remarcado Sánchez, que ha puesto el foco en que "esta batalla no la vamos a ganar solamente desde el Ejecutivo, la va a ganar el país unido".

En este sentido, Sánchez ha cargado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid después de que "restara importancia" a las quejas de los familiares de alumnos y alumnas de las altas temperaturas en las aulas. "Hay que decirlo claro y alto: con un aumento de las temperaturas que lleve por ejemplo a temperaturas de 30 grados, no se puede estudiar ni aprender con normalidad (...). Ante el calor extremo, la obligación de las instituciones públicas no se puede basar en buscar excusas o negar la evidencia, lo que hay que hacer es adaptar los centros educativos para proteger a nuestros hijos e hijas", ha dicho.

Asimimo, el presidente ha insistido en que la crisis climática afecta "a los más vulnerables" y que por ello hay que tomar medidas para favorecer su bienestar. En este sentido, el Gobierno ha presentado este lunes en Madrid la red de refugios climáticos, que cuenta con 1.100 puntos en todo el país para sofocar las altas temperaturas.

Sánchez también se ha desplazado este lunes hasta la provincia de Castellón, concretamente al Puesto de Mando Avanzado de la Vall d'Uixó, para mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio que allí se ha declarado.

Sumar lamenta "la amenaza" que supone "el negacionismo climático" Desde Sumar inciden en "la amenaza" que supone para la seguridad de todos "el negacionismo climático". Lo ha este lunes dicho el ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, quien ha puesto el foco en los discursos que asume "parte del PP y enteramente Vox". "El negacionismo climático hoy en España es una amenaza para la seguridad de nuestro país. Quien niega las consecuencias del cambio climático, pone en riego la vida de las personas", ha sostenido. También ha pedido a todas las comunidades autónomas que no recorten en sus planes de prevención de incendios ni tampoco en las plantillas de los bomberos. Urtasun, asimismo, se ha referido al pacto de Estado contra la emergencia climática. "Un pacto de Estado sería lo lógico si tuviéramos una oposición responsable, sería lógico que todos los partidos del Congreso asumiéramos un pacto de Estado en esa dirección", ha dicho.