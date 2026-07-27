El incendio de la Vall d'Uixó arrasa 7.000 hectáreas y mantiene a 64.000 vecinos confinados en Castellón

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón, continúa fuera de control tras haber calcinado ya una superficie superior a las 7.000 hectáreas. La gravedad del siniestro ha obligado a las autoridades a mantener medidas drásticas de protección civil, afectando a decenas de miles de personas en la comarca de la Plana Baixa y alrededores.

Actualmente, se contabilizan 16.000 personas evacuadas de un total de 18 localidades, mientras que la cifra de confinados asciende a 64.000 ciudadanos repartidos en tres municipios clave: la propia Vall d'Uixó, Onda y Betxí.

01.28 min El incendio de Vall d'Uixò (Castellón) deja ya 16.000 desalojados y unas 6.500 hectáreas quemadas

Durante la mañana de este lunes, las labores de extinción se han centrado en atajar varios rebrotes de especial virulencia detectados mediante los vuelos de drones realizados durante la noche. Según ha informado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, la zona de Eslida es actualmente uno de los puntos de mayor preocupación debido a un rebrote que presenta un "riesgo importante de propagación". Los medios aéreos están concentrando sus descargas en este sector para evitar que el fuego gane terreno hacia el corazón del parque natural.

De forma paralela, los equipos terrestres trabajan intensamente en la urbanización Monserrat de Betxí y en la zona del Montí, donde también se han reactivado focos que amenazan con ampliar el ya extenso perímetro del incendio, que supera los 48 kilómetros. A pesar de estos puntos críticos, el conseller Valderrama ha indicado que se ha logrado contener la "propagación previsible" que se esperaba dadas las dimensiones del fuego, aunque la guardia no se puede bajar ante la inestabilidad del terreno y el viento.

Despliegue técnico y humano La lucha contra las llamas en este tercer día de incendio cuenta con un despliegue masivo de recursos. Se espera que a lo largo de la jornada operen en la zona un total de 30 medios aéreos, lo que supone un incremento respecto a días anteriores. Este contingente incluye 17 aeronaves de la Generalitat Valenciana, 10 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y 3 unidades llegadas de otras comunidades autónomas que han acudido en apoyo. ““ Para garantizar la eficacia de estos medios, el puerto de Sagunto, en la provincia de Valencia, ha sido cerrado al tráfico marítimo este lunes. Esta medida excepcional tiene como objetivo facilitar las maniobras de carga de agua de los hidroaviones en la dársena, reduciendo así los tiempos de rotación y permitiendo una presión constante sobre los frentes de fuego activos en Castellón. En tierra, el operativo se completa con más de 400 profesionales, entre bomberos del consorcio provincial, bomberos forestales y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que mantiene desplegados a más de 65 miembros en la zona.

Desalojos y confinamientos El drama humano se refleja en las 16.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares desde que se inició el fuego el sábado. La lista de poblaciones evacuadas incluye municipios como Vilavella, Artana, Eslida, Ahín, Alcudia de Veo, Tales, Artesa, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedíjar. Las últimas evacuaciones ordenadas por el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) afectaron a Azuébar y Almedíjar debido a que el fuego avanzaba con fuerza impulsado por las rachas de viento. 12.14 min Aagesen: "Gobernar con negacionistas es desproteger a la población" La mayoría de los desalojados se han trasladado a segundas residencias o casas de familiares, pero el número de personas que requieren asistencia en instalaciones públicas sigue siendo significativo. Según los últimos datos, unas 500 personas permanecen realojadas en los albergues y espacios habilitados por la Generalitat y los ayuntamientos vecinos, una cifra que ha bajado desde los 700 iniciales tras el traslado de algunos afectados a entornos familiares. Estos centros de acogida se encuentran situados en el polideportivo de Onda, el pabellón de Nules, el seminario de Segorbe y el edificio polifuncional de Moncofa, entre otros. Por otro lado, la medida de confinamiento sigue vigente para 64.000 habitantes de la Vall d'Uixó, Onda y Betxí. Esta decisión se ha tomado principalmente para evitar problemas de salud derivados de la intensa columna de humo que cubre la zona y para facilitar el tránsito de los vehículos de emergencia por las vías principales.

Condiciones meteorológicas y estrategia El éxito de las tareas de extinción para las próximas horas depende en gran medida de la evolución meteorológica. Se prevé que el viento sople del sureste con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, condiciones muy similares a las que dificultaron las labores el domingo. Sin embargo, los expertos confían en que la llegada de la noche traiga consigo una "ventana de oportunidad". 01.26 min El incendio de Vall d'Uixò (Castellón) deja ya 16.000 desalojados y 4.300 hectáreas quemadas Se espera que la humedad relativa alcance el 70% u 80% durante la madrugada, lo que favorecería enormemente las labores de las brigadas terrestres para perimetrar los focos que los medios aéreos no pueden atacar en la oscuridad. Emergencias ha recordado que el riesgo de incendios forestales se mantiene en nivel extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana debido a las altas temperaturas acumuladas y la sequedad de la vegetación.