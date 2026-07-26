Los medios aéreos se reincorporan para la extinción del incendio de Vall d'Uixò (Castellón), con 16.000 desalojados

Los medios aéreos se han reincorporado esta mañana a las tareas de extinción del incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón), un fuego que sigue aún sin control, con un perímetro de 21 kilómetros y que deja de momento más de 16.000 personas de unos 15 municipios desalojadas.

Los medios terrestres han permanecido sobre el terreno toda la noche para tratar de contener unas llamas avivadas por el calor registrado en la zona estos días y el viento que se registra, y que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, soplará este domingo del noroeste en el interior norte de Castellón, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la primera mitad del día.

Por su parte, Emergencias ha establecido para este domingo el nivel extremo (rojo) de preemergencia de riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana, debido a las condiciones meteorológicas de las tres provincias.