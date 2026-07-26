El tiempo del 26 de julio: La estabilidad marcará este domingo, aunque con tormentas en Baleares y Cataluña

Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y vertientes septentrionales de la Ibérica norte habrá cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que irán a menos a lo largo del día.

Asimismo, en el nordeste de Cataluña y Baleares se darán intervalos nubosos con chubascos y tormentas con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo, en los litorales de Cataluña de madrugada y en Baleares a partir de la mañana.

También se esperan tormentas aisladas por la tarde en el interior de Murcia, que podrían ser fuertes y con granizo.

Nubosidad baja matinal en otras zonas del extremo norte peninsular, y de forma más persistente en el norte de las islas Canarias de mayor relieve.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular, con posible presencia de polvo en suspensión en las islas Canarias orientales.

Temperaturas Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, exceptuando regiones mediterráneas y tercio nordeste peninsular con descensos que se prevén localmente notables en Baleares y fachada oriental peninsular. Se superarán los 35 grados en depresiones de la vertiente atlántica sur así como en puntos de Alborán y del Segura. Las mínimas descenderán salvo en el cuadrante suroeste peninsular con un predominio de los aumentos. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y Guadalquivir. En Canarias las temperaturas no experimentarán cambios.