¿Es normal este calor? Récords y análisis de las temperaturas en España

La temperatura máxima en España hoy es de 34,9°C (5,3°C por encima de lo normal) y la mínima de 18,3°C (1,8°C por encima de lo normal). Las estaciones donde el calor del día es más inusual para la fecha son La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca), con 34,7°C (14,1° sobre su mediana y la más alta en sus 17 años de serie para este día); Santiago de Compostela Aeropuerto (A Coruña), con 33,0°C (11,0° sobre su mediana y solo superada 2 veces en 80 años); y Pontevedra (Pontevedra), con 35,0°C (11,0° sobre su mediana y la más alta en sus 40 años de serie para este día).

En un contexto en el que los últimos años están batiendo récords de altas temperaturas en todo el mundo y, en especial, en el área del Mediterráneo, DatosRTVE ha reunido en un único lugar todas las variables climatológicas que permiten saber cuán extremo es el calor que está haciendo en España en los últimos días.

¿Hace calor hoy? Para saber si el calor de los últimos días está dentro de lo esperado o si, por el contrario, nos encontramos ante una temperatura fuera de lo normal, empezamos analizando cuánto se desvían las temperaturas máximas y las mínimas de su valor de referencia. Esto es lo que se denomina anomalía térmica. En los últimos 30 días (del 3 de junio al 3 de julio), las temperaturas máximas en España han estado de media 3,7°C por encima de lo normal. Las estaciones con mayor anomalía han sido Teruel (Teruel) (+5,4°C), Pamplona, Aeropuerto (Navarra) (+5,3°C), Huesca, Aeropuerto (Huesca) (+5,1°C) y Lleida (Lleida) (+5,0°C). Este indicador se obtiene al comparar la temperatura de cada día con el valor que se considera normal para esa misma fecha e indica cuántos grados de diferencia hay. Si la temperatura actual se encuentra por encima de lo esperado, dibuja una barra roja en el gráfico y estamos hablando de un día más cálido de lo normal. En cambio, si la barra es azul y está por debajo de la línea de la temperatura normal, se considera que es un día frío. Cuanto más se separa la barra de esa línea, más calor o más frío habrá hecho ese día. Por norma general, las temperaturas mínimas se registran durante la noche, por lo que son un buen indicador para identificar noches excepcionalmente cálidas o tropicales. En los últimos 30 días (del 3 de junio al 3 de julio), las temperaturas mínimas en España han estado de media 2,4°C por encima de lo normal. Las estaciones con mayor anomalía han sido Segovia (Segovia) (+3,6°C), Ávila (Ávila) (+3,5°C), Madrid, Retiro (Madrid) (+3,4°C) y Cuenca (Cuenca) (+3,3°C). La definición climatológica dice que una noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima no desciende de 20 °C, un valor que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se cumple reiteradamente desde hace décadas en las noches de los meses de verano en las ciudades ribereñas del Mediterráneo. Por eso, los climatólogos ya empiezan a plantear un umbral más alto para estas zonas y consideran que las noches que superan los 24 °C o 25 °C son realmente adversas.

¿Es normal este calor? Además de saber si hace más o menos calor de lo normal, es interesante saber si es muy frecuente que se alcance una temperatura concreta en una fecha determinada. Así, por ejemplo, 33,4 grados un 23 de junio en Cádiz son poco frecuentes porque solo se han registrado 34 veces desde 1935. En cambio, una temperatura de 31 °C en Zamora para la misma fecha no es tan extraña, porque se ha registrado 546 veces desde 1920. El siguiente gráfico muestra las capitales de cada provincia y otras estaciones meteorológicas con los datos más excepcionales en las últimas 24 horas. Cada punto representa la máxima alcanzada para la fecha en todos los años para los que hay registros y se señala en rojo la temperatura actual. Los puntos que quedan dentro de la caja son el 50% más frecuente, por lo que, si el punto rojo está dentro, el calor registrado es normal. En cambio, si el punto queda fuera, se trata de un registro poco frecuente, ya que todo lo que queda fuera de la caja son temperaturas excepcionalmente altas, a la derecha, o bajas, a la izquierda.

¿Se puede hablar de temperaturas extremas? Después de conocer la anomalía y la frecuencia de las temperaturas, se puede responder a la pregunta de si realmente se trata de un valor extremo. Para ello, DatosRTVE ha comparado la temperatura actual con las registradas cada día en los últimos 30 años para saber cuán extremas son. Con ese análisis, se puede dibujar un gráfico en el que se muestra un "rango de normalidad", dejando fuera el 5% de las temperaturas más cálidas y más frías de cada día, tanto para las máximas como para las mínimas. Luego, solo hay que colocar la temperatura que se está registrando cada día: si la línea rebasa el “rango de normalidad”, estamos hablando de un día de calor o frío extremo. Badajoz Aeropuerto (Badajoz) registra la máxima más alta, con 42,0°C, superando el umbral extremo para la fecha (39,7°C); lleva un día por encima de este umbral. Cádiz (Cádiz) tiene la mínima más cálida, con 26,0°C, por encima del umbral extremo para la fecha (23,8°C); lleva una noche en esta situación. Es uno de los 1.759 municipios donde la noche puede calificarse como tropical (temperatura mínima igual o superior a 20°C). En el siguiente gráfico puedes seleccionar una provincia para ver cómo están siendo allí las máximas y las mínimas:

Los récords de temperaturas mes a mes Cuando un día es tan extremo que supera cualquier registro histórico, estamos hablando de un récord de temperatura, que puede ser mensual o absoluto. En el primer caso, la temperatura ha superado por exceso o por defecto el valor alcanzado históricamente para ese mes. En el segundo, en cambio, habrá subido o bajado tanto que se trata de un récord para cualquier época del año. En las últimas 24 horas se han batido seis récords de temperatura máxima en España. Los termómetros han anotado la temperatura más alta para un mes de julio en una ocasión y han batido el récord para cualquier fecha del año otras cinco veces. En la última semana, se han anotado 16 récords, con los más destacados en Fuencaliente (Sta. Cruz de Tenerife), donde el mercurio ha llegado hasta los 38,5°C; La Covatilla, Estación de Esquí (Salamanca), con una máxima de 34,7°C el 3 de julio; y Puerto de Navacerrada (Madrid), con 33,5°C el 3 de julio. En lo que va de julio, se han registrado seis récords absolutos y tres mensuales. En el siguiente mapa puedes consultar todos los récords que se han batido en las distintas estaciones meteorológicas de España, mes a mes, en lo que va de año. Eso quiere decir que un récord absoluto alcanzado en el mes de marzo sustituye a la vez al récord mensual. No obstante, esa temperatura puede ser superada de nuevo por otro récord absoluto varios meses después, convirtiéndose, además, en un nuevo récord para el mes en curso. Las temperaturas mínimas pueden batir dos tipos de récord: tanto si son la más baja registrada como si se trata de la más alta. Las primeras se definen cuando el termómetro desciende hasta su valor mínimo histórico —ya sea mensual o absoluto—. En cambio, los récords de temperatura mínima más alta se producen cuando el valor registrado por el mercurio como temperatura mínima se convierte en el más alto de la serie. En cuanto a las mínimas más altas, se ha batido un récord las últimas 24 horas. Los datos provisionales de Aemet indican que se ha anotado un récord mensual. En la última semana, se han registrado las temperaturas mínimas más altas para un mes de julio en 42 lugares, con los más destacados en Espolla (Girona), donde el mercurio no ha bajado de los 27,4°C; Sant Hilari (Girona), con una mínima de 21,8°C el 28 de junio; y Figueres (Girona), con 26,5°C el 29 de junio. En lo que va de julio, se han registrado dos récords mensuales.