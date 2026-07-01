¿Cómo está siendo la temporada de incendios en España?
- Consulta en datos y gráficos cómo está siendo la temporada de incendios de 2026 en España
Cada año, con la llegada del calor, el riesgo de incendio forestal se extiende por buena parte del territorio español. Este seguimiento recoge, en tiempo real, cómo evoluciona la temporada: los focos activos, la superficie afectada y las zonas más castigadas por el fuego.
¿Cuánto se ha quemado en España este año?
En España ya se han quemado en torno a 49.000 hectáreas, según la estimación en tiempo real del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). Se trata de una cifra algo superior a las 39.700 comunicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) hasta el 21 de junio.
La superficie quemada es el indicador más inmediato para medir el impacto de una temporada de incendios. España cuenta con dos fuentes de referencia que la estiman de forma distinta: el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que recopila los partes oficiales comunicados por las comunidades autónomas, y el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS), que ofrece una estimación satelital actualizada de forma continua. Ambas cifras no siempre coinciden, pero juntas ofrecen la imagen más completa disponible.
¿Cómo están siendo los incendios en el último mes?
En lo que va de mes se han quemado 15.410 hectáreas. El mes de mayo cerró con un 100% más de superficie quemada de lo previsto para la fecha, según el análisis de los registros históricos. Hasta ahora, junio ha sido el mes en el que más hectáreas han ardido: 15.400.
Los incendios no se distribuyen de forma uniforme a lo largo del año. La evolución mensual permite detectar si la temporada se está acelerando, si hay meses especialmente destructivos o si el ritmo se aleja de lo que cabría esperar según los registros históricos.
¿Cuál es la provincia más afectada por los incendios?
Por provincias, Cantabria es la que más hectáreas quemadas registra, en torno a 15.500, mientras que Araba/Álava es una de las más afectadas, ya que han ardido en torno a 100 hectáreas: mucho más de lo esperado para este momento del año.
Los incendios nunca impactan por igual a todo el territorio. Algunas provincias concentran históricamente una mayor superficie quemada por su vegetación, su orografía o sus condiciones climáticas. Históricamente, Ourense es la región con más incendios de España, seguida de Zamora y León. Pero cada temporada puede alterar ese patrón y situar en primer plano zonas que en otros años apenas figuran en los registros.
¿Cuántos grandes incendios ha habido en España?
Si se atiende a la superficie que se ha quemado, en España, los incendios que superan las 500 hectáreas se denominan grandes incendios forestales. Son una fracción mínima del total de fuegos declarados cada año, pero concentran la mayor parte del daño.
En lo que va de año, en España se han producido 14 grandes incendios forestales. Los más recientes han ocurrido en San Bartolomé de la Torre (Huelva), Alcampell (Huesca), Villanueva de los Castillejos (Huelva), Montemolín (Badajoz), Obejo (Córdoba) y Congosto (León). Todos pasan a formar parte de los al menos 353 grandes fuegos registrados en España este siglo, aquellos en los que se queman más de 500 hectáreas según la definición de Miteco.
Los grandes incendios forestales arrasan más superficie, son más difíciles de controlar y dejan secuelas ambientales que tardan décadas en recuperarse.
¿Cómo está siendo la temporada de incendios en Europa?
En el conjunto de la Unión Europa, ya se han alcanzado las 128.300 hectáreas de bosque quemado, con Eslovaquia disparando su media histórica para esta época de año y Estonia multiplicándola por ocho. En el conjunto del continente, mayo terminó con 103.600 hectáreas abrasadas, un 20% más de los valores normales para la fecha.
Sobre esta información
Los gráficos de esta noticia se elaboran de forma automática a partir de dos fuentes oficiales independientes, cada una con una naturaleza y una frecuencia de actualización distintas. A continuación se detalla de dónde sale cada dato y qué filtros y cálculos se aplican.
Fuentes de datos Superficie quemada — EFFIS (Copernicus / Comisión Europea). Los polígonos de área quemada proceden del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que cartografía los perímetros de los incendios a partir de imágenes de satélite (MODIS y Sentinel‑2). Es un producto de evaluación de daños: se actualiza con cierto retardo —de uno a varios días— y solo incorpora nuevos incendios cuando el satélite los detecta y procesa. Por eso la fecha del último dato de superficie quemada no siempre coincide con el día en curso.
Avances informativos — Miteco. Como referencia histórica y de contraste, se utilizan los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), elaborados a partir de la información de las comunidades autónomas.
Filtros y cálculos
Umbral de tamaño. Para las series y los recuentos de superficie quemada solo se contabilizan los incendios que superan las 30 hectáreas, agrupando por día, municipio y provincia. Se consideran "grandes incendios" los que superan las 500 hectáreas, siguiendo la definición de Miteco.
Acumulado anual y comparación histórica. La superficie quemada se acumula día a día desde el 1 de enero. Para situar el año en curso en contexto, se calcula una media móvil de los 15 años anteriores completos, junto con los valores máximo y mínimo de la serie, de modo que pueda compararse si la campaña va por encima o por debajo de lo normal para cada fecha.
Todos los datos son provisionales y pueden variar: las cifras de superficie quemada se revisan a medida que los satélites afinan la detección y los servicios de emergencia actualizan la información sobre el terreno. Las cifras de EFFIS (estimación satelital en tiempo real) y las de Miteco (datos oficiales de las comunidades autónomas) responden a metodologías distintas y, por tanto, no son directamente equiparables.