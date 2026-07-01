¿Cómo está siendo la temporada de incendios en España?

Los gráficos de esta noticia se elaboran de forma automática a partir de dos fuentes oficiales independientes, cada una con una naturaleza y una frecuencia de actualización distintas. A continuación se detalla de dónde sale cada dato y qué filtros y cálculos se aplican.

Fuentes de datos Superficie quemada — EFFIS (Copernicus / Comisión Europea). Los polígonos de área quemada proceden del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que cartografía los perímetros de los incendios a partir de imágenes de satélite (MODIS y Sentinel‑2). Es un producto de evaluación de daños: se actualiza con cierto retardo —de uno a varios días— y solo incorpora nuevos incendios cuando el satélite los detecta y procesa. Por eso la fecha del último dato de superficie quemada no siempre coincide con el día en curso.

Avances informativos — Miteco. Como referencia histórica y de contraste, se utilizan los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), elaborados a partir de la información de las comunidades autónomas.

Filtros y cálculos

Umbral de tamaño. Para las series y los recuentos de superficie quemada solo se contabilizan los incendios que superan las 30 hectáreas, agrupando por día, municipio y provincia. Se consideran "grandes incendios" los que superan las 500 hectáreas, siguiendo la definición de Miteco.

Acumulado anual y comparación histórica. La superficie quemada se acumula día a día desde el 1 de enero. Para situar el año en curso en contexto, se calcula una media móvil de los 15 años anteriores completos, junto con los valores máximo y mínimo de la serie, de modo que pueda compararse si la campaña va por encima o por debajo de lo normal para cada fecha.

Todos los datos son provisionales y pueden variar: las cifras de superficie quemada se revisan a medida que los satélites afinan la detección y los servicios de emergencia actualizan la información sobre el terreno. Las cifras de EFFIS (estimación satelital en tiempo real) y las de Miteco (datos oficiales de las comunidades autónomas) responden a metodologías distintas y, por tanto, no son directamente equiparables.