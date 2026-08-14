Alba Vázquez aviva las esperanzas de medalla tras pasar a la final de los 200m estilos con el segundo mejor tiempo

La natación española volvió a encontrar en los relevos una de sus principales fuentes de alegrías en los Europeos de París.

El 4x100 libre mixto rozó el podio en una final en la que terminó cuarto y estableció un nuevo récord de España, mientras Alba Vázquez, Irene Ciércoles y Arbidel González certificaron su presencia en las finales de sus respectivas pruebas.

Alba Vázquez e Irene Ciércoles, dos nuevas finalistas Alba Vázquez volverá a pelear por las medallas después de clasificarse para la final de los 200m estilos con el segundo mejor tiempo de todas las participantes. La onubense paró el cronómetro en 2:10.87, su mejor marca personal, y solo fue superada en las semifinales por la británica Abbie Wood, que llega a la lucha por el oro con un registro de 2:09.99. Vázquez ya fue quinta en los 400m estilos y buscará ahora mejorar su resultado. También estará en una final individual Irene Ciércoles, que sigue confirmando su enorme progresión con apenas 16 años. La aragonesa se clasificó para los 100m espalda con 59.77, una marca que la convierte en la segunda nadadora española capaz de bajar del minuto en la distancia. La vigente campeona continental júnior afrontará así su primera final individual en una gran competición internacional absoluta.

El 4x100 mixto, a las puertas del podio con récord El relevo 4x100 libre mixto, formado por Miguel Pérez-Godoy, Luca Hoek, María Daza e Irene Ciércoles, terminó inicialmente quinto en una final en la que llegó a pelear por las medallas. Francia, que había terminado cuarta, fue posteriormente descalificada por una salida anticipada de uno de sus relevistas, lo que elevó al cuarteto español a la cuarta posición. El podio quedó finalmente en manos del equipo ruso (oro), Países Bajos (plata) y Croacia (bronce). España, además, estableció un nuevo récord nacional con 3:22.91, más de tres segundos mejor que el registro de la sesión matinal y que el anterior tope español, el 3:24.87 del Mundial de Singapur de 2025. “¡CONFIRMADO!



🙌 España es cuarta tras la descalificación de Francia por lanzarse a la piscina antes de tiempo https://t.co/l7gSMQv5zn“ — Teledeporte (@teledeporte) August 14, 2026 Sin embargo, el resultado español tuvo un elemento de incertidumbre que no se conoció hasta después de la carrera. Las relevistas españolas intercambiaron sus puestos respecto al orden comunicado previamente, algo que no está permitido una vez que la composición y el orden del relevo han sido enviados y quedan cerrados. La modificación podría haber supuesto la descalificación del equipo español y la anulación del récord, pero en ausencia de reclamaciones, el resultado quedó oficializado: España es cuarta de Europa y el 3:22.91 permanece como nuevo récord nacional.