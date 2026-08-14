Desastre ambiental en Argentina: una camioneta daña la Pampa del Leoncito que tardará décadas en recuperarse

Al norte de Argentina, en la inmensidad del departamento de Calingasta, al pie de Los Andes, se extiende un milagro geológico que hoy sufre una "macana" de dimensiones históricas. La Pampa del Leoncito, una llanura de 12 kilómetros de largo por 3 de ancho compuesta por limos y arcillas, ha sido herida de gravedad por la imprudencia de un conductor.

Lo que para un turista distraído puede ser un simple error de navegación, para los expertos es un desastre ecológico que tardará un siglo en cicatrizar. Ante este escenario, el portavoz de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, ha sido tajante al calificar el suceso como una "auténtica agresión" en un espacio donde las intervenciones humanas deberían estar "totalmente excluidas".

El incidente ocurrió cuando Agustín Añó, un médico nefrólogo de 46 años, decidió adentrarse 1,5 kilómetros en una zona estrictamente restringida con su camioneta Toyota Hilux. El suelo, aparentemente firme pero traicioneramente húmedo por el fenómeno de "El Niño", succionó el vehículo.

En su desesperación por salir, el conductor realizó maniobras que profundizaron los surcos hasta los 25 centímetros, dejando una huella que, según la Universidad de San Juan, persistirá más allá del siglo XXII.

Un laboratorio natural bajo asedio Para que en España se comprenda la delicadeza de este entorno, Miguel Ángel Soto señala que nos encontramos ante un "espacio muy vulnerable y muy sensible". La Pampa del Leoncito funciona como "una cuenca endorreica, una planicie sin salida al mar" donde la acumulación de sedimentos y agua genera lo que Soto describe como un "auténtico laboratorio natural". En este rincón sanjuanino, microorganismos, bacterias, plantas y animales conviven en un "ecosistema muy singular" que ha sido alterado de forma irreversible por la tracción mecánica. Soto establece un paralelismo directo con la geografía española para ilustrar la gravedad del asunto. Salvando las distancias kilométricas, este "Barreal Blanco" comparte la naturaleza de depresiones cerradas como la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, la laguna de Gallocanta, en Zaragoza o la de El Hito en Cuenca. Red Natura 2000 en Radio 5 Red Natura 2000 - Laguna de Gallocanta - 17/04/16 Escuchar audio En todas ellas, la sedimentación progresiva y la salinización crean una lámina de vida que no tolera el peso del desarrollo humano. "Desde luego, en Gallocanta o en Fuente de Piedra no está autorizada la circulación de vehículos a motor", sentencia el portavoz, subrayando lo "lamentable" de que estos hechos ocurran en áreas protegidas.

La geología del tiempo detenido El "laburo" de la naturaleza para nivelar el terreno en zonas áridas no sigue el ritmo humano, sino el geológico. A diferencia de los humedales europeos, donde la lluvia frecuente redistribuye los sedimentos, en San Juan el clima es extremo y seco. Esta escasez de precipitaciones significa que el agua no tiene la fuerza necesaria para rellenar los surcos profundos. Una huella en el Barreal Blanco es, literalmente, una cicatriz en el tiempo. Reportajes Emisoras Reportaje emisoras: Santander - Carrovelismo - 16/08/12 Escuchar audio La importancia de este espacio para Argentina es triple: científica, turística y deportiva. Sus cielos, libres de contaminación lumínica, albergan observatorios astronómicos de vanguardia, mientras que su superficie lisa es la catedral mundial del carrovelismo, donde vehículos a vela se deslizan gracias al viento constante de la cordillera. Una superficie rugosa y marcada por neumáticos destruye la pista natural que hace posible este deporte y altera el paisaje que atrae a visitantes de todo el globo.