El Gobierno autoriza la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030
- El Gobierno supedita esta prórroga a la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional
- El cierre escalonado de sus reactores estaba fijado para noviembre de 2027 y octubre de 2028
La central nuclear de Almaraz funcionará hasta 2030 tras renovar el Gobierno la explotación de las unidades I y II, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permite que sus dos reactores operen, al menos, hasta el 8 de junio de 2030.
La solicitud para extender la vida de la planta se inició en octubre de 2025 cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres dueñas de la central, pidieron de manera formal prorrogar la actividad de los dos reactores. Su cierre escalonado estaba fijado para el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.
La orden del Ministerio de Transición Ecológica establece que esta prolongación de la actividad debe subordinarse al cumplimiento "estricto de las condiciones e instrucciones de seguridad" del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El área que dirige la ministra Sara Aagesen ha asegurado que la central "es segura para las personas" y que el CSN ha constatado el "correcto funcionamiento de la central" así como "el nivel adecuado de seguridad radiológica" ya que ha "impuesto condicionantes técnicos" para tomar esta decisión.
El CSN avaló la prórroga en julio
El CSN emitió el 16 de julio de 2026 un expediente favorable a la renovación que condicionó a que se cumpliesen los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que recoge la orden del BOE. Este aval técnico acreditó que la central cumple con las condiciones de seguridad necesarias para seguir operando.
La tensión en Oriente Medio y la guerra en Ucrania han influido en la decisión. Desde el ministerio, han justificado esta prórroga "por el nuevo contexto energético internacional y la volatilidad del precio del gas derivada de la crisis en Oriente Medio".