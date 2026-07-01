Mapa de los incendios activos hoy en España
Los satélites de la NASA detectan 43 focos de calor activos en España en las últimas 24 horas, distribuidos en 25 municipios de 15 provincias. Los puntos con más actividad se concentran en Castuera (Extremadura), Zalamea de la Serena (Extremadura) y Calzada de Calatrava (Castilla-La Mancha). Entre los 2 grandes incendios en seguimiento este año destacan Alcampell (Huesca, 4.000 ha) y Congosto (León, 600 ha).
¿Cómo funciona el mapa de incendios de RTVE?
El mapa de incendios forestales de RTVE muestra en tiempo casi real la actividad de los grandes fuegos registrados en España durante el año en curso. Los puntos de calor activos permiten detectar focos en las últimas 24 y 48 horas y provienen del sistema FIRMS de la NASA, basado en el sensor VIIRS del satélite NOAA-20.
Para analizar la superficie quemada en lo que va de año, RTVE recurre al Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Este servicio de Copernicus depende de la Comisión Europea, se elabora a partir de imágenes satelitales y se actualiza diariamente.
¿Cuál es el incendio más grande de España este año?
Este sistema permite conocer también cuántos grandes incendios forestales se han producido en España en lo que va de año. Este recuento se elabora siguiendo la definición de gran incendio forestal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que fija un umbral de 500 hectáreas de bosque arrasado para clasificar los siniestros y registrar su impacto anual a nivel nacional.
El mayor incendio registrado en España en 2026 hasta ahora es el de San Bartolomé de la Torre (Huelva), con unas 4.600 hectáreas quemadas según EFFIS.
- San Bartolomé de la Torre (Huelva): 4.600 ha
- Alcampell (Huesca): 4.000 ha
- Soba (Cantabria): 2.600 ha
- Selaya (Cantabria): 1.500 ha
- Villanueva de los Castillejos (Huelva): 1.000 ha
- Losar de la Vera (Cáceres): 1.000 ha
- Valencia de las Torres (Badajoz): 1.000 ha
- Ponteareas (Pontevedra): 900 ha
- Allande (Asturias): 700 ha
- Doñana (Huelva): 700 ha
- Montemolín (Badajoz): 600 ha
- Valencia de las Torres (Badajoz): 600 ha
- Obejo (Córdoba): 600 ha
- Congosto (León): 600 ha
¿Cuántas hectáreas de bosque se han quemado en España?
Además de la extensión del fuego, el mapa incluye datos sobre el tipo de terreno afectado. De las 49.826 hectáreas quemadas en España en 2026, EFFIS estima la siguiente distribución por tipo de suelo:
- 13.662 hectáreas forestals (27%)
- 8.010 hectáreas agrícolas (16%)
- 60 hectáreas urbanos (0%)
- 28.077 hectáreas otros usoss (56%)
Todos los datos de estos mapas son provisionales. Las cifras de superficie pueden variar a medida que los satélites refinan la detección y los servicios de emergencia actualizan la información sobre el terreno.
¿Cuáles son los tipos de incendios forestales en España?
Los incendios forestales en España pueden clasificarse según la vegetación a la que han afectado, por la superficie que se ha quemado o por su comportamiento y factor de propagación. Tres ejes diferentes que se articulan, principalmente, a través de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Miteco y la normativa de la Ley de Montes de 2003.
La clasificación según la vegetación afectada está recogida en el parte del incendio con el que se elabora la EGIF y diferencia entre el fuego de suelo o subsuelo, que es el que se propaga por las raíces y la materia orgánica en descomposición, casi siempre de forma lenta, con poca llama o sin ella; el fuego de superficie, cuando el incendio avanza sobre el suelo, quemando hojarasca, hierba, arbustos y maderas caídas; y el fuego de copas, que es el que alcanza las coronas de los árboles. Este último puede avanzar acoplado a un fuego de superficie o de forma independiente.
La clasificación cuantitativa depende de la superficie quemada y está definida por el Miteco. Un fuego se considera conato cuando ha quemado menos de una hectárea, incendio si está entre una y 500 hectáreas y gran incendio forestal cuando rebasa ese umbral.
Por último, en las operaciones de extinción se usa una clasificación técnica que depende del comportamiento del fuego y de cómo se propaga. Los técnicos hablan de incendios topográficos, cuando su comportamiento está determinado por la pendiente del relieve y el calentamiento de la vegetación del terreno; incendios de viento, en los que las llamas se extienden impulsadas por la intensidad y dirección del viento; e incendios convectivos, cuyo factor de propagación es la gran acumulación de combustible vegetal.
A estos tres tipos se suman los llamados incendios de sexta generación, denominación acuñada por los GRAF (Grups de Reforç d'Actuacions Forestals) catalanes para describir incendios de comportamiento extremo que generan su propia meteorología y son prácticamente inextinguibles con medios convencionales.
Sobre esta información
Este mapa y los textos que lo acompañan se elaboran de forma automática a partir de tres fuentes oficiales independientes, cada una con una naturaleza y una frecuencia de actualización distintas.
Superficie quemada — EFFIS (Copernicus / Comisión Europea). Los polígonos de área quemada proceden del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que cartografía los perímetros de los incendios a partir de imágenes de satélite (MODIS y Sentinel‑2). Es un producto de evaluación de daños: se actualiza con un retardo de varios días y solo incorpora nuevos incendios cuando el satélite los detecta y procesa. Por eso la fecha del último dato de superficie quemada no siempre coincide con el día en curso.
Focos activos — FIRMS (NASA). Los puntos de calor que marcan los fuegos activos provienen del sistema FIRMS de la NASA, con el sensor VIIRS a bordo del satélite NOAA‑20. Se actualizan en tiempo casi real una vez al día y reflejan detecciones de calor de las últimas 24 y 48 horas.
Riesgo de incendio — AEMET. El mapa de riesgo es el producto de "peligro meteorológico de incendio" de la Agencia Estatal de Meteorología, generado a partir de modelos numéricos de predicción del tiempo. Tiene seis niveles (de "muy bajo" a "extremo") y se actualiza a diario.
Filtros y cálculos
Umbral de tamaño. Para los recuentos de superficie quemada solo se contabilizan los incendios que superan las 30 hectáreas, agrupando por día, municipio y provincia. Se consideran "grandes incendios" los que superan las 500 hectáreas, siguiendo la definición de Miteco.
Acumulado anual. La superficie quemada se acumula día a día desde el 1 de enero.
Distribución por tipo de suelo. EFFIS clasifica cada polígono según el porcentaje de cobertura (forestal, agrícola, urbana y otros usos). Para obtener las hectáreas reales de cada tipo, se pondera ese porcentaje por la superficie de cada incendio. Los porcentajes mostrados se calculan sobre el total clasificado. Geometría y localización. El perímetro de los incendios se reproyecta a coordenadas geográficas estándar y se calcula el centroide de cada incendio para situarlo en el mapa. La traducción y normalización de los nombres de provincia se hace de forma automatizada.
Focos activos. Los puntos de FIRMS se filtran al territorio español (península, Baleares y Canarias) y se geolocalizan de forma inversa para asignarles municipio y provincia. Para aligerar el mapa, el conjunto de 48 horas excluye los focos que ya aparecen en el de 24 horas.
Todos los datos son provisionales y pueden variar: las cifras de superficie quemada se revisan a medida que los satélites afinan la detección y los servicios de emergencia actualizan la información sobre el terreno. Las cifras de EFFIS (estimación satelital en tiempo real) y las de Miteco (datos oficiales de las comunidades autónomas) responden a metodologías distintas y, por tanto, no son directamente equiparables. El mapa de riesgo es una previsión meteorológica, no un registro de incendios ocurridos.