Mapa de los incendios activos hoy en España

Este mapa y los textos que lo acompañan se elaboran de forma automática a partir de tres fuentes oficiales independientes, cada una con una naturaleza y una frecuencia de actualización distintas.

Superficie quemada — EFFIS (Copernicus / Comisión Europea). Los polígonos de área quemada proceden del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que cartografía los perímetros de los incendios a partir de imágenes de satélite (MODIS y Sentinel‑2). Es un producto de evaluación de daños: se actualiza con un retardo de varios días y solo incorpora nuevos incendios cuando el satélite los detecta y procesa. Por eso la fecha del último dato de superficie quemada no siempre coincide con el día en curso.

Focos activos — FIRMS (NASA). Los puntos de calor que marcan los fuegos activos provienen del sistema FIRMS de la NASA, con el sensor VIIRS a bordo del satélite NOAA‑20. Se actualizan en tiempo casi real una vez al día y reflejan detecciones de calor de las últimas 24 y 48 horas.

Riesgo de incendio — AEMET. El mapa de riesgo es el producto de "peligro meteorológico de incendio" de la Agencia Estatal de Meteorología, generado a partir de modelos numéricos de predicción del tiempo. Tiene seis niveles (de "muy bajo" a "extremo") y se actualiza a diario.

Filtros y cálculos

Umbral de tamaño. Para los recuentos de superficie quemada solo se contabilizan los incendios que superan las 30 hectáreas, agrupando por día, municipio y provincia. Se consideran "grandes incendios" los que superan las 500 hectáreas, siguiendo la definición de Miteco.

Acumulado anual. La superficie quemada se acumula día a día desde el 1 de enero.

Distribución por tipo de suelo. EFFIS clasifica cada polígono según el porcentaje de cobertura (forestal, agrícola, urbana y otros usos). Para obtener las hectáreas reales de cada tipo, se pondera ese porcentaje por la superficie de cada incendio. Los porcentajes mostrados se calculan sobre el total clasificado. Geometría y localización. El perímetro de los incendios se reproyecta a coordenadas geográficas estándar y se calcula el centroide de cada incendio para situarlo en el mapa. La traducción y normalización de los nombres de provincia se hace de forma automatizada.

Focos activos. Los puntos de FIRMS se filtran al territorio español (península, Baleares y Canarias) y se geolocalizan de forma inversa para asignarles municipio y provincia. Para aligerar el mapa, el conjunto de 48 horas excluye los focos que ya aparecen en el de 24 horas.

Todos los datos son provisionales y pueden variar: las cifras de superficie quemada se revisan a medida que los satélites afinan la detección y los servicios de emergencia actualizan la información sobre el terreno. Las cifras de EFFIS (estimación satelital en tiempo real) y las de Miteco (datos oficiales de las comunidades autónomas) responden a metodologías distintas y, por tanto, no son directamente equiparables. El mapa de riesgo es una previsión meteorológica, no un registro de incendios ocurridos.