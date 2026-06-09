El Gobierno aprueba el plan de prevención y lucha de incendios forestales ante el verano y las altas temperaturas

El Gobierno ha aprobado el plan de prevención y lucha de incendios forestales ante los riesgos del verano y las altas temperaturas. Con un dispositivo "similar" al desplegado durante años anteriores, este plan "involucra el trabajo de hasta 13 ministerios", según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una comparecencia tras la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros.

"El pasado mes de mayo fue muy cálido en cuanto a temperaturas y especialmente seco en lo que a precipitaciones se refiere. Por ello, toda la labor de prevención y coordinación resulta esencial por los riesgos propios del verano y las altas temperaturas", ha añadido sobre el plan, que incluye "efectivos de las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSCE)".

Medios para la UME y plan de seguros agrarios En un comunicado, presidencia de Gobierno ha detallado que para la presente campaña, la UME dispone de cuatro helicópteros (dos ligeros y dos medios para rescates o evacuaciones) así como 32 módulos de lucha contra incendios. Además, continuará operando el Grupo 43 de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y diez aviones apagafuegos y se mantienen los convenios de colaboración con Galicia y Tenerife. Igualmente, se mantiene operativa la Red de Alerta Nacional para la gestión de situaciones de emergencia, que se habilitó el año pasado por primera vez. En materia de seguridad ciudadana, destaca la acción coordinada de Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y Emergencias, y Dirección General de Tráfico. También hay que reseñar el 47º Plan de Seguros Agrarios para cubrir los riesgos por incendio. En el ámbito de la Justicia, el comunicado menciona las actuaciones realizadas por los Fiscales especializados en materia de delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. No obstante, la competencia principal de gestionar los incendios forestales en España recae en las Comunidades Autónomas. Por ello, algunas como Castilla-La Mancha han lanzado sus propios planes. Castilla-La Mancha intenta blindar sus montes: 126 millones de euros y 2.700 profesionales contra los incendios en 2026