Los incendios remiten: controlado el de Murcia, estabilizado el de Huelva y extinguido el de Toledo

Los incendios forestales originados en los últimos días van remitiendo en medio de una mejora general de la situación: el del parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, está ya controlado mientras que el de las Marismas del Burro, en Gibraleón (Huelva), se da por estabilizado; y el de la Academia de Infantería de Toledo se considera extinguido.

Estos incendios, que se dan en un escenario de elevadas temperaturas en la mayoría del país, superiores a lo que corresponde a estas fechas, se suman al que se registró la semana pasada en el Parque Nacional de Doñana.

La UME se va de Murcia tras controlar el fuego En Murcia, el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias ha dado por controlado en la mañana de este jueves el incendio declarado el martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy, que ha arrasado 177 hectáreas de terreno. Tras haber estado en situación 2 de emergencia desde la tarde del día en que se originó, quedó estabilizado el miércoles. Para aplacarlo trabajaron más de 400 efectivos, entre ellos 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Este jueves, el presidente murciano, Fernando López Mirás, ha especificado en su cuenta de X que pasa a situación 1 y la UME "se retira". "Mi más sincero agradecimiento a la Unidad Militar de Emergencias por su impecable labor y por estar siempre al servicio de la Región de Murcia en los momentos más complicados. Vuestro compromiso y profesionalidad son un verdadero orgullo para todos", ha escrito. ““

Dos focos en Huelva Respecto al que desde el pasado lunes afecta a la reserva natural de las Marismas del Burro, en la desembocadura del los ríos Tinto y Odiel, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, el Dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) lo ha dado ya por estabilizado en la mañana de este jueves. Continúan las labores para su control, que se están viendo dificultadas por "el viento y las mareas". Son dos los focos que presenta el fuego: el norte, que se inició como una reproducción de un incendio registrado el domingo y extinguido esa misma noche; y el sur, al que no se podía acceder por tierra y que se originó por el viento. El fuego afecta a una marisma con abundante espartina, una planta que acumula materia orgánica en su base. Es por eso que se ha dado una intensa presencia de humo. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha considerado la estabilización del fuego como una "gran noticia" tras un "duro trabajo". ““