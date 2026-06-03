Estabilizado el incendio en la pedanía de Los Garres, Murcia, tras quemar más de 170 hectáreas

El incendio declarado en el parque regional de El Valle-Carrascoy y cercano a la pedanía de Los Garres, en Murcia, ha sido estabilizado tras quemar unas 177 hectáreas.

"El incendio de Los Garres ya está estabilizado. Reitero el agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción", ha anunciado en la red social X el presidente murciano, Fernando López-Miras.

"Se mantiene un dispositivo de 150 efectivos para asegurar el perímetro y sofocar los posibles conatos", ha añadido, después de que pidiera el día anterior el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplazó hasta la zona.

Las llamas, que se declararon la tarde de martes, se movieron en todas direcciones entre el casco urbano de Los Garres y el barrio de San José de la Montaña en la falda del monte. Por ello, muchos vecinos con mangueras particulares ayudaron desde las calles donde tienen sus casas. El humo obligó al desalojo de unos cien vecinos, que ya han podido regresar a sus casas.

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