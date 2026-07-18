El incendio de Orés sigue fuera de control tras arrasar más de 15.000 hectáreas y mantiene evacuadas varias localidades
- Es el peor incendio registrado en España en lo que va de año
- Fuera de Aragón, el de la Sierra Norte de Guadalajara continúa sin control
Las llamas siguen descontroladas en la comarca de las Cinco Villas, donde el fuego declarado el miércoles en Orés permanece activo y fuera de control, especialmente en su flanco norte, tras arrasar más de 15.000 hectáreas dentro de un perímetro de unos 60 kilómetros, según las últimas informaciones de las autoridades.
Durante la noche, el incendio ha avanzado por una zona próxima a Biota, aunque las llamas permanecen alejadas del casco urbano. Los equipos de extinción consiguieron proteger Luesia, amenazada durante la tarde del viernes, pero el fuego mantiene varios frentes abiertos y reproducciones especialmente intensas en los sectores 3, 5 y 6.
Más de un millar de personas continúan fuera de sus casas en Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en Zaragoza, y en Petilla de Aragón, en Navarra. Por el momento no se han ordenado nuevos desalojos, aunque Longás, Isuerre, Lobera de Onsella y Biel permanecen en preaviso ante una posible evacuación preventiva.
El incendio, considerado ya el mayor registrado en España en lo que va de año, continúa condicionado por la orografía, las elevadas temperaturas, la escasa humedad y los cambios constantes del viento.
En las labores de extinción participa un dispositivo extraordinario formado por efectivos del Gobierno de Aragón, la UME, el Ministerio para la Transición Ecológica, diputaciones, ayuntamientos y medios procedentes de otras comunidades. El operativo incluye más de 330 militares de la UME, 18 cuadrillas autonómicas y más de una veintena de medios aéreos. El Gobierno aragonés mantiene activada la Situación Operativa 2, nivel 2, y pide evitar los desplazamientos innecesarios por las zonas próximas al incendio para no entorpecer los trabajos.
La situación también preocupa en el Pirineo oscense. El incendio declarado en las proximidades del ibón de Plan permanece descontrolado y su virulencia obligó a retirar temporalmente a una cuadrilla, mientras se solicitaba apoyo aéreo a Cataluña. El acceso al ibón continúa cerrado. También sigue activo el incendio de Peña Montañesa, mientras que el fuego de Fiscal ha quedado estabilizado.
El fuego, descontrolado en Guadalajara y estabilizado en Madrid y Málaga
Fuera de Aragón, el incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, continúa lejos de estar controlado después de afectar a 3.843 hectáreas, penetrar en el parque natural y obligar a evacuar a 529 personas de once localidades.
Con la llegada del día, cuatro medios aéreos se han reincorporado a las labores de extinción, en las que trabajan 306 efectivos y 54 medios terrestres, entre ellos personal de la Unidad Militar de Emergencias y bomberos de la Comunidad de Madrid.
El fuego permanece en nivel 2 y los equipos concentran sus esfuerzos en proteger los núcleos urbanos y contener su avance por una zona de alto valor ecológico. La compleja orografía, las elevadas temperaturas y las rachas de viento continúan dificultando los trabajos.
La Guardia Civil investiga como presunto responsable a un agricultor y alcalde de Robledillo de Mohernando, después de que el incendio se originara mientras trabajaba una cosechadora.
Más favorable es la evolución del incendio de Lozoyuela, en Madrid, que ha sido estabilizado y rebajado a situación operativa 1, lo que ha permitido el repliegue de la UME, aunque se mantiene un dispositivo de vigilancia para evitar reproducciones.
El fuego ya no presenta frentes de llama activos, pero los equipos continúan trabajando sobre los puntos calientes y rescoldos dentro del perímetro, que habría afectado provisionalmente a unas 770 hectáreas. Las autoridades han levantado los confinamientos de Buitrago del Lozoya y Puentes Viejas, mientras se mantiene la precaución en la urbanización Cinco Villas.
No se han registrado daños personales ni afecciones relevantes a viviendas o espacios protegidos. La Guardia Civil ha detenido, además, a un hombre de 52 años como presunto responsable del incendio.
También ha quedado estabilizado el declarado en Árchez, en la provincia de Málaga. Las autoridades han levantado el confinamiento de Cómpeta y la mayoría de los vecinos desalojados ha podido regresar a sus hogares.
No obstante, algunas personas procedentes de viviendas diseminadas de Árchez, Cómpeta y Canillas de Albaida continúan pendientes de recibir autorización para volver. Los equipos mantienen la vigilancia sobre el perímetro y trabajan para controlar posibles reactivaciones.
España acumula ya alrededor de 50.000 hectáreas quemadas y 18 grandes incendios forestales en lo que va de año, casi el triple de superficie que en el mismo periodo de 2025.