El incendio de Orés sigue fuera de control tras arrasar más de 15.000 hectáreas y mantiene evacuadas varias localidades

Las llamas siguen descontroladas en la comarca de las Cinco Villas, donde el fuego declarado el miércoles en Orés permanece activo y fuera de control, especialmente en su flanco norte, tras arrasar más de 15.000 hectáreas dentro de un perímetro de unos 60 kilómetros, según las últimas informaciones de las autoridades.

Durante la noche, el incendio ha avanzado por una zona próxima a Biota, aunque las llamas permanecen alejadas del casco urbano. Los equipos de extinción consiguieron proteger Luesia, amenazada durante la tarde del viernes, pero el fuego mantiene varios frentes abiertos y reproducciones especialmente intensas en los sectores 3, 5 y 6.

Más de un millar de personas continúan fuera de sus casas en Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en Zaragoza, y en Petilla de Aragón, en Navarra. Por el momento no se han ordenado nuevos desalojos, aunque Longás, Isuerre, Lobera de Onsella y Biel permanecen en preaviso ante una posible evacuación preventiva.

01.14 min Mil vecinos siguen desalojados sin fecha de vuelta

El incendio, considerado ya el mayor registrado en España en lo que va de año, continúa condicionado por la orografía, las elevadas temperaturas, la escasa humedad y los cambios constantes del viento.

En las labores de extinción participa un dispositivo extraordinario formado por efectivos del Gobierno de Aragón, la UME, el Ministerio para la Transición Ecológica, diputaciones, ayuntamientos y medios procedentes de otras comunidades. El operativo incluye más de 330 militares de la UME, 18 cuadrillas autonómicas y más de una veintena de medios aéreos. El Gobierno aragonés mantiene activada la Situación Operativa 2, nivel 2, y pide evitar los desplazamientos innecesarios por las zonas próximas al incendio para no entorpecer los trabajos.

La situación también preocupa en el Pirineo oscense. El incendio declarado en las proximidades del ibón de Plan permanece descontrolado y su virulencia obligó a retirar temporalmente a una cuadrilla, mientras se solicitaba apoyo aéreo a Cataluña. El acceso al ibón continúa cerrado. También sigue activo el incendio de Peña Montañesa, mientras que el fuego de Fiscal ha quedado estabilizado.