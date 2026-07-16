Desalojan una cuarta localidad por el incendio en Orés, Zaragoza, cuya cabecera avanza sin control

El Gobierno de Aragón ha ordenado la evacuación de la localidad de Malpica de Arba por el incendio declarado en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza). Este miércoles, el gobierno regional envió un mensaje ES-Alert a los municipios de Luesia, Asín y Orés para su evacuación por el incendio forestal que se inició en esta última localidad.

En total, unas 500 personas han tenido que abandonar sus casas. Las autoridades han establecido un punto de acogida en la localidad cercana de Ejea de los Caballeros.

Asimismo, los municipios de Biel, Fuencalderas y Uncastillo están en aviso por si es necesario tomar alguna medida, informa Europa Press.

La cabecera del fuego avanza de momento sin control hacia el noroeste, en dirección a Asín, y ha rebasado la carretera A-1204. El Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO).

En las labores de extinción trabajan 170 efectivos de las distintas administraciones, incluyendo miembros de la UME y bomberos de Navarra. El jefe de intervención de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Alfonso Roy, ha explicado que los cambios repentinos de viento han provocado una "tensión muy alta" entre los efectivos, algunos de los cuales han tenido que buscar refugio al verse casi rodeados, aunque ninguno ha resultado herido.

El alcalde de Orés, Francisco Auría, ha considerado que el fuego va a quemar "bastante más de 1.000 hectáreas" en la parte del municipio situada a la izquierda del río del mismo nombre. Auría ha asegurado que las llamas no han afectado a las viviendas del pueblo y se han quedado "a escasos 50 metros" de las casas.

El consejero de Interior del Ejecutivo autonómico aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ya advirtió el miércoles de que este es uno de los incendios "con mayor potencial de crecimiento y mayor potencial de destrucción", debido al viento, las temperaturas y la baja humedad, y que se ha declarado en una zona "muy importante", informa Efe.