Concluye la identificación de las 13 víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, Almería

El Centro Integrado de Datos (CID) ha finalizado este martes la identificación de las 13 víctimas mortales que ha dejado el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, una vez que todas las identidades han sido avaladas por la autoridad judicial y comunicadas de manera oficial a las familias.

En total, el balance de víctimas identificadas se desglosa en 12 ciudadanos extranjeros y un español. De los 13 fallecidos, siete proceden del Reino Unido, tres de Bélgica, uno de Francia y otro de Estados Unidos. Se trata de ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

Según la información del CID, 12 de las víctimas perdieron la vida de forma directa en el incendio, y por ellas ya se han interpuesto las correspondientes denuncias. La decimotercera víctima es una ciudadana británica de 93 años que falleció posteriormente en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería como consecuencia de las heridas sufridas durante el siniestro, que ya está controlado por los bomberos.