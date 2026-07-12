Muere una mujer de 93 años herida en el incendio de Los Gallardos y eleva la cifra de fallecidos a 13

Una mujer británica de 93 años que resultó herida en el incendio de Los Gallardos (Almería) y que tenía "graves patologías previas" ha fallecido este domingo por la tarde en el hospital, según ha la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Con ella, el balance de víctimas mortales en el incendio se eleva a 13.

La mujer permanecía ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas desde el pasado viernes a las 00.28 horas tras resultar herida en el incendio de Los Gallardos, según una nota difundida por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Tras una primera valoración y su estabilización inicial, había sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Presentaba quemaduras en el 20% de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

El consejero y vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del Gobierno andaluz sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Los vecinos vuelven a sus casas tras estabilizarse el incendio Tras su fallecimiento, son siete los heridos durante el incendio que permanecen ingresados en un centro hospitalario, tres de ellos en estado grave. Y este domingo, ha sufrido un accidente un vehículo del Plan Infoca en el término municipal de Bédar, en el que dos personas han resultado heridas de carácter leve. El siniestro se ha registrado a las 18:55 horas en la carretera AL-6109, en la rambla de Las Norias de Bédar, una vía que ha quedado cortada al tráfico a consecuencia del suceso Este domingo, se ha dado por estabilizado el incendio, lo que ha permitido que la situación operativa haya desescalado a nivel 1 tras haber arrasado 7.000 hectáreas, y se ha autorizado el regreso a sus domicilios de los mil desalojados que quedaban, después de que este sábado se autorizara la vuelta de otros 600. Los afectados por el incendio de Los Gallardos vuelven poco a poco a sus casas: "Tenemos suerte de estar bien" También han concluido las batidas de la zona sin que hayan encontrado nuevas víctimas mortales sobre el terreno.

A la espera de identificar a los fallecidos en el incendio Sigue habiendo, eso sí, ocho denuncias formales por desapariciones de personas. La Junta de Andalucía explicó también que hay 23 ciudadanos "ilocalizados" temporalmente por sus familiares, pero pidió prudencia, ya que muchas de esas comunicaciones corresponden a ciudadanos extranjeros con los que sus allegados llevaban tiempo sin contactar, por lo que no pueden considerarse desaparecidos. Todavía se desconoce la identidad de los 12 fallecidos durante la fase activa del incendio, y si alguno corresponde a las personas que están desaparecidas. El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica ha dicho este domingo que "hay motivos para creer que hay tres víctimas belgas" entre los fallecidos, aunque no se espera recibir confirmación oficial por parte de las autoridades españolas hasta dentro de unos días, cuando concluyan los trabajos de identificación. Cabe recordar que buena parte de los afectados y de los habitantes de los municipios del incendio son extranjeros, sobre todo británicos, franceses y belgas. 00.58 min Gran parte de los afectados por el incendio en Los Gallardos es población extranjera El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido ya el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio, aunque todavía no han podido ser identificadas las víctimas, puesto que los familiares con los que se puede cotejar las muestras biológicas han ido viajando a España en las últimas horas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado de que el 112 ha recibido unas 600 llamadas preguntando por las personas desaparecidas, procedentes de diferentes países, y las ha atendido "todas" con "enorme cariño y profesionalidad", haciendo incluso "un esfuerzo" por explicar las circunstancias en otro idioma. Pero ha incidido en que la identificación de los cadáveres está en manos de la Guardia Civil, la autoridad judicial y los forenses, que están trabajando en ello. Moreno pide tomarse "muy en serio" el cambio climático tras el incendio de Los Gallardos: "Cada vez es más complejo" Tanto ella como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han hecho alarde de la colaboración y la cooperación entre las distintas administraciones que trabajand en el indendio, que es la que hace "grande" a España. Ambos se han lanzado elogios mutuos y la ministra ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) permanecerá "el tiempo que sea necesario" pese a la mejora del incendio. Moreno, por su parte, ha anunciado tres días de luto oficial por las víctimas mortales.