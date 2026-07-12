Los afectados por el incendio de Los Gallardos vuelven poco a poco a sus casas: "Tenemos suerte de estar bien"
- El incendio ha sido estabilizado y los 1.000 desalojados que quedaban este domingo están autorizados para volver
- Los ayuntamientos abren sus oficinas para canalizar las ayudas a los damnificados
Los vecinos de las zonas afectadas por el incendio en Los Gallardos, Almería, vuelven poco a poco a sus casas después de que se haya autorizado este domingo regresar a los 1.000 desalojados que quedaban. Pueden hacerlo en condiciones de seguridad una vez el incendio se ha estabilizado. La mayoría regresan a hogares que han resultado intactos o con pocos desperfectos gracias a las labores de los servicios de emergencia. Pero, sean cuales sean los daños, comparten una sensación: "Realmente tenemos suerte de estar bien".
En su mente, están las 12 personas que han perdido la vida. Muchos, intentando huir por zonas improvisadas que no eran las sendas de evacuación establecidas. Y también, los desaparecidos: son ocho las denuncias formales al respecto, aunque no se sabe si sus identidades corresponden a alguno de los fallecidos, ya que las batidas han terminado este domingo sin encontrar más cadáveres en la zona.
En El Chive (Lubrín), muy pocas familias han decidido volver y el silencio sobrecogedor envuelve las calles, pero un equipo de TVE ha conseguido dar con algunas. "Enseguida sonaron las campanas y todo el pueblo salimos", explica una mujer al revivir el momento de la evacuación. Otra señora mayor recuerda cómo vivio la situación cuando el fuego se acercaba a sus casas: "Con un disgusto porque había mucho peligro de que se llevara todo, pero después la cosa se ha solucionado un poquito".
En el camping de Los Gallardos, los vecinos han relatado a RTVE Noticias el "alivio" que les supone poder volver después de haber vivido "momentos terribles". La mayoría de los cientos de habitantes del camping son ingleses. Rafael, jefe de cocina de uno de los restaurantes del camping, recuerda las prisas de la evacuación y cómo a los clientes "no les dio tiempo a asimilar lo que pasaba".
En otro punto de Los Gallardos, de regreso a su casa, Lore Van Moll (belga, 33 años) señala una colina. "Ahí detrás es donde se podía ver esa luz naranja de forma permanente", explica a la AFP, al recordar las llamas que devastaron esta zona donde viven muchos extranjeros. "Da un poco de miedo, porque escuchas historias todo el tiempo: no solo sobre las casas, sino también sobre la gente, y ahí te das cuenta de que realmente tenemos suerte de estar bien... (...) es un enorme alivio", reconoce, tras descargar su coche.
En este macizo boscoso, las carcasas de coches calcinados en las carreteras dan testimonio de la violencia de las llamas, que avanzaron en el momento más crítico del incendio a un ritmo terrible de unos 100 metros por minuto, según el Gobierno.
"Siempre supimos que había riesgo de incendio cuando vives en el campo", declara a la AFP James Shellingford, un inglés de 60 años residente en Bédar, la aldea donde se descubrieron las víctimas. "Estamos totalmente devastados", confiesa al volante de su coche. "Sabemos que ya ha habido fuegos en el pasado, pero nada tan grave como lo que estamos viviendo ahora", estima, diciendo estar "muy triste" por aquellos que perdieron a seres queridos o sus hogares.
Los ayuntamientos abren sus oficinas para canalizar las ayudas a los damnificados
Mientras tanto, los ayuntamientos de los municipios afectados abrirán este lunes oficinas de información para canalizar las ayudas a los vecinos damnificados, tal y como se ha acordado este domingo en un encuentro institucional. La cita ha servido para abordar la fase de recuperación y explicar la gestión de las ayudas de emergencia, unas líneas económicas que se activarán formalmente en cuanto se dé por finalizada la emergencia, según han informado a Efe fuentes municipales.
En la reunión han participado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones; el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín; la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; y el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina. Junto a ellos han estado los alcaldes de los municipios más castigados por el fuego: Francisco Miguel Reyes Martín (Los Gallardos), Pedro Ridao (Antas), Ángel Collado (Bédar) y Domingo Ramos (Lubrín).
En las dependencias de sus respectivos ayuntamientos, los ciudadanos podrán exponer las pérdidas y los desperfectos sufridos en sus viviendas mediante la cumplimentación de formularios. Toda la información será recopilada y enviada a la Diputación, que se encargará de centralizarla y remitirla al Ministerio para la correspondiente tramitación de las ayudas.
De forma complementaria, técnicos de la Diputación de Almería iniciarán también a partir de este lunes los trabajos de campo en los diferentes municipios para evaluar de manera directa los daños ocasionados en infraestructuras, valorando y registrando las incidencias en suministros eléctricos, tuberías y caminos.