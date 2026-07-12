Los afectados por el incendio de Los Gallardos vuelven poco a poco a sus casas: "Tenemos suerte de estar bien"

Los vecinos de las zonas afectadas por el incendio en Los Gallardos, Almería, vuelven poco a poco a sus casas después de que se haya autorizado este domingo regresar a los 1.000 desalojados que quedaban. Pueden hacerlo en condiciones de seguridad una vez el incendio se ha estabilizado. La mayoría regresan a hogares que han resultado intactos o con pocos desperfectos gracias a las labores de los servicios de emergencia. Pero, sean cuales sean los daños, comparten una sensación: "Realmente tenemos suerte de estar bien".

En su mente, están las 12 personas que han perdido la vida. Muchos, intentando huir por zonas improvisadas que no eran las sendas de evacuación establecidas. Y también, los desaparecidos: son ocho las denuncias formales al respecto, aunque no se sabe si sus identidades corresponden a alguno de los fallecidos, ya que las batidas han terminado este domingo sin encontrar más cadáveres en la zona.

En El Chive (Lubrín), muy pocas familias han decidido volver y el silencio sobrecogedor envuelve las calles, pero un equipo de TVE ha conseguido dar con algunas. "Enseguida sonaron las campanas y todo el pueblo salimos", explica una mujer al revivir el momento de la evacuación. Otra señora mayor recuerda cómo vivio la situación cuando el fuego se acercaba a sus casas: "Con un disgusto porque había mucho peligro de que se llevara todo, pero después la cosa se ha solucionado un poquito".

En el camping de Los Gallardos, los vecinos han relatado a RTVE Noticias el "alivio" que les supone poder volver después de haber vivido "momentos terribles". La mayoría de los cientos de habitantes del camping son ingleses. Rafael, jefe de cocina de uno de los restaurantes del camping, recuerda las prisas de la evacuación y cómo a los clientes "no les dio tiempo a asimilar lo que pasaba".

En otro punto de Los Gallardos, de regreso a su casa, Lore Van Moll (belga, 33 años) señala una colina. "Ahí detrás es donde se podía ver esa luz naranja de forma permanente", explica a la AFP, al recordar las llamas que devastaron esta zona donde viven muchos extranjeros. "Da un poco de miedo, porque escuchas historias todo el tiempo: no solo sobre las casas, sino también sobre la gente, y ahí te das cuenta de que realmente tenemos suerte de estar bien... (...) es un enorme alivio", reconoce, tras descargar su coche.

En este macizo boscoso, las carcasas de coches calcinados en las carreteras dan testimonio de la violencia de las llamas, que avanzaron en el momento más crítico del incendio a un ritmo terrible de unos 100 metros por minuto, según el Gobierno.

"Siempre supimos que había riesgo de incendio cuando vives en el campo", declara a la AFP James Shellingford, un inglés de 60 años residente en Bédar, la aldea donde se descubrieron las víctimas. "Estamos totalmente devastados", confiesa al volante de su coche. "Sabemos que ya ha habido fuegos en el pasado, pero nada tan grave como lo que estamos viviendo ahora", estima, diciendo estar "muy triste" por aquellos que perdieron a seres queridos o sus hogares.