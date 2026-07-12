Toros del séptimo encierro de San Fermín 2026: la ganadería Miura, sinónimo de nobleza y emoción
- Los astados sevillanos no ponen el punto final este año a la fiesta, como manda normalmente la tradición
- Sigue el séptimo y penúltimo encierro de San Fermín en el especial 'Vive San Fermín' de TVE, RNE y RTVE Play
Tener dos acepciones en el diccionario de la lengua española de la Real Academia solo está al alcance de Miura. Desde 1972 son los encargados de poner fin a los encierros de San Fermín. Es la única ganadería que desde su fundación, en 1842, se mantiene en manos familiares. Este año, lo harán el lunes 13, el penúltimo encierro antes del 'Pobre de mí'. Envergadura, nobleza y tradición marcan la presencia de esta saga.
"Pamplona nos recibe como algo suyo, siempre nos espera con ilusión", reza Antonio Miura, propietario de la ganadería. Reconoce un vínculo especial con la casa de la Misericordia y especialmente con el público navarro. Puede que los orígenes navarros del encaste ayuden a que no falten en los carteles de la plaza pamplonica. La relación cumple este año su 53 aniversario, solo los trágicos sucesos de 1978 y la pandemia lo han impedido.
Un toro singular y de culto
La inteligencia y el carácter avispado y agrio de un miura son algunas de las aristas de su leyenda. "Parece que ha pasado por la universidad, cuando ve al torero inseguro se dan cuenta", afirma entre bromas Antonio Miura. Describe al astado como "tranquilo", aunque como un "avispero": se revoluciona. En su extensa finca de Zahariche en Sevilla es donde forjan los toros de lidia más famosos.
Es un toro que impone. Grandes pitones, musculado y unos 600 kilos de media. Sin embargo, por su morfología, larga y sin barriga, no lo aparenta. Su propietario afirma que "antes de saltar al ruedo se crece" para sorpresa de muchos. En cuanto al pelaje, su variedad es tan grande como sus dimensiones. Tomen nota: negros, cárdenos, 'coloraos' o 'chorreaos en verdugo y en morcillo'.
Este es un mundo de tradiciones, pero en evolución. "Cuando cambian las corridas, la crianza del toro toma otros derroteros", dice su propietario. Aún así sentencia que ver en la plaza a un Miura, a pesar de su dificultad, es del agrado del aficionado. Se muestra con optimismo por la salud del toreo hoy, gracias, afirma, a "la cantidad de jóvenes que se han volcado".
Elección de las reses
El ganadero es quien escoge a los toros que participarán el próximo lunes 13. "Para San Fermín, los más serios, con más cuajo..es Pamplona", comenta Antonio Miura, dueño junto a su hermano Eduardo. Aún así, prefiere dar naturalidad. Si en 2025 fueron las reses más veloces de los encierros, también ostentan el récord de velocidad de San Fermín. En apenas dos minutos y cinco segundos recorrieron los más de 800 metros de las míticas calles Estafeta o Mercaderes.
Su único objetivo, sentencia, que el mundo del toro "vaya a más". A pesar de las dificultades actuales diarias, se muestran orgullosos de su mantenimiento. "Y mira que España ha pasado por todo desde el siglo XIX", señala. ¿Un deseo? "Un encierro rápido, bonito y sin que ocurra nada".
Aunque por motivos de superstición no revela el nombre de los seis astados que correrán las calles de Pamplona, sí que asegura una característica de estos: su personalidad. Entre su leyenda, sucesos luctuosos como la muerte del torero Manolete a manos de Islero. "Cuando sale un Miura se nota en el ambiente", dice su propietario Antonio. "Toro de la ganadería de Miura, famosa por la bravura e intención atribuida a sus reses. Persona aviesa, de malas intenciones". A vueltas con la RAE, anotamos una posible acepción: nombre de una ganadería emblemática sin la que no se entiende San Fermín.