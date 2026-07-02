Cómo llegar y aparcar en San Fermín 2026: parkings, cortes de tráfico y transporte

Recorrer los más de 800 metros desde los corrales de Santo Domingo a la Plaza de Toros de Pamplona en plenos encierros implica correr, y mucho, delante de los toros. Un movimiento claro para los miles de visitantes que acuden a Pamplona para vivir los Sanfermines 2026. Menos intuitivo puede resultar, sin embargo, saber cómo llegar hasta el casco antiguo, cómo moverse del 6 al 14 de julio por las abarrotadas calles de la capital navarra o incluso dónde aparcar para aquellos que vienen de fuera. En RTVE.es recopilamos las claves principales de desplazamiento estos días para no perderse en la ciudad:

Llegar hasta Pamplona: ¿bus, tren, avión o coche? Lo primero es llegar hasta la capital navarra. En función de la distancia a la que se encuentre, el viajero puede optar por avión hasta el aeropuerto de Pamplona (hay, por ejemplo, vuelos directos desde Madrid), el bus, el tren o el coche (propio, de alquiler o compartido). La estación de autobuses se encuentra en la Ciudadela, a unos 15 minutos andando del centro, mientras que la de trenes está en el barrio de San Jorge, a unos 30 minutos a pie del casco histórico, o siete en coche o taxi. Si se elige vehículo particular o de alquiler, se recomienda tener en cuenta que la parte antigua se mantendrá cerrada durante las fiestas, así como las nuevas regulaciones para estacionar. La Subdirección de Urgencias de Navarra lanzará el Chupinazo de San Fermín 2026 tras ganar la votación popular Santiago Riesco Pérez

Este año, aparcamientos disuasorios de pago y zona naranja Prácticamente toda la ciudad de Pamplona pasará a ser zona naranja de estacionamiento regulado durante las fiestas de San Fermín, incluidos los aparcamientos disuasorios, que hasta ahora eran gratuitos las primeras 24 horas. La medida, recogida en el Bando Municipal de las Fiestas de San Fermín y que busca evitar las pernoctaciones en estos lugares, afecta a los catorce aparcamientos en superficie ubicados en los barrios de Mendebaldea, Arrosadía, San Jorge, Milagrosa Mochuelo, Milagrosa Blas de la Serna, Milagrosa Río Ultzama, Trinitarios 1, Trinitarios 2, Rochapea – Capuchinos, San Juan, Lezkairu, Txantrea Sur y Ezkaba. Cabe destacar la extensión de la zona naranja (solo se podrá sacar tique para un máximo de 24 horas) a todos los sectores de la ciudad desde las 00:00 horas del día 5 hasta las 23:59 horas del día 14 de julio. Los pagos se pueden abonar en las máquinas o a través de la aplicación móvil TELPARK. De la zona naranja, se exceptúa el sector 1 y se establecen también algunos espacios reservados para residentes del Casco Antiguo, al igual que otras excepciones, como la calle Muelle, la zona de estacionamiento junto a la RENFE y la zona del cementerio, que mantienen las mismas condiciones del resto del año. Por último, el Ayuntamiento menciona una decena de parkings subterráneos de pago situados en: Plaza de Toros, Plaza Blanca de Navarra, Rincón de la Aduana, Avenida de Carlos III, Audiencia, Plaza del Castillo, estación de autobuses, Baluarte, los de Hospitales y el de Mendebaldea junto a la Biblioteca. La normativa recuerda, asimismo, que está prohibido estacionar las caravanas en la vía pública en todo el término municipal de Pamplona, así como usarlas como vivienda. Únicamente se autoriza su uso en el aparcamiento de autocaravanas existente en el parque de Trinitarios, en la avenida de Gipuzkoa.

Centro cerrado y cortes de calles por los fuegos artificiales y conciertos El Casco Antiguo está cerrado al tráfico desde las 22 horas del 5 de julio hasta las 14 horas del 15 de julio. En la zona de las huertas de Santo Domingo, la plaza Santa María la Real y el vial de la Taconera pueden estacionar los vecinos y vecinas con tarjeta de residente del sector 1. También podrán aparcar en la pista deportiva del colegio Santo Tomás–Dominicas, en la calle Río Arga. Asimismo, se habilita el aparcamiento junto a los corrales del Gas para estos residentes y los del sector 8. Los fuegos artificiales condicionan la circulación en el entorno de la Vuelta del Castillo, desde la calle Esquíroz hasta la plaza de los Fueros, la avenida del Ejército, avenida Conde Oliveto, calle Yanguas y Miranda y avenida de Zaragoza, desde la plaza Príncipe de Viana hasta el cruce con la calle Sangüesa. Según el Ayuntamiento de Pamplona, los cierres se producen desde las 22 horas hasta las 24 horas. También se corta el tráfico en el entorno de la plaza de los Fueros durante la celebración de los conciertos de la Zona Joven. Los cortes, desde las 22 horas hasta las 3 de la madrugada, afectarán a todos los accesos a la plaza, desde la avenida de Zaragoza por la calle Sangüesa, desde la calle Gayarre, desde la avenida de Galicia, desde Abejeras, desde la Vuelta del Castillo, desde Yanguas y Miranda y desde la avenida de Zaragoza desde la plaza Príncipe de Viana. 01.42 min Ojete Calor, Shinova, Marlena, Isabel Aaiun y Koma en el cartel musical de San Fermín