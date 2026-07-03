El mapa del calor en España: consulta las temperaturas y los avisos activos hoy
Hoy hace más calor de lo normal en 7.054 municipios de 51 provincias, sobre todo en Salamanca, Barcelona, Guadalajara, Valencia y Zamora. Las temperaturas previstas son más altas de lo normal en el 63,3% de las localidades, con más casos en Salamanca, Zamora y Barcelona. El calor extremo afecta a 21,40 millones de personas (43,6% de la población española).
La temperatura media de España está 3,6° por encima de lo normal y ronda los 26,6 °C. La máxima es de 34,9 °C, lo que supone 5,3° por encima de lo normal, y la mínima, de 18,3 °C. La máxima más alta se prevé en Alange (Badajoz), con 42,0 °C, La Albuera (Badajoz), con 42,0 °C y Arroyo de San Serván (Badajoz), con 42,0 °C. La mínima más cálida aparece en Puebla de la Calzada (Badajoz), con 26 °C. Es uno de los 1.759 municipios donde la noche puede calificarse como tropical.
Los avisos de calor de la Aemet activos hoy, 4,35 millones de personas estarán en lugares con aviso naranja (8,9%) y 12,76 millones, en sitios con aviso amarillo (26%).
El calor previsto para hoy y los próximos días supone un riesgo alto para la salud en 11 zonas climáticas de A Coruña, Pontevedra y Salamanca donde viven 2,29 millones habitantes (4,7% de la población española). Otras 27 zonas climáticas de Barcelona, Asturias y Lugo están en riesgo medio para la salud (9,62 millones, 19,6%); y 72 de Jaén, Tarragona y Araba/Álava están en riesgo bajo (21,03 millones, 42,8%), según los niveles establecidos por el Ministerio de Sanidad.
¿Cómo funciona el mapa de calor de RTVE?
El mapa del calor que publica RTVE durante los episodios de altas temperaturas usa la anomalía térmica por estación meteorológica para explicar si hace más o menos calor de lo normal en comparación con sus registros históricos. Este indicador se calcula como la diferencia entre la temperatura máxima o mínima registrada cada día y la media histórica de ese mismo día del año calculada para el período 1991-2020, que es el período de referencia climática actual. Las estaciones con mayor anomalía acumulada a lo largo del episodio aparecen de un color más oscuro en el mapa.
Con este objetivo, se combinan tres fuentes oficiales con naturaleza distinta: los valores de observación y previsión de las temperaturas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sus avisos meteorológicos diarios y los niveles de riesgo sanitario del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, publicados por el Ministerio de Sanidad a través de su sistema Meteosalud.
La combinación de sendas capas permite a los lectores saber simultáneamente si se trata de un día más cálido o más frío de lo normal para la fecha, si hay un aviso meteorológico activo en su zona y qué implica ese calor para la salud de la población.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
El mapa del calor de RTVE se actualiza de forma automática dos veces al día. La previsión de temperaturas mínimas y máximas se captura de madrugada y el sistema recalcula las anomalías cada mañana. Sanidad actualiza los niveles de riesgo de Meteosalud a partir de las 14:30 h, por lo que el mapa muestra la previsión de riesgo para el día siguiente desde una hora después y la consolida para el día en curso a primera hora de la mañana. Las alertas de Aemet se refrescan en la actualización de la mañana.
Este intervalo entre actualizaciones significa que el mapa puede no reflejar de inmediato un aviso emitido en las últimas horas; en episodios con cambios rápidos, conviene contrastar siempre con la web de AEMET o del Ministerio de Sanidad.
¿Qué son los avisos de calor de Aemet?
Los avisos de calor de Aemet describen cada fenómeno peligroso, su nivel de gravedad y las zonas geográficas afectadas. Cada aviso activo queda clasificado por tipo de fenómeno —calor, lluvia, tormenta, viento, nieve, niebla, costero u otros— y por nivel de intensidad: amarillo (riesgo bajo), naranja (riesgo significativo) o rojo (riesgo extremo). Cada aviso se cruza con el padrón municipal del INE para calcular cuántas personas viven en los municipios afectados, dato que se publica junto al color de la alerta.
Meteosalud: un sistema para advertir del riesgo sanitario
Meteosalud funciona con una lógica diferente a la de los avisos meteorológicos. El Ministerio de Sanidad divide el territorio en zonas isoclimáticas —áreas con comportamiento térmico similar— y para cada una fija un umbral de temperatura a partir del cual la mortalidad y la morbilidad comienzan a aumentar de forma estadísticamente significativa. Cuando la temperatura máxima media prevista supera ese umbral, la zona pasa a nivel de riesgo bajo para la salud (amarillo); superados umbrales más altos, sube a riesgo medio (naranja) o riesgo alto (rojo). El Ministerio envía estas estimaciones dos veces al día: a las 9:30 horas publica los niveles vigentes para el día en curso, y a las 14:00 horas avanza la previsión del día siguiente. El sistema de RTVE replica esa cadencia.
Para trasladar el riesgo al nivel municipal, cada municipio se asocia a su zona isoclimática y se le asigna el nivel de alerta de esa zona; el dato de población del padrón municipal permite calcular cuántos habitantes están bajo cada nivel de riesgo en cada momento.
Sobre esta información
El mapa y el panel de temperaturas de DatosRTVE usan tres fuentes principales: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Fuentes de datos
Valores climatológicos diarios (Aemet). Descarga de las temperaturas máximas, mínimas y medias por estación. Los datos de los últimos 15 días disponibles se incorporan a la serie histórica, que se considera el registro consolidado más reciente disponible antes de que Aemet cierre el mes.
Valores extremos históricos (Aemet). Los récords históricos de temperatura máxima y mínima más baja por estación y mes, tanto el registro mensual como el absoluto, se actualizan una vez al mes. La descarga completa cubre cerca de 947 estaciones.
Avisos meteorológicos Meteoalerta (Aemet). Los avisos meteorológicos por calor vigentes se descargan una vez al día.
Predicción diaria por municipio (Aemet). La temperatura máxima y mínima prevista para el día en curso se obtiene de la previsión diaria que Aemet publica en su web.
Niveles de riesgo y temperaturas previstas y umbrales del sistema Meteosalud (Ministerio de Sanidad). Los niveles de riesgo por zona isoclimática se obtienen de la página de Meteosalud y se actualizan dos veces al día. También se incorpora la previsión de temperatura media máxima para los próximos cinco días. Los umbrales de temperatura a partir de los cuales se activa cada nivel de riesgo en cada zona proceden de un trabajo realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Padrón municipal (INE). La población a 1 de enero del año más reciente según el INE se usa para calcular la población afectada por fenómenos meteorológicos.
Frecuencia de actualización
03.00 h. Descarga de la predicción diaria por municipio.
06.30 h. Procesamiento de los valores climatológicos para definir el carácter térmico del día.
10.00 h. Consolidación de los niveles de riesgo de Meteosalud.
15.30 h. Actualización de los avisos de Aemet y descarga de los niveles de riesgo de Meteosalud provisionales para el día siguiente.
Consolidación de datos de temperatura
Los datos de temperatura del año en curso se construyen superponiendo tres capas ordenadas por antigüedad y fiabilidad. El proceso parte del histórico consolidado, un documento con datos validados hasta el cierre del año anterior, al que se incorporan los datos de observación de la quincena más reciente para cubrir los datos en proceso de consolidación. Por último, se incorporan a la serie los datos de observación provisional de los últimos siete días y la previsión. Son mediciones de las últimas horas sin consolidar, útiles para tener el día en curso y los días más recientes antes de que Aemet los incorpore a la serie histórica de observación. Cuando se superponen capas, prevalece la más reciente.
Temperatura media de España
La temperatura media de España se calcula como media ponderada de las 39 estaciones de referencia. Los pesos reflejan la representatividad territorial histórica de cada estación (la misma red que Aemet usaba antes de migrar a interpolación por malla de cuadrícula en 2020).
Cuando falta el dato de una estación principal, el sistema intenta sustituirlo con el de hasta tres estaciones vecinas designadas, buscando por orden hasta encontrar un dato disponible. Si la temperatura media está fuera de la horquilla que definen la mínima y la máxima, algo que puede ocurrir con datos parciales de horas, se imputa como la media de los exremos (tmax + tmin) / 2.
Escala de calor
Tanto para las estaciones individuales como para el conjunto de España, DatosRTVE aplica una escala de siete niveles, basada en los percentiles de la serie histórica 1991-2020, que permite definir el carácter térmico del día: muy frío (≤ P5), frío (P5–P20), algo frío (P20–P40), normal (P40–P60), algo cálido (P60–P80), cálido (P80–P95) y muy cálido (≥ P95).
Los percentiles se calculan para cada día del año, de forma que la comparación siempre se realiza contra lo esperado en esa fecha concreta, no contra la media anual.
Anomalías por estación
Para cada provincia se selecciona la estación de mayor rango territorial como representante de ese territorio. La anomalía diaria de esa estación es la diferencia entre la temperatura observada y la media histórica para ese día del año. La anomalía acumulada del período se calcula como la media de las anomalías diarias. De entre todas las provincias, el sistema selecciona las cuatro con mayor anomalía acumulada para destacarlas en los gráficos.
Cuando no existe dato de temperatura para un día concreto, el gráfico solo muestra la curva de la media histórica.
Récords de temperatura
Los récords de temperatura máxima y mínima más baja se construyen con un modelo híbrido que combina dos fuentes: récords consolidados, cuando Aemet ya ha confirmado el récord del año en curso, y récords provisionales, cuando la observación supera el récord de un año anterior. En cambio, Aemet no registra los récords de temperatura mínima más alta, por lo que DatosRTVE realiza el proceso de detección de récords contra una base de datos propia, creada a partir de la serie histórica.
El análisis estadístico de esta noticia se ha realizado con el lenguaje de programación R y el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial Claude.