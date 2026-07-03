El mapa del calor en España: consulta las temperaturas y los avisos activos hoy

El mapa y el panel de temperaturas de DatosRTVE usan tres fuentes principales: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuentes de datos

Valores climatológicos diarios (Aemet). Descarga de las temperaturas máximas, mínimas y medias por estación. Los datos de los últimos 15 días disponibles se incorporan a la serie histórica, que se considera el registro consolidado más reciente disponible antes de que Aemet cierre el mes.

Valores extremos históricos (Aemet). Los récords históricos de temperatura máxima y mínima más baja por estación y mes, tanto el registro mensual como el absoluto, se actualizan una vez al mes. La descarga completa cubre cerca de 947 estaciones.

Avisos meteorológicos Meteoalerta (Aemet). Los avisos meteorológicos por calor vigentes se descargan una vez al día.

Predicción diaria por municipio (Aemet). La temperatura máxima y mínima prevista para el día en curso se obtiene de la previsión diaria que Aemet publica en su web.

Niveles de riesgo y temperaturas previstas y umbrales del sistema Meteosalud (Ministerio de Sanidad). Los niveles de riesgo por zona isoclimática se obtienen de la página de Meteosalud y se actualizan dos veces al día. También se incorpora la previsión de temperatura media máxima para los próximos cinco días. Los umbrales de temperatura a partir de los cuales se activa cada nivel de riesgo en cada zona proceden de un trabajo realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Padrón municipal (INE). La población a 1 de enero del año más reciente según el INE se usa para calcular la población afectada por fenómenos meteorológicos.

Frecuencia de actualización

03.00 h. Descarga de la predicción diaria por municipio.

06.30 h. Procesamiento de los valores climatológicos para definir el carácter térmico del día.

10.00 h. Consolidación de los niveles de riesgo de Meteosalud.

15.30 h. Actualización de los avisos de Aemet y descarga de los niveles de riesgo de Meteosalud provisionales para el día siguiente.

Consolidación de datos de temperatura

Los datos de temperatura del año en curso se construyen superponiendo tres capas ordenadas por antigüedad y fiabilidad. El proceso parte del histórico consolidado, un documento con datos validados hasta el cierre del año anterior, al que se incorporan los datos de observación de la quincena más reciente para cubrir los datos en proceso de consolidación. Por último, se incorporan a la serie los datos de observación provisional de los últimos siete días y la previsión. Son mediciones de las últimas horas sin consolidar, útiles para tener el día en curso y los días más recientes antes de que Aemet los incorpore a la serie histórica de observación. Cuando se superponen capas, prevalece la más reciente.

Temperatura media de España

La temperatura media de España se calcula como media ponderada de las 39 estaciones de referencia. Los pesos reflejan la representatividad territorial histórica de cada estación (la misma red que Aemet usaba antes de migrar a interpolación por malla de cuadrícula en 2020).

Cuando falta el dato de una estación principal, el sistema intenta sustituirlo con el de hasta tres estaciones vecinas designadas, buscando por orden hasta encontrar un dato disponible. Si la temperatura media está fuera de la horquilla que definen la mínima y la máxima, algo que puede ocurrir con datos parciales de horas, se imputa como la media de los exremos (tmax + tmin) / 2.

Escala de calor

Tanto para las estaciones individuales como para el conjunto de España, DatosRTVE aplica una escala de siete niveles, basada en los percentiles de la serie histórica 1991-2020, que permite definir el carácter térmico del día: muy frío (≤ P5), frío (P5–P20), algo frío (P20–P40), normal (P40–P60), algo cálido (P60–P80), cálido (P80–P95) y muy cálido (≥ P95).

Los percentiles se calculan para cada día del año, de forma que la comparación siempre se realiza contra lo esperado en esa fecha concreta, no contra la media anual.

Anomalías por estación

Para cada provincia se selecciona la estación de mayor rango territorial como representante de ese territorio. La anomalía diaria de esa estación es la diferencia entre la temperatura observada y la media histórica para ese día del año. La anomalía acumulada del período se calcula como la media de las anomalías diarias. De entre todas las provincias, el sistema selecciona las cuatro con mayor anomalía acumulada para destacarlas en los gráficos.

Cuando no existe dato de temperatura para un día concreto, el gráfico solo muestra la curva de la media histórica.

Récords de temperatura

Los récords de temperatura máxima y mínima más baja se construyen con un modelo híbrido que combina dos fuentes: récords consolidados, cuando Aemet ya ha confirmado el récord del año en curso, y récords provisionales, cuando la observación supera el récord de un año anterior. En cambio, Aemet no registra los récords de temperatura mínima más alta, por lo que DatosRTVE realiza el proceso de detección de récords contra una base de datos propia, creada a partir de la serie histórica.

El análisis estadístico de esta noticia se ha realizado con el lenguaje de programación R y el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial Claude.