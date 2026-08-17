El tiempo hoy 17 de agosto en España: suben las temperaturas en todo el país y la dana provoca inestabilidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas elevadas en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares y Galicia.

Con la dana todavía situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones débiles en el Cantábrico y nubes bajas en el Estrecho.

A partir de las horas centrales del día, con el desarrollo de nubosidad de evolución en gran parte de la Península, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en el cuadrante suroeste, los sistemas Béticos, el bajo Ebro y los Pirineos.

En Canarias se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla.