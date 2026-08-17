El tiempo hoy 17 de agosto en España: suben las temperaturas en todo el país y la dana provoca inestabilidad
- La Aemet espera chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes temperaturas elevadas en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares y Galicia.
Con la dana todavía situada en el suroeste de la Península, se espera una jornada inestable en diversos puntos del país. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones débiles en el Cantábrico y nubes bajas en el Estrecho.
A partir de las horas centrales del día, con el desarrollo de nubosidad de evolución en gran parte de la Península, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo en el cuadrante suroeste, los sistemas Béticos, el bajo Ebro y los Pirineos.
En Canarias se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Son posibles los bancos de niebla matinales en el extremo norte, Ceuta y Melilla.
Las noches tropicales se mantienen
Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en el interior, se mantendrán sin cambios en los litorales y en Baleares, y bajarán ligeramente en Canarias.
Se superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y las depresiones del noreste, Baleares, Galicia y en puntos de Castilla y León, Valencia y Murcia; y los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.
Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios tanto en la Península como en los archipiélagos; solo bajarán ligeramente en el noreste. Seguirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico.
Se espera viento moderado del norte en la mitad norte peninsular, más intenso en el litoral oeste gallego; cierzo moderado en el Ebro, y tramontana moderada en el Ampurdán. Soplará del sur, de flojo a moderado, en el sudoeste; en la vertiente mediterránea y Baleares, del este y sureste moderado, y en Canarias, del norte, también moderado.
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