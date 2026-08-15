Mueren dos mujeres y dos menores resultan heridos tras una riada en Manzanedo de Valdueza, León

Dos mujeres ha muerto y dos menores han resultado heridas tras un desprendimiento de tierra provocada por una tromba de agua en Manzaneda de Valdueza, en la comarca leonesa de El Bierzo.

Según ha informado la Policía Nacional, la riada ha provocado un desprendimiento en el monte y el agua y el barro se han encauzado por la calle de la Iglesia de la localidad, afectando a una bodega en la que se encontraban seis personas.

Como resultado de la misma, dos mujeres adultas han fallecido y dos menores están siendo atendidos por heridas leves. No hay personas desaparecidas.

En Bouzas, otra tromba de agua ha provocado el arrastre de varios vehículos.

Según ha informado Carlos Cortina, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Ponferrada, "los hechos se han producido a las 19:38 horas cuando la Sala de Operaciones del 112 ha recibido varias llamadas alertando de estos hechos".

Cortina ha añadido que "el aviso se ha trasladado a los Bomberos de Ponferrada, a Policía Nacional, a Policía Local de Ponferrada, al Centro Coordinador de Emergencias y al GRIPDE que se encuentran en el lugar actuando.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado el helicóptero de rescate que ha partido hacia el lugar. Emergencias sanitarias - Sacyl- ha enviado dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC)".

Este sábado, toda la provincia de León tenía activas la alerta naranja por lluvias torrenciales.