Ceuta amanece con normalidad y blindada ante el temor de una llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Ceuta amanece con normalidad, pero con la frontera blindada ante la posibilidad de una nueva entrada masiva este sábado tal y como apuntaban los llamamientos publicados en redes. Hay más de 1.500 policías y guardias civiles desplegados. Al otro lado, en Castillejos, Marruecos ha movilizado a cientos de militares.

Los mensajes a través de las redes sociales que incitan a un cruce masivo de la frontera desde Marruecos a Ceuta han puesto en alerta a las autoridades que intentan evitar que se vuelvan a vivir las escenas del pasado 30 de julio con la llegada de alredededor de 70.000 migrantes.

La presencia militar y de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha aumentado en Ceuta. En concreto, hay desplegados 880 policías nacionales, 270 más que el 30 de julio. Además, permanecen en la ciudad autónoma 714 guardias civiles.

El presidente del Senado reclama un nuevo marco normativo que permita la devolución inmediata El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha urgido al Gobierno a aprobar un marco normativo que permita una "actuación expeditiva e inmediata" para la devolución de las personas que entraron de "manera ilegal e irregular" hace unas semanas en Ceuta, que lo ha calificado como "invasión". Así se ha pronunciado Rollán en una rueda de prensa junto con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, después de visitar la ciudad autónoma tras la crisis migratoria, donde ha insistido en reclamar las herramientas legales para poder hacer devoluciones. Marlaska admite que "llegar a la normalidad" en Ceuta llevará "tiempo" y anuncia más agentes para garantizar la seguridad Àlex Cabrera En este contexto, cree que las Cortes Generales "no tienen mejor cosa que hacer" que empezar a trabajar en este marco normativo, que sea "amplio, completo, garantista, sólido y solvente" para generar la capacidad de instrumentar una respuesta con carácter inmediato para que si vuelve a ocurrir algo semejante como lo que ha ocurrido, "la contundencia y la respuesta sea absoluta".