El Senado vuelve a citar a Marlaska este jueves por la crisis migratoria en Ceuta tras negarse a comparecer esta semana
- El ministro tenía que comparecer el pasado miércoles, pero no lo hizo, y el Gobierno ya ha adelantado que no acudirá
- Los mensajes en redes sociales incitan a un nuevo cruce masivo de la frontera desde Marruecos a Ceuta este sábado
El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio durante la crisis migratoria en Ceuta. Así consta en la agenda parlamentaria de la Cámara Alta donde se fija su comparecencia a las 11:00 horas.
Marlaska estaba citado el pasado miércoles 12, pero no acudió, por lo que la Cámara Alta anunció que tomaría medidas ante esa negativa.
El PP acordó hace unos días citar en diferentes comisiones a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa para explicar las actuaciones de sus departamentos en la crisis provocada por la llegada a Ceuta los días 30 y 31 de julio de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.
Sin embargo, el Gobierno ya anunció que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, donde todos ellos están citados a petición propia, por considerar esta cámara prevalente.
Un argumento que rechaza la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.
Ceuta se blinda ante la llamada a un nuevo cruce masivo
El pasado miércoles, Marlaska dejó su silla vacía en la Comisión de Interior del Senado, argumentó que lo hacía "por circunstancias obvias" que se "explican por sí mismas" y anunció que comparecería el 28 de agosto en el Congreso "para dar las explicaciones necesarias" de la crisis migratoria.
"No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino otra, la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento", dijo ese día en una declaración a los medios.
El PP consideró esa ausencia "una falta de respeto" que un miembro del Gobierno decida no atender la petición de comparecencia del Parlamento y el Senado avisó de que tomaría "las decisiones políticas y legales que sean necesarias". Un hecho ante el que solo cabe ir al Tribunal Constitucional en recurso de amparo.
Además de Marlaska, también están citados la próxima semana, a petición del PP, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el lunes 17, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, el martes 18.
Robles, que según el PP había acordado su presencia en la comisión en esa fecha, remitió ayer jueves una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para pedirle más tiempo para poder ser "precisa y exhaustiva" en su comparecencia, la cual ha emplazado a la vuelta del verano, en el periodo ordinario de sesiones.
Mientras, los mensajes en redes sociales incitando a un nuevo cruce masivo de la frontera desde Marruecos a Ceuta este sábado continúan y han puesto en alerta a las autoridades que intentan evitar que se vuelvan a vivir las escenas del pasado 30 de julio con la llegada de alredededor de 70.000 migrantes.