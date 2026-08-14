El Senado vuelve a citar a Marlaska este jueves por la crisis migratoria en Ceuta tras negarse a comparecer esta semana

El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio durante la crisis migratoria en Ceuta. Así consta en la agenda parlamentaria de la Cámara Alta donde se fija su comparecencia a las 11:00 horas.

Marlaska estaba citado el pasado miércoles 12, pero no acudió, por lo que la Cámara Alta anunció que tomaría medidas ante esa negativa.

El PP acordó hace unos días citar en diferentes comisiones a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa para explicar las actuaciones de sus departamentos en la crisis provocada por la llegada a Ceuta los días 30 y 31 de julio de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

Sin embargo, el Gobierno ya anunció que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a finales de agosto, pero únicamente en el Congreso, donde todos ellos están citados a petición propia, por considerar esta cámara prevalente.

Un argumento que rechaza la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso y entiende que los ministros están obligados a comparecer ante la cámara que solicita su presencia.