El Defensor del Pueblo actúa de oficio ante la situación humanitaria de los migrantes de Ceuta

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio para conocer tanto las medidas aplicadas como las pendientes de adopción en la crisis humanitaria de Ceuta desencadenada tras el cruce irregular de la frontera de El Tarajal de más de 70.000 personas los pasados 30 y 31 de julio.

En concreto, la institución se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la ciudad autónoma de Ceuta, a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno en Ceuta.

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado que ya se han marchado alrededor de 600 migrantes aunque aún quedan unos 10.000 en la ciudad, según cálculos de las autoridades locales.

Las quejas recibidas sobre las carencias en el agua potable, el acceso a la higiene, la atención sanitaria, la escasez de alimentos o las situaciones de desamparo de menores extranjeros no acompañads están detrás de este movimiento de la institución.

En el procedimiento puesto en marcha, se ha pedido información a la Secretaría de Estado de Migraciones sobre la situación humanitaria de las personas -muchas menores- que pernoctan a la intemperie por la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Temor por las niñas excluidas del sistema de protección Gabilondo ha expresado su inquietud por los menores extranjeros no acompañados porque "muchos están todavía pendientes de identificar y escondidos en varias zonas de la ciudad autónoma". Le preocupa "especialmente" la situación de las niñas que aún no se encuentran acogidas en el sistema de protección "ya que alguna habría sido agredida sexualmente, según han publicado varios medios de comunicación en los últimos días". Por ello, ha solicitado información a la Fiscalía General del Estado y a la ciudad autónoma de Ceuta sobre las actuaciones tomadas para proteger a estos niños. Marlaska vuelve a Ceuta para analizar la crisis migratoria dos semanas después de la entrada masiva Àlex Cabrera

Igualdad pide un uso "completo" del centro de crisis de 24 horas para mujeres El Ministerio de Igualdad ha mandado un oficio al presidente de la ciudad autónomo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina para "reiterar la plena colaboración" y proteger a "las mujeres y niñas que han llegado" a Ceuta. La ministra del área, Ana Redondo, ha vuelto a ofrecer "recursos económicos" del pacto de Estado contra la violencia de género, así como medios técnicos y humanos para activar esos recursos. Además, Redondo ha solicitado que "se utilice al completo el centro de crisis de 24 horas para víctimas de violencia sexual" que "se ocupa de forma parcial". Desde el Gobierno, cree que hay aprovechar "toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad". Marruecos refuerza la frontera con Ceuta en medio de los llamamientos en las redes para un nuevo cruce masivo Susana Samhan