Las víctimas mortales del terremoto en Colombia ascienden a 265 y De la Espriella cifra en 496 los desaparecidos
- El dirigente colombiano ha señalado a los periodistas que los esfuerzos se centran en encontrar supervivientes
- Además, ha declarado la "emergencia económica" para crear un "fondo milagro" para la reconstrucción
El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, ha dado este miércoles el nuevo parte de las víctimas tras el terremoto del lunes que azotó varias ciudades importantes del oeste del país, que asciende ya a 265 muertos, más de 3.494 heridos y 496 personas permanecen desaparecidas.
"Nuestros esfuerzos se centran en los desaparecidos", ha señalado el dirigente a los periodistas en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá. "La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación política por parte del Gobierno", ha añadido De la Espriella, que cifra en 25.872 las familias afectadas.
Antes de este nuevo parte, el departamento del Valle del Cauca era el más afectado por el terremoto, con 125 muertos, mientras que le siguen Risaralda, con 94, y bastante por detrás los departamentos de Chocó (donde tuvo su epicentro el terremoto), con 14, y Caldas, con seis víctimas mortales.
Declarada la emergencia económica
El presidente de Colombia ha declarado la "emergencia económica" para afrontar la crisis que ha supuesto el terremoto de magnitud 7,4. "Le informo al país he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", ha asegurado De la Espriella en su declaración.
El dirigente ha añadido que este instrumento "va a crear un 'fondo milagro', una entidad que va a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos".