Cada vez más cerca de la oscuridad total: las mejores imágenes que deja el eclipse solar de 2026

Incluso antes de su inicio, el eclipse solar total del 12 de agosto ya deja imágenes que quedarán en la memoria colectiva. Este fenómeno movilizará a millones de personas, pero no todos podrán o querrán salir a la calle a buscar un hueco en la franja de totalidad. Es por ello que repasamos en imágenes el gran acontecimiento astronómico del año. Un recorrido visual por las estampas más espectaculares, emotivas y sorprendentes del primer eclipse solar total visible en la Península en más de un siglo.

Un incendio complica la vista en A Coruña Varias personas observan un incendio forestal cerca del lugar donde se reunirán para presenciar el eclipse Getty Images Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles cerca del parque de El Monte de San Pedro, en A Coruña. Hasta allí se habían desplazado ya numerosas personas con la intención de poder disfrutar de sus vistas privilegiadas de cara a este día histórico

Los últimos preparativos para ver el eclipse Michael, un astrónomo danés, ha viajado con un grupo de 140 personas para disfrutar del eclipse en Soria RTVE/Samuel A. Pilar Decenas de miles de españoles y extranjeros ultiman los preparativos para ver este miércoles el eclipse total de sol que recorrerá gran parte de la Península. Es el caso de Michael, un astrónomo danés que ha viajado hasta Soria con un grupo de 140 personas desde su país. En esta fotografía, se le puede ver preparando las sillas y los telescopios para disfrutar del eclipse, tras haber reservado con hasta dos años de antelación.