Cada vez más cerca de la oscuridad total: las mejores imágenes que deja el eclipse solar de 2026
- Un recorrido visual por las estampas más espectaculares, emotivas y sorprendentes de este histórico fenómeno
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Incluso antes de su inicio, el eclipse solar total del 12 de agosto ya deja imágenes que quedarán en la memoria colectiva. Este fenómeno movilizará a millones de personas, pero no todos podrán o querrán salir a la calle a buscar un hueco en la franja de totalidad. Es por ello que repasamos en imágenes el gran acontecimiento astronómico del año. Un recorrido visual por las estampas más espectaculares, emotivas y sorprendentes del primer eclipse solar total visible en la Península en más de un siglo.
Un incendio complica la vista en A Coruña
Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles cerca del parque de El Monte de San Pedro, en A Coruña. Hasta allí se habían desplazado ya numerosas personas con la intención de poder disfrutar de sus vistas privilegiadas de cara a este día histórico
Los últimos preparativos para ver el eclipse
Decenas de miles de españoles y extranjeros ultiman los preparativos para ver este miércoles el eclipse total de sol que recorrerá gran parte de la Península. Es el caso de Michael, un astrónomo danés que ha viajado hasta Soria con un grupo de 140 personas desde su país. En esta fotografía, se le puede ver preparando las sillas y los telescopios para disfrutar del eclipse, tras haber reservado con hasta dos años de antelación.
Una multitud expectante
Las principales plazas y espacios públicos de las ciudades integradas en la franja de totalidad se han llenado ya de personas preparadas para disfrutar del eclipse. Es el caso de la capital aragonesa, donde muchas personas se han apresurado a instalar trípodes con cámaras y telescopios en el Puente de Piedra de Zaragoza con la Basílica del Pilar al fondo. Una estampa que refleja la expectación colectiva ante un fenómeno único.