Eclipse solar de 2026 en España: guía completa para ver el fenómeno astronómico del 12 de agosto

España se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de los próximos años. Entre los años 2026 y 2028, el país será testigo de tres eclipses solares consecutivos, una circunstancia excepcional que atraerá a miles de aficionados a la astronomía, fotógrafos y turistas de todo el mundo.

El primero de ellos tendrá lugar en agosto. Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando de forma parcial o total la luz solar que llega a nuestro planeta. Según el Instituto Geográfico Nacional, la última vez que la Península Ibérica presenció un eclipse total de Sol fue en 1912. 47 años después de este se produjo otro eclipse total desde España, aunque únicamente pudo observarse desde las islas Canarias.

A continuación, te contamos toda la información necesaria para prepararse para este acontecimiento.

¿Cuándo será el eclipse solar de 2026? El miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el eclipse total de Sol que podrá verse desde España. Se trata de uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. El fenómeno comenzará a última hora de la tarde y alcanzará su punto máximo poco antes de la puesta de sol. Durante unos instantes, la Luna ocultará completamente el disco solar en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad, mientras que el resto del país verá un eclipse parcial.

Mapa de lugares donde ver el eclipse en España España será uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse total de Sol de 2026. La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este, pasando por comunidades como Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales Javier Galán, José Manuel Pina López Las personas que se encuentren dentro de esa franja podrán disfrutar de la totalidad durante unos segundos. En el resto de España el eclipse también será visible, aunque de forma parcial.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura Observar un eclipse solar requiere tomar precauciones para proteger la vista. Desde el Instituto Geográfico Nacional alertan de que mirar directamente al Sol siempre puede conllevar riesgos porque "la gran cantidad de radiación que emite a diversas longitudes de onda puede dañar permanentemente la vista, produciendo incluso ceguera". El centro argumenta que "la retina puede quemarse o cegarse parcialmente sin aviso, pues no produce sensación de dolor". Para disfrutar del eclipse de forma segura es imprescindible utilizar gafas homologadas para la observación solar que cumplan la norma internacional ISO 12312-2:2015. Las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados, las radiografías o cualquier otro método casero no ofrecen protección suficiente. Eclipse solar 2026: elegir unas gafas de sol no homologadas puede causar daños oculares irreversibles VerificaRTVE En el caso de utilizar prismáticos, telescopios o cámaras fotográficas, deberán contar con filtros solares específicos colocados delante del objetivo. Durante la fase de totalidad, cuando el Sol quede completamente cubierto por la Luna, podrá retirarse dicha protección unos instantes.

Consejos para sacar fotos del eclipse con el móvil Para obtener imágenes espectaculares del eclipse con el teléfono móvil hay que seguir algunas recomendaciones. Lo importante es mantener el dispositivo estable utilizando un trípode o apoyándolo sobre una superficie firme para evitar fotografías movidas. Es aconsejable bloquear el enfoque y la exposición antes de realizar la imagen y evitar el zoom digital, ya que reduce considerablemente la calidad. Durante las fases parciales del eclipse nunca debe apuntarse el móvil directamente al Sol sin un filtro solar adecuado si se utiliza algún accesorio óptico. En cambio, durante la totalidad será posible captar imágenes más llamativas del cielo, el paisaje y la corona solar.

Donde ver el eclipse si no te puedes desplazar Si no puedes ver el eclipse desde ningún punto, no te preocupes, tenemos la solución perfecta para ti. RTVE ofrecerá una cobertura especial del eclipse total de Sol del 12 de agosto con un amplio despliegue informativo y técnico para seguir en directo uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. La retransmisión mostrará cómo se vive el fenómeno desde ciudades y pueblos de toda España, tanto en la franja de totalidad como en el resto del país, donde también podrá observarse de forma parcial. Cómo seguir la cobertura especial de RTVE y todas las claves para ver el eclipse solar de 2026 en España Patri Campos