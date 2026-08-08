Gafas gratis para el eclipse solar del 12 de agosto: dónde conseguirlas y cómo saber si son seguras

La cuenta atrás para el histórico eclipse solar en España ha desatado una auténtica carrera por conseguir la protección ocular adecuada. Ante la previsión de una demanda multitudinaria, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña Una vista única. Cuídala, con la que repartirán de forma gratuita dos millones de gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse del próximo 12 de agosto.

Observar este fenómeno de manera segura es la prioridad absoluta para evitar daños irreversibles en la retina, por lo que saber dónde y cómo conseguir estos elementos se ha convertido en la pregunta más repetida de los últimos días.

Puntos de reparto de gafas homologadas en Madrid y otras ciudades Del total de dos millones de unidades, 1,7 millones se distribuyen a través de la red comercial de la ONCE en toda España, mientras que las 300.000 restantes las gestiona el MICIU a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que las hace llegar a centros de investigación, museos de ciencia, planetarios y universidades, cuya lista al completo puede consultarse en la web oficial que el Gobierno ha creado con motivo del llamado Trío de Eclipses. La distribución general arrancó el pasado lunes 3 de agosto y se mantendrá hasta agotar existencias, por lo que conviene no dejarlo para el último momento, sobre todo en las provincias situadas dentro de la franja de totalidad, donde se espera mayor demanda. La ONCE reparte gratuitamente gafas homologadas EFE/Marcos Villaoslada

Gafas gratis de la ONCE para el eclipse solar: cómo conseguirlas Para hacerse con unas gafas, basta con acercarse a cualquier punto de venta donde haya un vendedor o vendedora de la ONCE, como los quioscos fijos o los puntos habituales de venta de cupones, y solicitarlas. La disponibilidad depende del stock asignado a cada punto, por lo que no está garantizado que todos los establecimientos dispongan de unidades durante toda la semana. Además del reparto, el Grupo Social ONCE ha dedicado tres cupones especiales a este fenómeno, coincidiendo con las fechas del mencionado Trío de Eclipses: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, con cinco millones de cupones difundidos en cada sorteo. Ni la entrega a través de la red de la ONCE ni la distribución en centros científicos, museos o universidades a través de la FECYT están sujetas a la compra de ningún cupón, producto ni servicio: son campañas institucionales completamente gratuitas. ¿Es tu mejor oportunidad para ver un eclipse solar? Estos son todos los de tu vida Jaime Gutiérrez

Por qué no sirven las gafas de sol normales para ver el eclipse Muchas personas cometen el error de pensar que combinar varios pares de gafas de sol convencionales, o usar cristales ahumados, es suficiente para observar el Sol directamente. No lo es porque las gafas de sol estándar, por muy oscuras que parezcan, no filtran en su totalidad la radiación ultravioleta e infrarroja intensa que emite el Sol, y reducen solo una fracción de la luz visible. Solo las gafas certificadas con la norma ISO 12312-2:2015 bloquean el 100% de esa radiación y filtran más del 99,999% de la luz visible, niveles necesarios para mirar al Sol sin dañar la retina. La exposición directa sin esta protección puede causar quemaduras retinianas irreversibles en cuestión de segundos. El daño no suele doler de forma inmediata, porque la retina carece de receptores de dolor, lo que hace que la persona no perciba el peligro mientras ocurre. En el eclipse de Estados Unidos de 2017 se registraron numerosos casos de retinopatía solar por observación sin protección adecuada u homologada. El eclipse de Sol deja tras de sí 4.000 kilómetros de penumbra en EE.UU.

¿Cómo comprobar fácil si las gafas cumplen con la normativa ISO 12312-2? Antes de usar cualquier gafa de observación solar, conviene hacer varias comprobaciones sencillas. La montura debe llevar impresa de forma clara la referencia ISO 12312-2:2015, junto con el nombre del fabricante. Hay que examinar las lentes a contraluz para descartar arañazos, pliegues o perforaciones: si el filtro está dañado, debe descartarse de inmediato. Como comprobación adicional, se puede mirar brevemente a través de las gafas una fuente de luz muy intensa, como una bombilla LED potente. A través de un filtro correctamente homologado solo debería percibirse un resplandor tenue y agradable. Si se ve con claridad excesiva, las gafas no ofrecen la protección necesaria. Gafas para ver eclipses certificadas según la norma internacional AFP/César Manso