La mecánica de los eclipses: cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean

Un eclipse es uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden observarse desde la Tierra. Ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone entre otros dos, proyectando su sombra sobre uno de ellos o bloqueando, total o parcialmente, la luz que este recibe. A lo largo de la historia, este fenómeno ha despertado asombro, temor y superstición. Hoy, en cambio, la astronomía lo describe con una precisión asombrosa a partir del conocimiento de los movimientos orbitales de la Tierra, la Luna y el Sol. No hay magia ni misterio: es geometría pura, tan exacta que los astrónomos pueden calcular la trayectoria de un eclipse con siglos de antelación.

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La geometría de un eclipse La palabra "eclipse" proviene del griego ékleipsis, que significa "desaparición" o "abandono". En el sistema Tierra-Luna-Sol, los eclipses se producen debido a la interacción de estos tres astros y a las sombras que proyectan. Para que ocurra un eclipse, la alineación debe ser muy precisa, algo que no sucede todos los meses porque la órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol. Fuente: Fuente: Los eclipses solares son visibles únicamente desde una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre, correspondiente a la sombra proyectada por la Luna, por ello en la mayoría de ocasiones los eclipses no se pueden observar de manera total. Fuente: Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar que normalmente ilumina nuestro satélite. Durante este fenómeno, la Luna atraviesa la sombra terrestre. Eclipse lunar: cuando la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna Fuente:

¿Por qué no hay eclipses todos los meses? Aunque la Luna gira alrededor de la Tierra cada 27,3 días, y su ciclo de fases se repite cada 29,5 días, no se producen eclipses en cada ciclo lunar. La razón principal es la inclinación de la órbita lunar —algo más de 5 grados respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol—. Generalmente, la Luna pasa ligeramente por encima o por debajo de la línea imaginaria que une la Tierra y el Sol. Los eclipses solo ocurren cuando la Luna se encuentra cerca de los puntos donde su órbita cruza el plano orbital terrestre, conocidos como nodos orbitales, y coincide además con una fase de Luna nueva (para eclipses solares) o Luna llena (para eclipses lunares). Fuente:

El eclipse del 12 de agosto a su paso por España El eclipse comenzará como fenómeno parcial sobre el mar de Bering y alcanzará la totalidad por primera vez sobre Siberia, recorriendo después las regiones polares cerca del Polo Norte y Groenlandia. Su punto de máxima duración —2 minutos y 18 segundos— se producirá cerca de Islandia. Desde ahí la sombra lunar descenderá hacia el sur y entrará en España por Galicia, hasta terminar su recorrido sobre las Baleares, con Palma como último enclave antes de que la umbra abandone la Tierra. Fuente: El eclipse solar total del próximo 12 de agosto es un acontecimiento histórico porque será el primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular en más de un siglo (el último se produjo en 1912). España se convertirá en el epicentro astronómico mundial al ser el país con la mayor zona de totalidad habitada para observar este fenómeno. La sombra del eclipse pasará por 13 comunidades autónomas, cruzando numerosas capitales de provincia como A Coruña, Oviedo, León, Soria, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Dependiendo del punto geográfico, la oscuridad absoluta se prolongará entre unos pocos segundos, en los bordes de la franja, hasta aproximadamente 1 minuto y 50 segundos en la línea central. El eclipse a su paso por España. El video muestra la sombra que proyecta el eclipse sobre su paso por le península ibérica y muestra a que hora será visible en el territorio español El eclipse a su paso por España 100% 97% 100% Santander A Coruña Oviedo San Sebastián Bilbao Lugo Vitoria Pamplona Pontevedra Burgos Logroño Ourense Girona Huesca Palencia Porcentaje de sol oscurecido durante el eclipse Soria Zamora Barcelona Zaragoza Valladolid Lleida 97% Segovia Tarragona Salamanca Guadalajara Ávila Teruel Madrid Cuenca Castellón Toledo 95% Valencia Palma Cáceres Ciudad Real Albacete Badajoz Alicante Córdoba Murcia Jaén 92% 100 km Huelva Granada Sevilla Almería Málaga Cádiz Sta. Cruz de Tenerife Ceuta Las Palmas Melilla 70% El eclipse a su paso por España Porcentaje de sol oscurecido durante el eclipse 100% 97% 100% A Coruña Bilbao Lugo Pamplona Huesca Logroño Valladolid Ourense Zaragoza Barcelona Segovia 97% Tarragona Teruel Salamanca Madrid Valencia Palma 95% Mérida Murcia Sevilla 92% Ceuta Melilla 70% Sta. Cruz de Tenerife 100 km Las Palmas El eclipse del próximo 12 de agosto es el primero del llamado trío ibérico de eclipses. Le seguirán otros dos: el 2 de agosto de 2027, uno de los más largos del siglo XXI visibles desde Europa, con casi cinco minutos de totalidad en Ceuta —aunque la franja de totalidad solo cubrirá esta ciudad, Melilla y el extremo sur de Cádiz, Málaga, Granada y Almería—; y el 26 de enero de 2028, que será anular y cerrará la secuencia. Después de estos tres eclipses, España no volverá a ver uno total hasta 2053. Fuente: