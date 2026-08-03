La mecánica de los eclipses: cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean
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Un eclipse es uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden observarse desde la Tierra. Ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone entre otros dos, proyectando su sombra sobre uno de ellos o bloqueando, total o parcialmente, la luz que este recibe. A lo largo de la historia, este fenómeno ha despertado asombro, temor y superstición. Hoy, en cambio, la astronomía lo describe con una precisión asombrosa a partir del conocimiento de los movimientos orbitales de la Tierra, la Luna y el Sol. No hay magia ni misterio: es geometría pura, tan exacta que los astrónomos pueden calcular la trayectoria de un eclipse con siglos de antelación.
La geometría de un eclipse
La palabra "eclipse" proviene del griego ékleipsis, que significa "desaparición" o "abandono". En el sistema Tierra-Luna-Sol, los eclipses se producen debido a la interacción de estos tres astros y a las sombras que proyectan. Para que ocurra un eclipse, la alineación debe ser muy precisa, algo que no sucede todos los meses porque la órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol.
Los eclipses solares son visibles únicamente desde una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre, correspondiente a la sombra proyectada por la Luna, por ello en la mayoría de ocasiones los eclipses no se pueden observar de manera total.
Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar que normalmente ilumina nuestro satélite. Durante este fenómeno, la Luna atraviesa la sombra terrestre.
Eclipse lunar: cuando la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna
¿Por qué no hay eclipses todos los meses?
Aunque la Luna gira alrededor de la Tierra cada 27,3 días, y su ciclo de fases se repite cada 29,5 días, no se producen eclipses en cada ciclo lunar. La razón principal es la inclinación de la órbita lunar —algo más de 5 grados respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol—. Generalmente, la Luna pasa ligeramente por encima o por debajo de la línea imaginaria que une la Tierra y el Sol.
Los eclipses solo ocurren cuando la Luna se encuentra cerca de los puntos donde su órbita cruza el plano orbital terrestre, conocidos como nodos orbitales, y coincide además con una fase de Luna nueva (para eclipses solares) o Luna llena (para eclipses lunares).
El eclipse del 12 de agosto a su paso por España
El eclipse comenzará como fenómeno parcial sobre el mar de Bering y alcanzará la totalidad por primera vez sobre Siberia, recorriendo después las regiones polares cerca del Polo Norte y Groenlandia. Su punto de máxima duración —2 minutos y 18 segundos— se producirá cerca de Islandia. Desde ahí la sombra lunar descenderá hacia el sur y entrará en España por Galicia, hasta terminar su recorrido sobre las Baleares, con Palma como último enclave antes de que la umbra abandone la Tierra.
El eclipse solar total del próximo 12 de agosto es un acontecimiento histórico porque será el primer eclipse total de Sol visible desde la España peninsular en más de un siglo (el último se produjo en 1912). España se convertirá en el epicentro astronómico mundial al ser el país con la mayor zona de totalidad habitada para observar este fenómeno. La sombra del eclipse pasará por 13 comunidades autónomas, cruzando numerosas capitales de provincia como A Coruña, Oviedo, León, Soria, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Dependiendo del punto geográfico, la oscuridad absoluta se prolongará entre unos pocos segundos, en los bordes de la franja, hasta aproximadamente 1 minuto y 50 segundos en la línea central.
El eclipse a su paso por España
100%
97%
100%
Santander
A Coruña
Oviedo
San Sebastián
Bilbao
Lugo
Vitoria
Pamplona
Pontevedra
Burgos
Logroño
Ourense
Girona
Huesca
Palencia
Porcentaje de sol oscurecido durante el eclipse
Soria
Zamora
Barcelona
Zaragoza
Valladolid
Lleida
97%
Segovia
Tarragona
Salamanca
Guadalajara
Ávila
Teruel
Madrid
Cuenca
Castellón
Toledo
95%
Valencia
Palma
Cáceres
Ciudad Real
Albacete
Badajoz
Alicante
Córdoba
Murcia
Jaén
92%
100 km
Huelva
Granada
Sevilla
Almería
Málaga
Cádiz
Sta. Cruz
de Tenerife
Ceuta
Las
Palmas
Melilla
70%
El eclipse a su paso por España
Porcentaje de sol oscurecido durante el eclipse
100%
97%
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A Coruña
Bilbao
Lugo
Pamplona
Huesca
Logroño
Valladolid
Ourense
Zaragoza
Barcelona
Segovia
97%
Tarragona
Teruel
Salamanca
Madrid
Valencia
Palma
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Mérida
Murcia
Sevilla
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Ceuta
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Sta. Cruz
de Tenerife
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Las Palmas
El eclipse del próximo 12 de agosto es el primero del llamado trío ibérico de eclipses. Le seguirán otros dos: el 2 de agosto de 2027, uno de los más largos del siglo XXI visibles desde Europa, con casi cinco minutos de totalidad en Ceuta —aunque la franja de totalidad solo cubrirá esta ciudad, Melilla y el extremo sur de Cádiz, Málaga, Granada y Almería—; y el 26 de enero de 2028, que será anular y cerrará la secuencia. Después de estos tres eclipses, España no volverá a ver uno total hasta 2053.
Contemplar la precisión del universo
A diferencia de las interpretaciones mágicas o supersticiosas del pasado, los eclipses son fenómenos completamente naturales y predecibles. Los astrónomos pueden calcular con gran exactitud cuándo ocurrirán, cuánto durarán y desde qué lugares serán visibles. Observar un eclipse es contemplar en tiempo real la precisión del universo: un extraordinario encuentro entre la Tierra, la Luna y el Sol que nos recuerda que vivimos en un sistema dinámico, gobernado por leyes físicas que pueden ser comprendidas y estudiadas.
Los eclipses han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la astronomía. Gracias a ellos, los científicos han podido estudiar la atmósfera solar, medir movimientos orbitales y comprobar teorías físicas. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió en 1919, cuando las observaciones realizadas durante un eclipse solar permitieron verificar una predicción de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein: la desviación de la luz de las estrellas por la gravedad del Sol.
Créditos
Dirección de arte: Pedro Jiménez (InfografíaRTVE - Hiberus) | Infografías: Pedro Jiménez y Jorge Moreno (InfografíaRTVE - Hiberus) | Maquetación:José Javier Ramos (InfografíaRTVE - Hiberus) | Desarrollo: Nacho Díaz y Nicolas Schmidt (InfografíaRTVE - Hiberus)