El tiempo este lunes 3 de agosto: las temperaturas máximas descienden de forma generalizada en la Península

Este lunes el tiempo viene marcado por la llegada de un frente al noroeste peninsular que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península e intervalos nubosos en la sur, si bien con una tendencia general a quedar poco nuboso de oeste a este, y aliviará las temperaturas máximas.

El frente dejará precipitaciones en el oeste de Galicia que por la tarde tenderán a extenderse a otras zonas del noroeste. Asimismo, por la tarde también se esperan chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste peninsular con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón. El cielo estará poco nuboso o despejado en los archipiélagos, con nubosidad alta en aumento en Baleares.

Habrá bancos de niebla matinales dispersos en puntos del norte y este peninsular y Baleares con calima en altura en Canarias y en menor medida en Alborán.