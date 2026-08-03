El tiempo este lunes 3 de agosto: las temperaturas máximas descienden de forma generalizada en la Península
- Un nuevo frente podrá generar granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida
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Este lunes el tiempo viene marcado por la llegada de un frente al noroeste peninsular que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península e intervalos nubosos en la sur, si bien con una tendencia general a quedar poco nuboso de oeste a este, y aliviará las temperaturas máximas.
El frente dejará precipitaciones en el oeste de Galicia que por la tarde tenderán a extenderse a otras zonas del noroeste. Asimismo, por la tarde también se esperan chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste peninsular con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón. El cielo estará poco nuboso o despejado en los archipiélagos, con nubosidad alta en aumento en Baleares.
Habrá bancos de niebla matinales dispersos en puntos del norte y este peninsular y Baleares con calima en altura en Canarias y en menor medida en Alborán.
Temperaturas muy altas en Canarias
Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, manteniéndose con pocos cambios en los archipiélagos. Pese a ello, se prevé superar los 35 grados en regiones de los tercios este y sur peninsular, así como en puntos de Baleares y especialmente en Canarias, donde podrá llegarse localmente a 40º.
Por contra, las mínimas también estarán en ascenso en el centro-norte peninsular, con un predominio de los descensos en Andalucía y, en general, con pocos cambios en el resto.
Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados.
Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con poniente moderado en los litorales del sur peninsular y viento moderado del sur en los de Galicia. Viento flojo en general en el resto, arreciando por la tarde, con un predominio de la componente oeste, salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular, donde lo harán las componentes sur y este.
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