El tiempo hoy domingo 2 de agosto: comienzan a bajar las temperaturas en algunos puntos de España

El domingo se mantendrá una situación de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con temperaturas altas, si bien se registrarán algunos descensos, pero las noches continuarán siendo tropicales en el sureste peninsular y Baleares y tórridas en puntos del Mediterráneo y Canarias.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá nubosidad baja en zonas del litoral mediterráneo, Estrecho, bajo y alto Ebro y extremo noroeste peninsular, con probables bancos de niebla matinales y con una tendencia a despejar.

En litorales de Galicia se registrará nubosidad que podría ser más persistente dejando brumas costeras.

En las regiones del cuadrante nordeste se formará nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y entorno del bajo Ebro y con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo.

En Canarias orientales se prevén cielos poco nubosos o despejados y con intervalos de nubes medias y altas en las occidentales. Habrá calima en altura. Soplará alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

Máximas en descenso notable en Cádiz y oeste de Galicia Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente atlántica, de forma localmente notable en Cádiz y oeste de Galicia. Se registrarán aumentos en el Cantábrico, alto-medio Ebro, Canarias y en la mayor parte de regiones mediterráneas. Se prevé superar los 35 ºC en amplias zonas del país, salvo en el tercio noroeste peninsular, pudiendo incluso llegar localmente a los 40 en puntos de Gran Canaria, Alborán, Ebro y sureste peninsular.

Noches tropicales Las mínimas aumentarán en Canarias e interiores de la mitad norte peninsular, con descensos en la mitad sur y pocos cambios en el resto. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 ºC, en la mitad sureste peninsular y Baleares, y registrando más de 25 ºC en puntos del Mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrían no bajar de 30 grados. El viento soplará flojo en general arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular donde lo harán las componentes sur y este. Habrá poniente moderado en los litorales del sur peninsular.