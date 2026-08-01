Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Miles de personas regresan a Marruecos mientras pequeños grupos tratan de entrar a Ceuta a nado
- Según el Gobierno más de 48.000 de las 50.000 que entraron a Ceuta han regresado en una crisis que deja 57 muertos
La llegada de miles de personas desde Marruecos a la frontera de Ceuta ha agravado la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos días. El calibre de la situación llevó al Gobierno central a desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad y se acordó con Marruecos la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente.
A lo largo de este viernes, más de 48.000 personas han regresado al país africano después de que unos 50.000 inmigrantes, según el Ejecutivo central, o 60.000 según el ceutí, entraran en avalancha a la ciudad autónoma. Al menos 57 personas han muerto en el mar en el intento de pisar suelo español.
También se han producido tensiones en Melilla, por el intento de saltar la valla de multitud de personas.
Este viernes, el presidente Pedro Sánchez ha viajado a Ceuta —también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— donde se ha reunido con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas, del PP, y otras autoridades políticas y de atención a los inmigrantes. "Es una violación de la integridad territorial de España", ha dicho Sánchez.
- Ascienden a 57 la cifra de cadáveres recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas
- Interior cifra en más de 50.000 los migrantes que han entrado irregularmente en Ceuta y más de 48.000 habrían regresado ya
- El Gobierno de Ceuta eleva a más de 60.000 los inmigrantes ilegales que han entrado.
- "Es una violación de la integridad territorial de España", asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
- Detonaciones en la frontera de Melilla para contener un segundo intento de salto a la valla
- Italia suspende el acuerdo de libre circulación Schengen con España e impondrá controles para no europeos
- PP y Vox critican la gestión del Gobierno central
En directo, última hora de Ceuta hoy:
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Varios migrantes acampados fuera del CETI intentan asaltar el recinto a la fuerza
Un grupo de varias decenas de migrantes que viven en los exteriores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han asaltado esta noche el recinto y han intentado entrar a la fuerza. La situación se ha producido esta noche cuando varios grupos de migrantes -marroquíes, subsaharianos y argelinos principalmente- que están a las afueras del CETI han intentado forzar su acceso y entrar a estas instalaciones.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la Policía Nacional ha tenido que acudir al CETI para estabilizar la situación después de que varios grupos de migrantes que acampan fuera hayan derribado una parte del vallado perimetral de acceso al recinto.
La Policía Nacional ha establecido un cordón de seguridad en las inmediaciones de la puerta principal del CETI después de comprobar que en el exterior viven más de 500 personas a la espera de poder acceder a su interior. Los residentes en el recinto han tenido que recluirse en sus habitaciones para evitar altercados con los que intentaban entrar a la fuerza. El CETI únicamente ha permitido el acceso a su interior en las últimas horas a mujeres y niñas por razones de índole humanitario.
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Buenas noches, comenzamos la narración minuto a minuto del sábado 1 de agosto de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla. En este enlace se puede seguir todo lo ocurrido el viernes 31 de julio.