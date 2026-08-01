Crisis migratoria en Ceuta, en directo | Miles de personas regresan a Marruecos mientras pequeños grupos tratan de entrar a Ceuta a nado

La llegada de miles de personas desde Marruecos a la frontera de Ceuta ha agravado la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma en los últimos días. El calibre de la situación llevó al Gobierno central a desplegar a las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad y se acordó con Marruecos la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente.

A lo largo de este viernes, más de 48.000 personas han regresado al país africano después de que unos 50.000 inmigrantes, según el Ejecutivo central, o 60.000 según el ceutí, entraran en avalancha a la ciudad autónoma. Al menos 57 personas han muerto en el mar en el intento de pisar suelo español.

También se han producido tensiones en Melilla, por el intento de saltar la valla de multitud de personas.

Este viernes, el presidente Pedro Sánchez ha viajado a Ceuta —también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— donde se ha reunido con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas, del PP, y otras autoridades políticas y de atención a los inmigrantes. "Es una violación de la integridad territorial de España", ha dicho Sánchez.

Ascienden a 57 la cifra de cadáveres recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

Interior cifra en más de 50.000 los migrantes que han entrado irregularmente en Ceuta y más de 48.000 habrían regresado ya

El Gobierno de Ceuta eleva a más de 60.000 los inmigrantes ilegales que han entrado.

"Es una violación de la integridad territorial de España", asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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