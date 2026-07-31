El Tour de Francia femenino busca dominadora en el debut de Paula Blasi con el Mont Ventoux como reclamo

Hoy el remate final va a ser de 133 kilómetros

que con lo que llevan acumulado, además, un sufrimiento añadido más para

las piernas.

Aquí tenemos la etapa de

hoy, la última de esta Vuelta de Ciclista España 2026, o la de Laviana

hasta

Langliru, 133 kilómetros, cuatro dificultades montañosas, están a punto

de subir y

Alto del Tenebroso, el penúltimo puerto del día y luego bajada y subida aquí,

estar en el podio sufriendo,

sufriendo también. Femke Marcus, ¿cómo sufre Femke Marcus?

Le cuesta un poquito menos a Regen ahí mantener la rueda del

Liga. Pero ya están arriba, ya esperan y

ellas tres bajando y ya llegando, tienen que intentar llegar a

pie de puerto de Langliru con la mayor ventaja posible que pueda.

Constantemente Lian Lipper mirando hacia

atrás, viendo que es que tiene que esperar a sus compañeras de fuga y

ahora sí, coronando el puerto en primer lugar

la ciclista del equipo Movistar para afrontar la bajada del Alto del

defenderse en

ese ritmo que seguro que intentarán imponer Paula Blasi o Marion Bunel

Sí, seguro, bueno, lo tienen que intentar.

Mira a Mulman Passio como ha cogido los puntos de la montaña

Sí, Mulman... Pasa que yo creo que para ganar el

mayor de la montaña necesitas llegar de las primeras en la cima del Angliru

de las primeras en la cima del Angliru y está complicado por las

y está complicado por las características, no por las

mantener..

esa escapada que veíamos que se acercaba casi a los tres minutos

estaban ganando tiempo ahora las escapadas a ver si

nos vuelven a poner el tiempo.

El sprint intermedio de Les Maces, ahí pasa Regen Marcus en

primer lugar Lian Diberti y Femke Marcus en tercer lugar, no se

repartirán bonificaciones

entre las mejores de la general, pero sí algunos puntos para el Marajot

Verde,

aunque ya saben que el mayor verde lo tiene sentenciado o casi sentenciado lo

de kobeki

kopecky sí sí sí bueno casi sentenciado porque aunque hoy ganará otra corredor

Mira, y perdón, muy rápidamente, clasificación provisional por puntos.

Ya lo sentencia el Oteco

copeck y con esos nueve puntos de ventaja respecto a coque tiene 60

respecto a van der breguen decías si

Y este terreno que ya..

Y este terreno que es muy favorable ahora para Lian Lipper del Movistar.

Aquí empieza su

terreno. Veremos si vuelven a sufrir las

hermanas Marcus.

¿Qué decide hacer Lian si poner un ritmo duro y

dejarlas ya? Mira, perdona.

Ya se queda. Se queda Lian Marcus,

pero vemos el perfil, ¿eh?

Del Angliro, esos primeros kilómetros aproximadamente al 8-9%, ese

calentamiento, entre

comillas, de 6-7 kilómetros y luego todo marcado en negro porque es

durísimo con

zona más tendida y marcar un ritmo fuerte, porque luego en las rampas tan

duras, como vimos ayer, no sirve

ninguna compañera que te ayude.

Eres tú contra ti misma, contra esas rampas y cada una a su

maillot rojo. Mientras tanto, Liam Lipper tira hacia

adelante, deja a Femke Marcus,

se queda por detrás la compañera de la líder, la Ciclista del S de Works y

tira

para adelante Liam Leeper, pero ya solo con un minuto y medio de ventaja

respecto al grupo de favoritas

Y Van Damme con Pauline Ferrand Prevost a punto de quedarse

del grupo de favoritas.

Pues una compañera que quedaba solo a Marion Bunel delante.

Ahí se lo comunica el coche

yo creo Ferran Prevost que no puede más, se abre, se abre.

ahí está lian lippert entrando en les cabanes 7 kilómetros para el final

primer tramo durísimo del Angliru.

Sí, estaban ya en esa

también Paula Blasi, Nemiadoma a rueda de van der Breggen, de momento todo el

mundo esperando, y mira, es Gaia Realini

¿Quién si no? Cogiendo la iniciativa, atacando en la

primera rampa del Escabanes

más

la ciclista italiana aquí la tenemos valiente atacando desde lejos tiene

margen

está muy bien que se mantenga ahí Cavallar y durísimas.

Las rampas finales del Escabanes, este es el tramo

del 21% donde está ahora Lian Lipper, ahí lo bien, 20%, 21%, la rampa

tenga algún problema en la bicicleta pero parece que no están a punto bueno

a punto a punto

con estas rampas todavía no van a tener lo que parecen 20 metros o parece poco

a lo mejor

son 30 segundos en estas rampas tan duras pasa mucho hasta llegar hasta

aquí pero sí que están a poder realizar a

Liam Lippert y Marion Bunel con el maillot blanco de mejor home en la

tercera de la general.

Está a 41 segundos de

Ana van der Breguen, Paula Blasi, ahí tenemos a la ciclista catalana de 23

años a rueda de la líder de Ana van

der Breguen. Y cómo se ha recuperado Juguet Bertet,

de bunel valiente la francesa la mejor joven de esta vuelta y cuidado

cuidado con van der Breggen, cuidado que sufre Ana van der Breggen, la

líder, la mayor rojo

que tiene que reaccionar porque se están marchando las dos jóvenes por

delante, Bunel y Paula Blasi

A ver si se lo ponen difícil a Ana Van der Breggen estas dos jóvenes,

muy muy bueno ahora el ritmo de bunel si está haciendo un poquito de daño

también sufriendo juliet vertete aprovechando que esta zona es dura pero

no tanto

Estamos en el 13, 14, 15% antes de llegar a Cobayos, que es la siguiente

rampa del 20% que tendrán

cuidado que sufre Paula Blasi.

Marion Bunel atacando antes de Cobayos y de Cueña al Escabre

Cabres. Y está cediendo Paula Blasi.

Ahí tendría que agarrarse a la rueda de Van der Breggen.

Sí,

Van der Breggen reacciona por detrás.

¿Cómo va Bunel? Bunel abriendo hueco y cuidado que está

a 41 segundos

de la líder de la general de ana van der breggen paula blasi sufriendo ojo

que ana van der breggen pierde también contacto con Paula Blasi bueno qué

emoción entre las tres mejores de la general porque

están en orden invertido.

La tercera liderando, la segunda Paula Blasi persiguiendo y la líder Ana van

der

Breggen sufriendo. Qué situación más curiosa respecto a

ayer, cómo ha cambiado los papeles

Bunel, que está subiendo muy, muy, muy fácil la corredora francesa, muy, muy

fácil la corredora del

Bismarck, recordemos que va con el Mayotte Blanco, de mejor joven.

Y Ana van der Breggen entrando en crisis

Y Paula, muy bien. Cuidado, Ana van der Breggen entrando

en crisis, la mayor rojo.

Cuidado con esto, ¿eh?

Cuidado con estas

situación porque Paula Blasi está reaccionando.

Tiene que mantener esa ventaja como sea con Marion

bunel porque van der breguen está sufriendo y ahora mismo la carrera está

dando un vuelco espectacular

a cuatro kilómetros para el final justo antes de llegar a Cobayos y a Cueña Les

Cabres Marion Bunel por delante

Paula Blaski tiene que llegar como sea a la rueda de la francesa porque aquí

podría estar el triunfo en la Vuelta a España

hacer historia, una española de 23 años, Paula Blasi, das Blugas del

Biubragat,

buscando un triunfo que sería histórico en la vuelta a España, mira hacia

atrás, supera a Bunel y tira hacia adelante

Paula Blasi, ahí está la Ciclista catalana intentando hacer historia y

Ana van der Breggen que puede estar despidiéndose

de la Vuelta a España, la mayor rojo

Bueno, bueno, bueno, qué bien va Paula, cómo va de motivada, cómo sabe dónde se

equivocó ayer, dónde fallaron, dónde fallaron las fuerzas ayer y mira aquí

la..

ve bueno bueno increíble esta es el monoplato sí sí y un

piñón de 52 curioso lo que ha montado

hoy el SD World para Ana.

De hecho, hace vino, mira, 17 segundos ya, 16, ahora mismo Paula Blasi sería

líder virtual de la

Vuelta Ciclista España.

Y cuidado que no deje atrás a Marion Bunel porque está aumentando la marcha

Paula. Paula no tiene nada que perder, lo dijo

Y Van der Bregen cada vez..

perdiendo más metros.

Le va a atrapar Urska Ziggard.

y vamos a saber cómo, vamos a ver cómo Paula, Paula está motivadísima, mira,

fíjate,

la mirada que lleva.

Concentradísima. Y está dejando atrás a Mario Munel.

Vamos, Paula. Momento

clave paula blasi dejando atrás a marion bunel yéndose hacia la victoria

no sólo en langliru

sino en la general de la Vuelta Ciclista España 2026, en Coballos y a

300 metros

de entrar en Cueña al Escabres que es una recta eterna de más de 500 metros

al 20

con máximas del 24 paula blasi quiere hacer historia en langliru

para el ciclismo español.

Ahí la animan los aficionados, rampa del 20%, cueña les cabres, Paula Blasi

sigue en cabeza, 22% y cada vez más lejos Marion Bunel

Bueno, levantándose de la bicicleta, con qué fuerza, Paula Blasi está

superando Cueña

Cueñales Cabres con la sensación como si incluso se hubiera reservado algo

para este punto clave de la etapa y en

cambio Marion Bunel cabeceando...

...como si estuviera al límite de las fuerzas

1, exacto, y ahí la tenemos, tirando con fuerza, Stierny le está

neutralizando, pero eso da igual

porque el objetivo es el triunfo en la clasificación general, a punto de

coronar, entre comillas, Cueña

les Cabres, porque esto sigue subiendo, mira Stiasny por dentro de la curva,

madre mía, por la zona más dura, la Suiza

y yo creo que también hay paola blas y con ese orgullo propio que tiene

intentará cogerle rueda a estias ni pero

la Suiza está rodando muy fuerte en Langliru, mientras vemos a Marion

Bunel, la joven francesa

de 21 años que sigue lejos de Paula Blasi bueno Stiasny vaya ritmo de la

Suiza

Bueno, Stiasny va por la victoria de etapa.

Bueno, la vemos que físicamente es más pequeñita que Paula Blasi

El peso aquí, la ventaja a la Suiza.

Y bueno, qué descubrimiento de esta escaladora suiza del Human

Sí, ya

es Tiasny que va a ganar la etapa después de cuatro horas y casi diez

minutos de carrera la

última etapa de la Vuelta a España 2026 en Langliru para inscribir su

nombre en la historia del ciclismo femenino, Petra Stiazny, la suiza, y

también lo va a inscribir

y de qué manera paula Blasi primero stiazny que será la ganadora

en Langliru para cerrar la Vuelta femenina 2026 dirigiéndose a toda

velocidad

hacia la línea de meta.

Victoria de etapa para Stiasny que ha hecho un etapón y

ahora, turno para la historia del ciclismo español.

Paula Blasi, la Ciclista catalana de 23

años, va a ganar la Vuelta Ciclista España.

Esto es historia del ciclismo español

Coge el relevo de Joan Esomarriba en giro y en tour y por primera vez una

ciclista

española gana la Vuelta ciclista a España.

Celebra a Lopaula porque te lo mereces.

Llega meta en

segundo puesto y gana la general de la Vuelta Ciclista España Paula Blasi

Increíble, increíble lo que hemos vivido, además de seis segundos que se

lleva de bonificación, vamos a ver con qué diferencia

gana Paula esta Vuelta a España.

Juliette Pertet será tercera, Marion Bunel

cuarta en la cima del Angliru, 43 segundos y el gesto de alegría

llorando de emoción Paula Blasi que acaba de ganar la vuelta a España.

Van der Bregen que conservará

el segundo puesto de la general por delante de Marion Bunel, por lo tanto

Paula Blasi ganadora

de la Vuelta a España 2026, Ana Van der Breggen segunda de la general y tercer

Marion Bunel el 9 de mayo de 2026 será un día recordado para siempre para

el ciclismo español y para Paula Blasi

Bueno, y esta clasificación también es historia porque es la primera

vez que se sube el angliro en una Vuelta femenina y tenemos Paula Blasi

en segundo puesto que le sirve para ser primera en la

general de la vuelta, Stiasny, que gana la etapa a 43 segundos, Bertet, también

Bunel Van der Bregen a un minuto ha salvado el segundo puesto de la general

y mira, Ostolaza octava a 1'40

y esta clasificación de aquí sí que es súper histórica, clasificación

Increíble

final de la general de la Vuelta Ciclista España 2026.

Paula Blasi, ganadora

22 horas 17 minutos y 3 segundos.

Van der Bregg en segunda, Bunel tercera y cuarto