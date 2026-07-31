El Tour de Francia femenino busca dominadora en el debut de Paula Blasi con el Mont Ventoux como reclamo
- La vencedora de la Vuelta a España se cita en la ronda gala con la élite del pelotón mundial
- Sigue en directo el comienzo del Tour de Francia femenino este sábado a las 14.05 horas en Teledeporte y RTVE Play
El Tour de Francia femenino ya vuela por sí solo. También desde el extranjero. Si Barcelona fue el punto de partida de los hombres, es la suiza Lausana la que apuesta por su Grand Depart. Lo hace desde este sábado con una carrera convertida en apenas 4 años en la más importante del calendario internacional. Ha crecido tanto que ya no van de la mano de los hombres. En 2024 se separaron por los Juegos Olímpicos de París, pero este año han decidido reivindicar un espacio propio y desligarse de las fechas del Tour masculino.
Son nueve días, 1.175 kilómetros y 18.795 metros de desnivel, cifras de récord que incrementan su interés cuando se constata que en la salida estarán todos los grandes nombres del pelotón. En Lausana se pondrá en juego el primer amarillo en una etapa por la ribera del Lago Leman que concluirá con un sprint en cuesta que llama ya al espectáculo entre las favoritas con más punch. Las ciclistas se despedirán de Suiza con dos etapas en las que tendrán un ojo en el sprint y otro en el viento.
Francia recibe al pelotón el lunes y el martes cita a las ciclistas contra el cronómetro en los 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon. Turno para la media montaña antes de que el viernes llegue el Mont Ventoux, con sus 15,7 kilómetros al 8,8%. Al día siguiente, etapa de 171,9 kilómetros como última llamada para las sprinters previa a cerrar el domingo con cuatro pasos por el Col d’Èze que definirán la carrera antes de la bajada hacia el Paseo de los Ingleses de Niza.
El debut de Paula Blasi
La gran estrella del ciclismo español debuta a sus 23 años en el Tour de Francia sin presión. Pase lo que pase en la ronda gala, su temporada solo podrá ser considerada como un éxito. Ganó la Amstel y después la Vuelta a España subiendo mejor que corredoras con mucho más nombre. Dictó su ley en el Tourmalet para hacerse con el Tour de los Pirineos y ganó en casa, en la Volta con su exhibición en la Creueta; la victoria que más ilusión le hacía. Después se cayó entrenando el Nacional de crono, donde acabó 4ª, y desechó participar en la ruta. Su primavera de ensueño obligó al UAE a alinearla en el Tour.
Hoy el remate final va a ser de 133 kilómetros
que con lo que llevan acumulado, además, un sufrimiento añadido más para
las piernas.
Aquí tenemos la etapa de
hoy, la última de esta Vuelta de Ciclista España 2026, o la de Laviana
hasta
Langliru, 133 kilómetros, cuatro dificultades montañosas, están a punto
de subir y
Alto del Tenebroso, el penúltimo puerto del día y luego bajada y subida aquí,
estar en el podio sufriendo,
sufriendo también. Femke Marcus, ¿cómo sufre Femke Marcus?
Le cuesta un poquito menos a Regen ahí mantener la rueda del
Liga. Pero ya están arriba, ya esperan y
ellas tres bajando y ya llegando, tienen que intentar llegar a
pie de puerto de Langliru con la mayor ventaja posible que pueda.
Constantemente Lian Lipper mirando hacia
atrás, viendo que es que tiene que esperar a sus compañeras de fuga y
ahora sí, coronando el puerto en primer lugar
la ciclista del equipo Movistar para afrontar la bajada del Alto del
defenderse en
ese ritmo que seguro que intentarán imponer Paula Blasi o Marion Bunel
Sí, seguro, bueno, lo tienen que intentar.
Mira a Mulman Passio como ha cogido los puntos de la montaña
Sí, Mulman... Pasa que yo creo que para ganar el
mayor de la montaña necesitas llegar de las primeras en la cima del Angliru
de las primeras en la cima del Angliru y está complicado por las
y está complicado por las características, no por las
mantener..
esa escapada que veíamos que se acercaba casi a los tres minutos
estaban ganando tiempo ahora las escapadas a ver si
nos vuelven a poner el tiempo.
El sprint intermedio de Les Maces, ahí pasa Regen Marcus en
primer lugar Lian Diberti y Femke Marcus en tercer lugar, no se
repartirán bonificaciones
entre las mejores de la general, pero sí algunos puntos para el Marajot
Verde,
aunque ya saben que el mayor verde lo tiene sentenciado o casi sentenciado lo
de kobeki
kopecky sí sí sí bueno casi sentenciado porque aunque hoy ganará otra corredor
Mira, y perdón, muy rápidamente, clasificación provisional por puntos.
Ya lo sentencia el Oteco
copeck y con esos nueve puntos de ventaja respecto a coque tiene 60
respecto a van der breguen decías si
Y este terreno que ya..
Y este terreno que es muy favorable ahora para Lian Lipper del Movistar.
Aquí empieza su
terreno. Veremos si vuelven a sufrir las
hermanas Marcus.
¿Qué decide hacer Lian si poner un ritmo duro y
dejarlas ya? Mira, perdona.
Ya se queda. Se queda Lian Marcus,
pero vemos el perfil, ¿eh?
Del Angliro, esos primeros kilómetros aproximadamente al 8-9%, ese
calentamiento, entre
comillas, de 6-7 kilómetros y luego todo marcado en negro porque es
durísimo con
zona más tendida y marcar un ritmo fuerte, porque luego en las rampas tan
duras, como vimos ayer, no sirve
ninguna compañera que te ayude.
Eres tú contra ti misma, contra esas rampas y cada una a su
maillot rojo. Mientras tanto, Liam Lipper tira hacia
adelante, deja a Femke Marcus,
se queda por detrás la compañera de la líder, la Ciclista del S de Works y
tira
para adelante Liam Leeper, pero ya solo con un minuto y medio de ventaja
respecto al grupo de favoritas
Y Van Damme con Pauline Ferrand Prevost a punto de quedarse
del grupo de favoritas.
Pues una compañera que quedaba solo a Marion Bunel delante.
Ahí se lo comunica el coche
yo creo Ferran Prevost que no puede más, se abre, se abre.
ahí está lian lippert entrando en les cabanes 7 kilómetros para el final
primer tramo durísimo del Angliru.
Sí, estaban ya en esa
también Paula Blasi, Nemiadoma a rueda de van der Breggen, de momento todo el
mundo esperando, y mira, es Gaia Realini
¿Quién si no? Cogiendo la iniciativa, atacando en la
primera rampa del Escabanes
más
la ciclista italiana aquí la tenemos valiente atacando desde lejos tiene
margen
está muy bien que se mantenga ahí Cavallar y durísimas.
Las rampas finales del Escabanes, este es el tramo
del 21% donde está ahora Lian Lipper, ahí lo bien, 20%, 21%, la rampa
tenga algún problema en la bicicleta pero parece que no están a punto bueno
a punto a punto
con estas rampas todavía no van a tener lo que parecen 20 metros o parece poco
a lo mejor
son 30 segundos en estas rampas tan duras pasa mucho hasta llegar hasta
aquí pero sí que están a poder realizar a
Liam Lippert y Marion Bunel con el maillot blanco de mejor home en la
tercera de la general.
Está a 41 segundos de
Ana van der Breguen, Paula Blasi, ahí tenemos a la ciclista catalana de 23
años a rueda de la líder de Ana van
der Breguen. Y cómo se ha recuperado Juguet Bertet,
de bunel valiente la francesa la mejor joven de esta vuelta y cuidado
cuidado con van der Breggen, cuidado que sufre Ana van der Breggen, la
líder, la mayor rojo
que tiene que reaccionar porque se están marchando las dos jóvenes por
delante, Bunel y Paula Blasi
A ver si se lo ponen difícil a Ana Van der Breggen estas dos jóvenes,
muy muy bueno ahora el ritmo de bunel si está haciendo un poquito de daño
también sufriendo juliet vertete aprovechando que esta zona es dura pero
no tanto
Estamos en el 13, 14, 15% antes de llegar a Cobayos, que es la siguiente
rampa del 20% que tendrán
cuidado que sufre Paula Blasi.
Marion Bunel atacando antes de Cobayos y de Cueña al Escabre
Cabres. Y está cediendo Paula Blasi.
Ahí tendría que agarrarse a la rueda de Van der Breggen.
Sí,
Van der Breggen reacciona por detrás.
¿Cómo va Bunel? Bunel abriendo hueco y cuidado que está
a 41 segundos
de la líder de la general de ana van der breggen paula blasi sufriendo ojo
que ana van der breggen pierde también contacto con Paula Blasi bueno qué
emoción entre las tres mejores de la general porque
están en orden invertido.
La tercera liderando, la segunda Paula Blasi persiguiendo y la líder Ana van
der
Breggen sufriendo. Qué situación más curiosa respecto a
ayer, cómo ha cambiado los papeles
Bunel, que está subiendo muy, muy, muy fácil la corredora francesa, muy, muy
fácil la corredora del
Bismarck, recordemos que va con el Mayotte Blanco, de mejor joven.
Y Ana van der Breggen entrando en crisis
Y Paula, muy bien. Cuidado, Ana van der Breggen entrando
en crisis, la mayor rojo.
Cuidado con esto, ¿eh?
Cuidado con estas
situación porque Paula Blasi está reaccionando.
Tiene que mantener esa ventaja como sea con Marion
bunel porque van der breguen está sufriendo y ahora mismo la carrera está
dando un vuelco espectacular
a cuatro kilómetros para el final justo antes de llegar a Cobayos y a Cueña Les
Cabres Marion Bunel por delante
Paula Blaski tiene que llegar como sea a la rueda de la francesa porque aquí
podría estar el triunfo en la Vuelta a España
hacer historia, una española de 23 años, Paula Blasi, das Blugas del
Biubragat,
buscando un triunfo que sería histórico en la vuelta a España, mira hacia
atrás, supera a Bunel y tira hacia adelante
Paula Blasi, ahí está la Ciclista catalana intentando hacer historia y
Ana van der Breggen que puede estar despidiéndose
de la Vuelta a España, la mayor rojo
Bueno, bueno, bueno, qué bien va Paula, cómo va de motivada, cómo sabe dónde se
equivocó ayer, dónde fallaron, dónde fallaron las fuerzas ayer y mira aquí
la..
ve bueno bueno increíble esta es el monoplato sí sí y un
piñón de 52 curioso lo que ha montado
hoy el SD World para Ana.
De hecho, hace vino, mira, 17 segundos ya, 16, ahora mismo Paula Blasi sería
líder virtual de la
Vuelta Ciclista España.
Y cuidado que no deje atrás a Marion Bunel porque está aumentando la marcha
Paula. Paula no tiene nada que perder, lo dijo
Y Van der Bregen cada vez..
perdiendo más metros.
Le va a atrapar Urska Ziggard.
y vamos a saber cómo, vamos a ver cómo Paula, Paula está motivadísima, mira,
fíjate,
la mirada que lleva.
Concentradísima. Y está dejando atrás a Mario Munel.
Vamos, Paula. Momento
clave paula blasi dejando atrás a marion bunel yéndose hacia la victoria
no sólo en langliru
sino en la general de la Vuelta Ciclista España 2026, en Coballos y a
300 metros
de entrar en Cueña al Escabres que es una recta eterna de más de 500 metros
al 20
con máximas del 24 paula blasi quiere hacer historia en langliru
para el ciclismo español.
Ahí la animan los aficionados, rampa del 20%, cueña les cabres, Paula Blasi
sigue en cabeza, 22% y cada vez más lejos Marion Bunel
Bueno, levantándose de la bicicleta, con qué fuerza, Paula Blasi está
superando Cueña
Cueñales Cabres con la sensación como si incluso se hubiera reservado algo
para este punto clave de la etapa y en
cambio Marion Bunel cabeceando...
...como si estuviera al límite de las fuerzas
1, exacto, y ahí la tenemos, tirando con fuerza, Stierny le está
neutralizando, pero eso da igual
porque el objetivo es el triunfo en la clasificación general, a punto de
coronar, entre comillas, Cueña
les Cabres, porque esto sigue subiendo, mira Stiasny por dentro de la curva,
madre mía, por la zona más dura, la Suiza
y yo creo que también hay paola blas y con ese orgullo propio que tiene
intentará cogerle rueda a estias ni pero
la Suiza está rodando muy fuerte en Langliru, mientras vemos a Marion
Bunel, la joven francesa
de 21 años que sigue lejos de Paula Blasi bueno Stiasny vaya ritmo de la
Suiza
Bueno, Stiasny va por la victoria de etapa.
Bueno, la vemos que físicamente es más pequeñita que Paula Blasi
El peso aquí, la ventaja a la Suiza.
Y bueno, qué descubrimiento de esta escaladora suiza del Human
Sí, ya
es Tiasny que va a ganar la etapa después de cuatro horas y casi diez
minutos de carrera la
última etapa de la Vuelta a España 2026 en Langliru para inscribir su
nombre en la historia del ciclismo femenino, Petra Stiazny, la suiza, y
también lo va a inscribir
y de qué manera paula Blasi primero stiazny que será la ganadora
en Langliru para cerrar la Vuelta femenina 2026 dirigiéndose a toda
velocidad
hacia la línea de meta.
Victoria de etapa para Stiasny que ha hecho un etapón y
ahora, turno para la historia del ciclismo español.
Paula Blasi, la Ciclista catalana de 23
años, va a ganar la Vuelta Ciclista España.
Esto es historia del ciclismo español
Coge el relevo de Joan Esomarriba en giro y en tour y por primera vez una
ciclista
española gana la Vuelta ciclista a España.
Celebra a Lopaula porque te lo mereces.
Llega meta en
segundo puesto y gana la general de la Vuelta Ciclista España Paula Blasi
Increíble, increíble lo que hemos vivido, además de seis segundos que se
lleva de bonificación, vamos a ver con qué diferencia
gana Paula esta Vuelta a España.
Juliette Pertet será tercera, Marion Bunel
cuarta en la cima del Angliru, 43 segundos y el gesto de alegría
llorando de emoción Paula Blasi que acaba de ganar la vuelta a España.
Van der Bregen que conservará
el segundo puesto de la general por delante de Marion Bunel, por lo tanto
Paula Blasi ganadora
de la Vuelta a España 2026, Ana Van der Breggen segunda de la general y tercer
Marion Bunel el 9 de mayo de 2026 será un día recordado para siempre para
el ciclismo español y para Paula Blasi
Bueno, y esta clasificación también es historia porque es la primera
vez que se sube el angliro en una Vuelta femenina y tenemos Paula Blasi
en segundo puesto que le sirve para ser primera en la
general de la vuelta, Stiasny, que gana la etapa a 43 segundos, Bertet, también
Bunel Van der Bregen a un minuto ha salvado el segundo puesto de la general
y mira, Ostolaza octava a 1'40
y esta clasificación de aquí sí que es súper histórica, clasificación
Increíble
final de la general de la Vuelta Ciclista España 2026.
Paula Blasi, ganadora
22 horas 17 minutos y 3 segundos.
Van der Bregg en segunda, Bunel tercera y cuarto
La cuestión es que Blasi no es la única estrella del equipo emiratí. A su lado estarán Elisa Longo Borghini, Dominika Wlodarczyk, Maëva Squiban y Mavi García. Es decir, una ganadora de dos Giros, la 4ª del Tour 2025, la mejor cazaetapas de la pasada Grande Boucle y la veterana española, vencedora el año pasado en Quimper y que quiere despedirse del ciclismo por todo lo alto. En un equipo donde todas podrían exigir libertad, en teoría manda Longo Borghini, fichada la temporada pasada como jefa de filas. Así será al menos hasta el Mont Ventoux y ver hasta dónde llega Paula Blasi. En UAE ya saben que las jóvenes promesas pueden aprender muy rápido.
Demi Vollering, la gran favorita
La favorita indiscutible para la general es Demi Vollering. Ganó el Tour 2023 y ha sido segunda de todos los demás. Este año ha ganado Omloop Nieuwsblad, Tour de Flandes, Flecha Valona, Lieja y Giro de Italia, por lo que busca culminar su mejor temporada con su segundo triunfo en la Grande Boucle. Cambió SD Worx por FDJ para ser la única líder del equipo, lo que está devolviendo con resultados. A su servicio Evita Muzic y Juliette Labous (ahora Juliette Berthet) para la montaña, Franziska Koch para casi todo y la jovencísima Célia Gery, campeona de Francia y que viene de ser segunda en la Volta a Catalunya. Dicen que solo les vale el amarillo y dicen la verdad.
Frente a ella está Pauline Ferrand-Prévot, vigente ganadora y dorsal número 1. Su temporada impresiona menos: segunda en Flandes, tercera en Roubaix, discreta en la Vuelta y poco más. Pero conviene no descartarla porque Ferrand-Prévot es especialista en elegir objetivos. En 2025 volvió a la carretera para ganar el Tour y lo hizo con contundencia, con 3:42 sobre Vollering. Este año hay una contrarreloj que juega en su contra. Pero podrá sobreponerse si después sube el Ventoux como subió el Col de la Madeleine. Visma la rodea con lo mejor que tiene para la carrera: Femke de Vries, Marion Bunel, 3ª en la Vuelta a España, y la incombustible Marianne Vos con ganas de aliviar su descomunal decepción en Roubaix.
Marlen Reusser, baza del Movistar
El recorrido obliga a hablar de Marlen Reusser como la tercera vía. Corre en casa durante tres etapas, tiene 21 kilómetros de contrarreloj para vestirse de amarillo y viene de dominar el Tour de Suiza. Ya no es solo una rodadora con capacidad para subir: ahora también escala, ataca y manda. Movistar ha puesto a su alrededor a Lippert, Barale, Arlenis Sierra, Sara Martín y la debutante Paula Ostiz. No es el bloque más fuerte, pero tienen claro su objetivo. Y Reusser puede sacar un minuto a sus rivales en Dijon y obligar a todas las favoritas a hacer cuentas.
Kasia Niewiadoma siempre está en la pelea pero le cuesta rematar. Presente en todos los podios del Tour desde que se relanzó la carrera en 2022, fue campeona ante Demi Vollering en 2024 por 4 segundos. Este año la polaca fue tercera en Suiza y lleva meses trabajando la crono, buscando minimizar pérdidas en la cita clave del martes en Dijon. Precisamente en la crono pensará Zoe Bäckstedt, que debuta en el Tour igual que Antonia Niedermaier, que viene de ser segunda en el Giro.
El SD Worx llega con su tridente de estrellas. Anna Van der Breggen, segunda en la Vuelta y tercera en el Giro, ha dejado de fingir que regresó al ciclismo solo para disfrutar y quiere sumar a su brillante palmarés la que ahora es la carrera más importante del calendario. La crono y el Ventoux le van bien; recuperar los esfuerzos con 36 años, no tanto; pero la inspira el triunfo de su archirrival Annemiek Van Vleuten en 2022 con 39 años. Lotte Kopecky, 2ª en el Tour en 2023, parece que ha aparcado sus aspiraciones en la general pero no deja de ser una bicampeona del mundo. Y también estará Lorena Wiebes, con obligación de ganar los sprints masivos.
En las volatas se medirá a Elisa Balsamo, que ganó cuatro etapas en el Giro y sigue buscando su primera victoria en la ronda gala; a Charlotte Kool, la sprinter de referencia en el Tour de 2024 pero que no ha vuelto a ser la de entonces; a Chiara Consonni, Alison Jackson, Mia Griffin y, por supuesto, Marianne Vos. No hay muchas llegadas puras, lo que las hará todavía más nerviosas. Ginebra y el largo tránsito hacia Niza de la penúltima etapa parecen las más claras para una llegada en pelotón siempre que el viento o las caídas no decidan alterar el guion establecido. El desenlace de la tercera etapa, con final en Poligny, posiblemente albergará un grupo más selecto.
Lidl-Trek mezcla las aspiraciones de Balsamo con la general de Niamh Fisher-Black, quinta en 2025, quinta en el reciente Giro y una habitual del top-ten a la que le falta dar un paso adelante. Puck Pieterse, mejor joven en 2024, vuelve a dejar la bicicleta de montaña y reaparece en la carretera después de brillar en las Ardenas; Cédrine Kerbaol, mejor joven en 2023, llega tras ser segunda en Suiza y como alternativa francesa a Ferrand-Prévot. Kim Le Court-Pienaar, cuarta en Suiza y líder el año pasado durante medio Tour, también aspira a brillar hasta que el Ventoux ponga a cada ciclista en su lugar.
Récord de españolas en liza
El ciclismo nacional bate sus registros con 9 españolas en el Grand Depart de Lausana. Se da la curiosidad de presentar a la más veterana Mavi García (42 años) y a la más joven, Paula Ostiz (19 años). No estarán solas en sus equipos, UAE y Movistar, junto a Paula Blasi y Sara Martín. La flamante campeona de España, Mireia Benito, forma parte del AG Insurance; Alicia González en el St. Michel, y el Laboral Kutxa sale con Naia Amondarain e Idoia Eraso entregadas al liderazgo de Usoa Ostolaza, 4ª en la Vuelta a España.
En definitiva, se presenta un Tour apasionante, difícil de predecir. Vollering ha sido la mejor corredora del año; Ferrand-Prévot puede ser la mejor corredora en 9 días; Reusser dispone de la crono; Niewiadoma siempre está ahí; Van der Breggen ha vuelto y UAE puede jugar con sus líderes, incluso con Paula Blasi, capaz de acelerar el cambio generacional. En el Mont Ventoux saldremos de dudas.