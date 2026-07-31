Muere Franco Baresi, leyenda del AC Milan y del fútbol italiano

Franco Baresi, leyenda del futbol italiano y del AC Milan, ha fallecido a sus 66 años este viernes 31 de julio. El club Rossoneri lo anunció mediante sus redes sociales. "La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”.

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El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, elogió a Baresi por la "elección romántica" de mantenerse fiel al AC Milan a lo largo de toda su carrera, "lo que con toda justicia le hizo entrar en el corazón de los aficionados y de millones de italianos".

"Le conmemoraremos como se merece durante los próximos partidos de la selección nacional, la misma selección por la que siempre ha mostrado una devoción excepcional, convirtiéndose en uno de sus símbolos más gloriosos", declaró Malagò.

Baresi defendió la camiseta del Milan durante 15 temporadas y estuvo en el club un total de 23 años, siendo el único equipo en toda su carrera. Ganó seis ligas italianas y tres Champions League a lo largo de su trayectoria, que se extendió desde su debut en 1978 hasta su retirada en 1997.

No hay que olvidar su trayectoria con la selección italiana, donde disputó 81 partidos y formó parte del equipo que ganó la tercera estrella de L'Azzurra en el Mundial de España 1982. Además, fue el capitán de la Italia que llegó a la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 contra Brasil.