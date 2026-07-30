España cierra en Melilla el paso fronterizo con Marruecos para contener a cientos de migrantes

La frontera de Beni Enzar entre España y Marruecos en la ciudad de Melilla permanece cerrada este como consecuencia de un intento de entrada masiva registrado cerca de las 22.00 horas de este jueves, según ha informado la Delegación del Gobierno. Los hechos se producen en una jornada en la que miles de personas han entrado a nado a Ceuta desde Marruecos durante todo el día agravando una crisis migratoria que solo este jueves ha dejado al menos 15 muertos.

Un portavoz de la institución que representa al Ejecutivo central en Melilla ha confirmado el cierre del paso fronterizo, una medida adoptada mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervienen para controlar la situación, por lo que se desconoce cuando se reabrirá la frontera. RNE, presente en la zona, ha comprobado el gran despliegue policial para contener la entrada de cientos de marroquíes y afirma que se escuchan disparos y detonaciones.

Además de por los puestos fronterizos, se están produciendo intentos de entrada por el mar.

Según ha podido saber Europa Press, el dispositivo se ha activado después de que un grupo indeterminado de ciudadanos marroquíes intentara acceder de forma masiva a Melilla a través del puesto fronterizo de Beni Enzar y del Dique Sur.

Ante estos hechos, la Delegación del Gobierno ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para facilitar el trabajo de los agentes desplegados en la zona. En este sentido, ha pedido que no se realicen desplazamientos al perímetro fronterizo mientras permanezca activo el operativo.

Asimismo, el portavoz gubernamental ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha instado a la población a seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales. "Rogamos mantener la calma y seguir exclusivamente la información difundida por los canales oficiales. Se informará de cualquier novedad en cuanto sea posible", ha señalado.

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