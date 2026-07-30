Pedro Sánchez viaja este viernes a Ceuta junto a Marlaska para abordar la crisis migratoria sobre el terreno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes 31 de julio a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación generada tras la entrada sin control de personas procedentes de Marruecos, según han informado fuentes del Ejecutivo. El jefe del Ejecutivo realizará este viaje acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La visita arrancará a las 11:40 horas en la frontera del Tarajal, donde el presidente del Gobierno mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Posteriormente, a las 12:00 horas, Sánchez se trasladará al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación junto al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; y los directores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de Cruz Roja en la ciudad.

Al término de la reunión, está prevista una declaración conjunta ante los medios de comunicación de Sánchez y Vivas.

Esta visita se produce después de que el propio jefe del Ejecutivo asegurase este jueves que el Gobierno está “volcado” en dar una respuesta inmediata a la situación y que trabaja en articular todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en la ciudad autónoma lo antes posible.

Como antesala a este viaje, Marlaska ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente ceutí en la que le ha informado del despliegue de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma, así como del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Defensa para la movilización de sus efectivos en apoyo de la Guardia Civil. El ministro le ha trasladado también el apoyo y el compromiso del Ministerio del Interior para mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes la situación de normalidad.