Ceuta pide al Gobierno una acción "contundente y sin dilación" tras la llegada de más de 1.500 migrantes los últimos días

El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha pedido este miércoles al Gobierno una acción "contundente y sin dilación" para poder gestionar la llegada constante de personas migrantes a la ciudad autónoma. "Estamos en una situación de extrema gravedad, estamos en una situación muy difícil. Es tan difícil que creemos que solo se puede remediar con una actuación inmediata, decidida y enérgica por parte del Gobierno de la nación", ha asegurado Vivas durante una comparecencia ante los medios.

Las imágenes de personas que se juegan la vida para cruzar la frontera a nado no cesan. De hecho, en la última quincena de julio han llegado a Ceuta cerca de 1.500 personas, unas 200 al día, según ha detallado su presidente. Vivas ha insistido en que en los centros de acogida "no cabe nadie más".

Un ejemplo es el área de menores de la ciudad autónoma, que en estos momentos tiene una sobreocupación del 1.600%, ha explicado. "Si se mantiene el flujo actual de entradas, en breve estaremos en unas cifras parecidas al episodio de mayo de 2021", alertando de una nueva crisis migratoria.

00.43 min El Gobierno de Ceuta reabre los centros de acogida para menores no acompañados

Ante esta situación, el presidente de Ceuta ha pedido al Ejecutivo que de forma "inmediata e inaplazable" se aborde "la emergencia" y también que se adopten medidas para prevenir que en el futuro se vuelvan a producir, "ya que no es la primera crisis, pero tampoco será la última si no se toman medidas".

Asimismo, Vivas ha reconocido que el dato "más grave, doloroso y duro" son los 60 cadáveres recuperados del mar los últimos doce meses. Justo este miércoles, Salvamento Marítimo ha localizado tres cadáveres en la costa de Málaga y que podrían ser migrantes que habrían intentado llegar a nado a Ceuta.

Los tres cadáveres han sido encontrados en varios puntos de la costa de Málaga y portaban aletas. Tras el hallazgo de estos tres cuerpos, Salvamento Marítimo los trasladó al puerto de Estepona.