Última hora de los incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, en directo hoy | Confinan dos nuevas localidades en Madrid y Ávila

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Marlaska dice que la situación en el norte del Embalse de San Juan (Madrid) es "grave"

En declaraciones al Canal 24 Horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que durante toda la noche se va a trabajar para evitar que el incendio se vaya hacia el norte.

En la Comunidad de Madrid tenemos una situación en un punto en concreto que vamos a calificar de grave. Tenemos una amenaza del incendio muy seria, que es en el norte del Embalse de San Juan", ha afirmado, pero ha destacado que se está haciendo frente con todos los medios. Se está trabajando por que el fuego no pase de Valdemaqueda, localidad que ha sido evacuada este lunes.

Eso para nosotros es muy importante. Y sobre todo, conseguirlo antes de mañana a las 11:00 horas, porque la previsión es que a esa hora venga un viento sur que complica más las labores", ha recalcado.