Última hora de los incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, en directo hoy | Confinan dos nuevas localidades en Madrid y Ávila
- La superficie quemada por incendios en España sube a 172.400 hectáreas en lo que va de año
- Mapa de los incendios activos hoy en España | Cómo está siendo la temporada de incendios en España
Los servicios de extinción de incendios siguen luchando contra las llamas en diferentes puntos de España. El incendio de Ávila es ya el mayor registrado en la historia reciente de nuestro país que, junto con el incendio en la Comunidad de Madrid y el de Vall d'Uixò, en Castellón, centra las labores de los más de 3.000 efectivos desplegados. Se abre una ventana de oportunidad este lunes y martes porque a partir del miércoles se espera una nueva ola de calor en España.
Esta es la situación de los incendios:
- Los incendios han calcinado unas 50.000 hectáreas en Ávila, alrededor de 28.000 en Madrid y unas 8.500 en Castellón.
- Más de 180.000 personas permanecen evacuadas o confinadas en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.
- El Gobierno declarará este martes "gravemente afectadas" las zonas arrasadas por los incendios.
- Portugal, Grecia, Turquía e Italia se suman a las tareas de extinción de los graves incendios del centro del país.
En directo, última hora de los incendios en España:
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El Gobierno suspende la cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo
El ministro del interior, Fernando Grande-Maslaska, ha ordenado la suspensión temporal de las labores de cosecha que requieran el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo. La medida permanecerá en vigor mientras se mantenga la situación de emergencia de interés nacional por los incendios forestales.
Esta decisión responde al elevado riesgo de que este tipo de maquinaria pueda provocar nuevos incendios en un contexto marcado por "las altas temperaturas, la baja humedad relativa y la intensidad de los fuegos que afectan al centro peninsular". Según ha informado el Ministerio del Interior, los incendios ya han arrasado más de 77.000 hectáreas y mantienen afectadas a cerca de 91.000 personas entre evacuadas y confinadas.
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Fernando Grande-Marlaska autoriza el realojo de 9 de los 11 municipios de Toledo
El ministro del Interior ha anunciado el realojo de los vecinos de nueve de los once municipios evacuados en la provincia de Toledo como consecuencia del incendio forestal que afecta también a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. La decisión se ha adoptado tras la solicitud del Gobierno de Castilla-La Mancha y después de la mejora registrada en ese frente del incendio.
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada en Navalcarnero (Madrid), Marlaska ha precisado que podrán regresar a sus viviendas los vecinos de Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán. Por el contrario, se mantiene la evacuación en La Iglesuela del Tiétar y Sartajada.
“Grande-Marlaska anuncia el realojo de 9 de las 11 localidades evacuadas en la provincia de Toledo.— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 27, 2026
¿Almendral de la Cañada
¿Buenaventura
¿Navamorcuende
¿Real de San Vicente
¿Hinojosa de San Vicente
¿Castillo de Bayuela
¿Garciotum
¿Nuñogómez
¿Pelahustán pic.twitter.com/91mBaqjp5k“
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Marlaska dice que la situación en el norte del Embalse de San Juan (Madrid) es "grave"
En declaraciones al Canal 24 Horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que durante toda la noche se va a trabajar para evitar que el incendio se vaya hacia el norte.
En la Comunidad de Madrid tenemos una situación en un punto en concreto que vamos a calificar de grave. Tenemos una amenaza del incendio muy seria, que es en el norte del Embalse de San Juan", ha afirmado, pero ha destacado que se está haciendo frente con todos los medios. Se está trabajando por que el fuego no pase de Valdemaqueda, localidad que ha sido evacuada este lunes.
Eso para nosotros es muy importante. Y sobre todo, conseguirlo antes de mañana a las 11:00 horas, porque la previsión es que a esa hora venga un viento sur que complica más las labores", ha recalcado.
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El fuego deja ya más de 50.000 hectáreas en Ávila, 25.000 en Madrid y 2.000 en Toledo
Este es el recuento hecho, a última hora del lunes, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
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Buenas noches! Comenzamos la narración minuto a minuto de la situación de los incendios que recorren España de cara a este martes 28 de julio.