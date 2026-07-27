El tiempo del 27 de julio: el calor se intensifica en el sur con avisos por altas temperaturas
- El ascenso de las temperaturas marcará el inicio de la última semana de julio
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La última semana de julio arranca con un tiempo estable en la mayor parte de España y predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, se esperan intervalos nubosos en el área cantábrica, el alto Ebro, el Estrecho y el norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares, donde no se descarta la aparición de chubascos aislados, especialmente en el litoral catalán y el norte del archipiélago balear. Además, podrían formarse bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y en los litorales occidentales de Alborán.
Temperaturas
Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso prácticamente generalizado y seguirán ganando intensidad a lo largo de la semana. Los valores más elevados se registrarán en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, donde los termómetros dejarán valores cercanos a los 40 grados, especialmente en Andalucía y Extremadura. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva, donde se esperan máximas de hasta 38 grados. Las mínimas también tenderán a subir, aunque durante la madrugada todavía se registrarán temperaturas inferiores a los 15 grados en algunas ciudades.
Vientos
Los vientos serán en general flojos durante la mañana, aunque a partir del mediodía el viento de levante volverá a intensificarse y ganará fuerza durante la tarde, pudiendo complicar la situación en algunas zonas del interior. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por este fenómeno en el Estrecho y la Campiña Gaditana, donde se esperan rachas de hasta 80 kilómetros por hora. El aumento del viento, unido al ambiente seco y al calor, contribuirá además a elevar el riesgo de incendios en las zonas más afectadas.
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