El tiempo del 27 de julio: el calor se intensifica en el sur con avisos por altas temperaturas

La última semana de julio arranca con un tiempo estable en la mayor parte de España y predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, se esperan intervalos nubosos en el área cantábrica, el alto Ebro, el Estrecho y el norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares, donde no se descarta la aparición de chubascos aislados, especialmente en el litoral catalán y el norte del archipiélago balear. Además, podrían formarse bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y en los litorales occidentales de Alborán.

Temperaturas Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso prácticamente generalizado y seguirán ganando intensidad a lo largo de la semana. Los valores más elevados se registrarán en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, donde los termómetros dejarán valores cercanos a los 40 grados, especialmente en Andalucía y Extremadura. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva, donde se esperan máximas de hasta 38 grados. Las mínimas también tenderán a subir, aunque durante la madrugada todavía se registrarán temperaturas inferiores a los 15 grados en algunas ciudades.