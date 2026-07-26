Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 21 en París

Este domingo 26 de de julio se disputa la etapa 19 del Tour de Francia 2026 con inicio y final en los Campos Elíseos de París, en una última jornada con tan solo 89 kilómetros de recorrido en vez de los 133 previstos inicialmente debido a los incendios en el país galo.

La victoria de Richard Carapaz (EF) en la la penúltima etapa con final en la nueva vertiente de Alpe d'Huez certificó el quinto Tour de Francia del esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien afronta este domingo el paseo triunfal por los Campos Elíseos con el ecuatoriano como líder de la clasificación de la montaña.

Como es tradicional, la jornada servirá como homenaje al ganador del Tour y a todos los corredores que han liderado las diferentes clasificaciones: puntos, montaña, equipo, mejor joven, y ciclista más combativo en un final que se resolverá previsiblemente al sprint.

Finalmente, la última jornada se limita al circuito previsto en la capital, a causa de la necesidad de implicar fuerzas del orden y bomberos en la lucha contra los incendios en el país.

Se mantienen las tres subidas a la colina de Montmartre y que añaden dos nuevos pasos por los Campos Elíseos para totalizar 89 kilómetros, frente a los 133 inicialmente previstos.

Con esas modificaciones se mantiene el interés deportivo de la etapa, aunque se le amputan los kilómetros iniciales, tradicionalmente dedicados a la celebración del ganador, por lo que la última jornada puede resolverse en un sprint masivo con la opción de que quizás, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen o incluso el propio Tadej Pogacar, puedan protagonizar algún ataque en alguna de las tres subidas a Montmartre.