Última hora de los incendios en Madrid y Ávila hoy, en directo | Marlaska y Mañueco coinciden en que la gente afectada "siga las instrucciones de las autoridades y evacúen o se confinen"

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Grande-Marlaska y Fernández Mañueco han coincidido en la necesidad de que la gente afectada siga las instrucciones de las autoridades y que evacúen o se confinen, según se les diga, para no poner en riesgo sus vidas ni las de las personas que están trabajando en la extinción.

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Francisco Javier Marcos ha declrado: "Los incendios -de Madrid y Ávila- no están controlados, pero la situación sí lo está". El ministro del Interior ha reconocido a los periodistas que en el operativo son "un poco más pesimistas" que el viernes, ya que las condiciones meteorológicas "no han ayudado nada", lo que ha hecho que las llamas se hayan adentrado en el Alto Tiétar, obligando a la evacuación de 12 localidades con una población superior a los 30.000 habitantes.



Ante esta situación "compleja", en la que todos han destacado la anticipación de la decisión de evacuar a la población, Grande-Marlaska ha augurado que la próxima noche "no va a ser muy positiva ni amigable" para el gran operativo desplegado, al que se han incorporado medios de varios países, entre ellos Italia y Grecia. Además, se ha producido la llegada de brigadas terrestres desde Portugal, según ha destacado el ministro, quien ha agradecido igualmente la participación de medios procedentes de diez comunidades autónomas.