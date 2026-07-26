Última hora de los incendios en Madrid y Ávila hoy, en directo | Marlaska y Mañueco coinciden en que la gente afectada "siga las instrucciones de las autoridades y evacúen o se confinen"
Siguen activos múltiples incendios en España, con el foco puesto en los de la Comunidad de Madrid, las provincias de Ávila y Toledo. Los fuegos siguen sin control, a la espera de la evolución de las condiciones meteorológica y las labores de extinción.
Esta es la situación de los incendios:
- Las llamas ya han consumido unas 35.000 hectáreas y 88.000 han sido evacuadas o confinadas en Madrid y Ávila.
- El Ministerio de Interior amplía la emergencia de interés nacional a la provincia de Toledo por el incendio de Almorox.
- La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila ante la gravedad de la situación.
- La superficie quemada por incendios en España asciende a 131.113 hectáreas en 2026.
En directo, última hora de los incendios en España:
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El incendio de Vall d'Uixò deja 15.000 desalojados en 15 municipios y sigue descontrolado
El incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixò (Castellón) suma un perímetro de 21 kilómetros; sigue "fuera de la capacidad de extinción", y ha obligado a desalojar hasta el momento a unas 15.000 personas de 15 municipios del sur de la provincia de Castellón.
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Grande-Marlaska y Fernández Mañueco han coincidido en la necesidad de que la gente afectada siga las instrucciones de las autoridades y que evacúen o se confinen, según se les diga, para no poner en riesgo sus vidas ni las de las personas que están trabajando en la extinción.
El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Francisco Javier Marcos ha declrado: "Los incendios -de Madrid y Ávila- no están controlados, pero la situación sí lo está". El ministro del Interior ha reconocido a los periodistas que en el operativo son "un poco más pesimistas" que el viernes, ya que las condiciones meteorológicas "no han ayudado nada", lo que ha hecho que las llamas se hayan adentrado en el Alto Tiétar, obligando a la evacuación de 12 localidades con una población superior a los 30.000 habitantes.
Ante esta situación "compleja", en la que todos han destacado la anticipación de la decisión de evacuar a la población, Grande-Marlaska ha augurado que la próxima noche "no va a ser muy positiva ni amigable" para el gran operativo desplegado, al que se han incorporado medios de varios países, entre ellos Italia y Grecia. Además, se ha producido la llegada de brigadas terrestres desde Portugal, según ha destacado el ministro, quien ha agradecido igualmente la participación de medios procedentes de diez comunidades autónomas.
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Buenas noches, comienza aquí la narración al minuto de la situación de los graves incendios que afectan a varias zonas de España el día 26 de julio, y que han ocasionado la evacuación de miles de personas en diferentes puntos de la península. A través de este enlace se puede seguir lo ocurrido el 25 de julio.