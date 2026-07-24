Incendios en España hoy, última hora en directo:

Siguen activos múltiples incendios en España, que han provocado miles de evacuados y confinados. Los que más preocupan, sin duda, son los de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila.

Este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid y el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos y asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod). Desde allí, el jefe del Ejecutivo realizará una declaración institucional.

Asimismo, a lo largo de esta jornada llegarán a España medios aéreos italianos y griegos después de que este viernes el Gobierno haya solicitado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila.