Choque político por la atención de los incendios: de la colaboración y lealtad máxima al ataque en las redes
- Grande Marlaska habla de "coordinación real y lealtad máxima" y Puente critica los recortes del PP
- Los populares critican al ministro de Transportes y Ayuso no le responde: "Le ignoro por completo"
- Conozca el minuto a minuto de los incendios forestales en España
Con más de 12.000 hectáreas quemadas en Madrid y Ávila y tras tomar el mando de la situación a través de la declaración de emergencia de interés nacional, el Gobierno Central ha solicitado la ayuda de Bruselas, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en su comparecencia ante los medios desde el puesto de mando avanzado de Cenicientos, en Madrid. Llegarán, para ofrecer esta ayuda, dos aviones Foca de Grecia y otros dos de Italia.
Marlaska ha señalado que "la coordinación está siendo absolutamente real, efectiva y de la lealtad máxima" entre instituciones. Y ha insistido en que la prioridad máxima son "las personas y los núcleos urbanos" y también evitar la confluencia de los tres incendios, lo cual complicaría la situación. En todo caso, según el titular de Interior "están planificados todos los escenarios posibles", y los medios podrían "rápidamente adaptar la metodología a la situación".
"La coordinación está siendo perfecta y absoluta", ha insistido el ministro, que ha continuado asegurando que cuando las administraciones se enfrentan a tragedias como estas "lo que sale es la gestión, la eficacia, la eficiencia y poner todos lo mejor de cada uno de nosotros".
Madrid pidió el jueves la "situación operativa 3 de interés nacional"
Las palabras de Marlaska llegaban después de que Interior asumiese el mando tras pedir la presidenta de la Comunidad de Madrid en la noche del jueves que se declarase "la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad" de estos incendios forestales".
Isabel Díaz Ayuso lo hacía a través de un mensaje en la red social X y una carta del Gobierno regional al Ejecutivo central, donde pedía que se declarase "la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad" de estos incendios forestales, algo que le afeaba, desde el puesto de mando, el delegado del Gobierno en la comunidad de Madrid, Francisco Martínez,: "Una situación así no se resuelve con un tuit si no desde la responsabilidad y es lo que estamos haciendo", ha espetado.
Marlaska ha insistido en que "el gobierno central lo que no hace es pararse ante una emergencia, sino asumir la responsabilidad desde el minuto uno", ha insistido.
Más crítico ha sido el titular de Transportes, Óscar Puente, que en la red social X ha ironizado diciendo que "la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP". "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta", ha continuado. En su post, Puente ha replicado otro del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que denunciaba la falta de personal y medios técnicos para combatir el fuego.
“Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta. https://t.co/YCY13dHyDv“— Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026
Ayuso destaca la colaboración y no responde a Puente: "Le ignoro por completo"
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado desde el puesto de mando de Cenicientos, que "la coordinación está siendo buena y es necesaria". Ha insistido en que "nos ponemos manos a la obra para salvar vidas, las casas, las historias y propiedades de miles de familias". "Cuando hay tantas personas evacuadas es cuando la administración del estado ha de estar. En otras ocasiones el Estado pide ayuda a la Comunidad de Madrid, todo es de todos", ha dicho.
"La prioridad es salvar vidas", ha insistido, para pedir ponerse "manos a la obra y dejarnos de historias": "El primer mamarracho que se ponga a calentar el ambiente, él sabrá", ha señalado, en respuesta a las críticas del Delegado del Gobierno. Ayuso ha pedido "primero colaborar, y luego ya volveremos a la refriega de siempre".
Sobre las palabras del ministro Puente, criticando los recortes de las comunidades populares, ha respondido con un escueto: "Le ignoro por completo", ha respondido la presidenta madrileña, que también ha dicho que no había hablado de Pedro Sánchez: "No sé nada de él".
“Isabel Díaz Ayuso califica de "mamarracho" al delegado del Gobierno en Madrid tras las acusaciones sobre como la Comunidad ha pedido ayuda por los incendios— Radio 5 (@radio5_rne) July 24, 2026
▪️Le acusa de "calentar el ambiente" y defiende que ha seguido los mecanismos que establece la ley pic.twitter.com/uj7Gyd2qTa“
Sobre la ayuda solicitada por España a la Unión Europea, Ayuso ha destacado que "Francia la pidió ayer, antes, y por lo tanto está recibiendo la ayuda antes".
De nuevo a través de la red social X respondía Puente a Ayuso: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives", le ha espetado el ministro de transportes a la presidenta de Madrid. "Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", ha concluído.
También la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado las palabras del ministro de Transportes y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, cuya actuación ha calificado de "miserable".
Ezcurra, ha asegurado que no entiende que mientras todo el país observa con preocupación la situación, "no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo". En este sentido, ha respondido a las críticas de Puente y Martínez contra los Gobierno del PP: "Ellos ven bandos y muros donde nosotros solo vemos fuego que combatir porque la gente lo esta pasando mal", ha aseverado.
"No es de recibo que un ministro del Gobierno de España esté insultando a gobiernos autonómicos que combaten una crisis de esta magnitud", ha dicho después.
Ezcurra se ha remitido a las palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóó y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "Han dicho que en un momento de tanta gravedad como el actual lo único que puede suceder es cooperación leal entre administraciones, la máxima coordinación y todos los recursos disponibles para controlar situación". "Parece que vienen horas duras", ha señalado, por lo que afirma, "estamos muy preocupados".
En cuanto al Pacto de Estado ofrecido por Pedro Sánchez contra los incendios, Ezcurra ha recordado que el PP presentó en septiembre "un plan contra las emergencias naturales que se tradujo en iniciativas parlamentarias y el gobierno se desmarcó con pacto de estado que no se traduce en nada" y no ha dado lugar a "medidas concretas". Sin embargo, ha criticado que mientras que en España hacen falta 14 aviones para combatir el fuego solo hay siete y "el Gobierno ha tenido que pedir ayuda a Europa": "La ayuda Europa no se critica", ha ironizado, "se critica la que piden las comunidades autónomas ante una emergencia nacional de manual".
"Si hay que pedir ayuda o declarar emergencia nacional que se haga", ha insistido Ezcurra, que ha pedido "dejar la rivalidad política a un lado y solucionar el problema", ya que la gente lo está pasando mal. "Lo que esperamos es que solicitud de ayuda y trabajos lleguen a buen puerto".