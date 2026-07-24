Choque político por la atención de los incendios: de la colaboración y lealtad máxima al ataque en las redes

Con más de 12.000 hectáreas quemadas en Madrid y Ávila y tras tomar el mando de la situación a través de la declaración de emergencia de interés nacional, el Gobierno Central ha solicitado la ayuda de Bruselas, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en su comparecencia ante los medios desde el puesto de mando avanzado de Cenicientos, en Madrid. Llegarán, para ofrecer esta ayuda, dos aviones Foca de Grecia y otros dos de Italia.

Marlaska ha señalado que "la coordinación está siendo absolutamente real, efectiva y de la lealtad máxima" entre instituciones. Y ha insistido en que la prioridad máxima son "las personas y los núcleos urbanos" y también evitar la confluencia de los tres incendios, lo cual complicaría la situación. En todo caso, según el titular de Interior "están planificados todos los escenarios posibles", y los medios podrían "rápidamente adaptar la metodología a la situación".

"La coordinación está siendo perfecta y absoluta", ha insistido el ministro, que ha continuado asegurando que cuando las administraciones se enfrentan a tragedias como estas "lo que sale es la gestión, la eficacia, la eficiencia y poner todos lo mejor de cada uno de nosotros".

Madrid pidió el jueves la "situación operativa 3 de interés nacional" Las palabras de Marlaska llegaban después de que Interior asumiese el mando tras pedir la presidenta de la Comunidad de Madrid en la noche del jueves que se declarase "la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad" de estos incendios forestales". Isabel Díaz Ayuso lo hacía a través de un mensaje en la red social X y una carta del Gobierno regional al Ejecutivo central, donde pedía que se declarase "la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad" de estos incendios forestales, algo que le afeaba, desde el puesto de mando, el delegado del Gobierno en la comunidad de Madrid, Francisco Martínez,: "Una situación así no se resuelve con un tuit si no desde la responsabilidad y es lo que estamos haciendo", ha espetado. Marlaska ha insistido en que "el gobierno central lo que no hace es pararse ante una emergencia, sino asumir la responsabilidad desde el minuto uno", ha insistido. Más crítico ha sido el titular de Transportes, Óscar Puente, que en la red social X ha ironizado diciendo que "la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP". "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta", ha continuado. En su post, Puente ha replicado otro del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que denunciaba la falta de personal y medios técnicos para combatir el fuego. “Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta. https://t.co/YCY13dHyDv“ — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026