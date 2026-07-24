Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 19 entre Gap y Alpe d'Huez
- Primera de las dos etapas de montaña con final en la mítica cumbre de Alpe d'Huez
- Perfil y recorrido de la etapa 19 del Tour 2026 con final en Alpe d`Huez
- En directo: etapa 19 del Tour 2026, a las 15:30 en Teledeporte y desde las 15:50 en La1 y RTVE Play
Este viernes 24 de de julio se disputa la etapa 19 del Tour de Francia 2026 entre Gap y Alpe d'huez, una jornada de montaña, de 127,9 kilómetros de recorrido con cuatro puertos de montaña, dos de segunda categoría, uno de primera y la ascensión final a la mítica cumbre alpina.
La victoria de Richard Carapaz en Orcières Merlette en la etapa 18 como aperitivo de las dos etapas con final en Alpe d`Huez pasará el testigo a los grandes favoritos de la carrera con Tadej Pogacar como líder de la clasificación general por delante de Remco Evenepoel y Paul Seixas.
La jornada, entre Gap y la mítica cima de Alpe d'Huez, de 127,9 kilómetros, consta de cuatro puertos de montaña, dos de segunda categoría', el Col Bayard y el Col d'Ornon, el 'Col du Noyer, de primera categoría, y la ascensión final al puerto de las 21 curvas, de 13,8 kilómetros al 8,1 por ciento, de categoría especial.
La subida a Alpe d'Huez muestra por primera vez dos caras y ofrece la posibilidad de repartir las cartas de la baraja a lo largo de dos días. El recorrido ultradinámico de la primera parte, con el trampolín para los más osados en la subida al Col de Bayard, da paso al encadenado del Col du Noyer y el Col d'Ornon, con el colofón final de la ascensión a la mítica cumbre de Alpe d`Huez.
Horario y dónde ver la etapa 19 del Tour 2026
La decimonovena etapa del Tour de Francia 2026 puedes verla íntegra en directo, en abierto y gratis este viernes 24 de julio desde las 15:30 hora peninsular española en Teledeporte, a partir de las 15:50 horas en La1 y sin cambiar de canal en RTVE Play con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Pedro Delgado, las habituales voces del ciclismo en TVE.
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