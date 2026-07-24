Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 19 entre Gap y Alpe d'Huez

Este viernes 24 de de julio se disputa la etapa 19 del Tour de Francia 2026 entre Gap y Alpe d'huez, una jornada de montaña, de 127,9 kilómetros de recorrido con cuatro puertos de montaña, dos de segunda categoría, uno de primera y la ascensión final a la mítica cumbre alpina.

La victoria de Richard Carapaz en Orcières Merlette en la etapa 18 como aperitivo de las dos etapas con final en Alpe d`Huez pasará el testigo a los grandes favoritos de la carrera con Tadej Pogacar como líder de la clasificación general por delante de Remco Evenepoel y Paul Seixas.

La jornada, entre Gap y la mítica cima de Alpe d'Huez, de 127,9 kilómetros, consta de cuatro puertos de montaña, dos de segunda categoría', el Col Bayard y el Col d'Ornon, el 'Col du Noyer, de primera categoría, y la ascensión final al puerto de las 21 curvas, de 13,8 kilómetros al 8,1 por ciento, de categoría especial.

La subida a Alpe d'Huez muestra por primera vez dos caras y ofrece la posibilidad de repartir las cartas de la baraja a lo largo de dos días. El recorrido ultradinámico de la primera parte, con el trampolín para los más osados en la subida al Col de Bayard, da paso al encadenado del Col du Noyer y el Col d'Ornon, con el colofón final de la ascensión a la mítica cumbre de Alpe d`Huez.