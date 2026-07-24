Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: primera jornada desde Málaga

Este viernes 24 de julio arranca en el estadio Ciudad de Málaga los Campeonatos de España absolutos de atletismo con una primera jornada matinal que cuenta con 11 pruebas, entre ellas, las finales de los 10.000 metros marcha en categoría masculina y del lanzamiento de disco en la femenina.

Además, en esta primera sesión se pondrán en acción muchos de los grandes velocistas con las primeras rondas de los 100 y los 400 m lisos, además de los competidores de las pruebas combinadas.

Así pues, habrá que estar atentos al rendimiento de María Isabel Pérez, Jaël-Sakura Bestué o Aitana Rodrigo, así como Abel Jordán, Guillem Crespí o Ander Garaiar entre los sprinters. Y cómo no, atención especial al 400 femenino, con las integrantes del exitoso relevo largo español liderado por Blanca Hervás y Paula Sevilla.

Además, también hay mucha expectación por ver en el heptatlón a María Vicente en su duelo con Sofía Coscuella.

En cuanto a los candidatos a los primeros títulos, Paul McGrath tiene de largo la mejor marca de los inscritos en los 10.000 m marcha.Y el disco femenino Inés López parte como favorita, aunque Nneka Naomey Ezenwa está en progresión.