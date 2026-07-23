El Campeonato de España de atletismo en Málaga reparte 38 títulos y los últimos billetes para el Europeo de Birmingham

Málaga acoge este fin de semana la 106ª edición del Campeonato de España de Atletismo absoluto con 38 títulos en juego y las mínimas para varios atletas de poder disputar el Europeo de Birmingham del próximo mes de agosto.

El medio fondo volverá a convertirse en uno de los platos fuertes de la competición, donde Mohamed Attaoui y Rocío Arroyo buscarán en los 800m revalidar el oro de la pasada edición frente al empuje de rivales de la talla de David Barroso, líder español del año o el siempre candidato Elvin Josué Canales, en categoría masculina, y Marta Mitjans o Lorea Ibarzábal en la femenina.

En 1.500 m Mariano García, campeón del mundo en pista cubierta el pasado mes de marzo en Torún (Polonia) buscará su primer título nacional en la distancia ante Adrián Ben, líder del año, el gallego Ignacio Fontes o el recién llegado a la élite, Carlos Sáez; en categoría femenina, Rocío Garrido y Marina Martínez aparecen como favoritas al título por delante de una terna de aspirantes -Judith Otazua, María Viciosa y Lorena Martín-.

Marta García y Abdessamad Oukhelfen apuntan a coronarse en los 5.000 metros, donde la palentina busca su quinta corona consecutiva y el campeón de 2020 busca reencontrarse con el oro seis años después.

Uno de los momentos más esperados será el regreso de la toledana Irene Sánchez Escribano a los 3.000 metros obstáculos tras su parón tras los Juegos Olímpicos de París 2024, y buscará su séptimo título nacional, mientras Dani Arce buscará su cuarta corona consecutiva.

Maribel Pérez, Jaël Bestué y Blanca Hervás El gran momento de la velocidad del atletismo español tendrá su protagonismo en la pista con las referencias de Maribel Pérez y Jäel Bestué en 100m y 200m, respectivamente, y Abel Alejandro Jordán y Andoni Calbano sobre ambas distancias en categoría masculina. Uno de los duelos más espectaculares es el que se vivirá en los 400m femeninos con Blanca Hervás y Paula Sevilla, en la reedición del Meeting de Madrid donde la madrileña estableció una mejor marca personal (50.46) y la vigente campeona se quedó a tan solo 22 centésimas, también marca personal. En hombres, se reunirá la mayor concentración de atletas españoles de la historia con marcas por debajo de 46 segundos, con Ángel González como líder del año, un paso por delante de Markel Fernández, campeón de España short track y Samuel García, Óscar Husillos, Manuel Guijarro, Jorge García, Bernat Erta, iñaki Cañal, David García, Nicolas Campos y Asabu Pines. Duelo de altura también en los 110 metros vallas con el clásico duelo entre Asier Martínez, líder del año, y Quique Llopis, subcampeón del mundo de 60 metros vallas en Torun. En categoría femenina Lerato Pagès, Paula Blanquer y Marina Covarrubias apuntan al título. En 400 metros vallas Sara Gallego regresa con fuerza a un campeonato nacional tras la lesión ante la defensora del título Daniela Fra, y Carla García, quien atraviesa uno de sus mejores momentos. En hombres, Jesús David Delgado busca su tercer título, con David Llorente, quinto español de todos los tiempos, y Víctor Blanco, campeón de España sub-23, como grandes alternativas.

Fátima Diame y Tessy Ebossele buscan los 7 metros El foso de longitud volverá a acaparar protagonismo con los duelos entre Fátima Diame y Tessy Ebosele en su objetivo de acercarse a los 7 metros, mientras las referencias masculinas volverán a ser Lester Lescay y Eusebio Cáceres, quienes ya han saltado este año por encima de los 8 metros. El triple salto afronta su cambio generacional en ambas categorías, con Naida Calonge y Ana Estrella de León, en mujeres, y Ramón Adalia y Eneko Carrascal, en hombres. La pértiga tendrá en Mónica Clemente a la principal favorita para revalidar el campeonato, aunque Naiara Pérez y Ana Carrasco tratarán de sorprender. En hombres, Artur Coll encabeza una competición muy abierta en la que también destacan Juan Luis Bravo, Álex Gracia, Martí Serra, Isidro Leyva y Ander Martínez.