Zapatero romperá hoy su silencio en una entrevista en RTVE tras declarar como investigado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero concede este jueves a RTVE su primera entrevista tras ser investigado por su implicación en el caso Plus Ultra. La entrevista será en el marco del programa Mañaneros 360 a partir de las 13 horas.

El exjefe del Ejecutivo estará presencialmente en el plató del programa de actualidad de La 1 tras el anuncio de su imputación por el rescate a la aerolínea el pasado 19 de mayo. Es su primera entrevista en un medio de comunicación también después de su declaración en la Audiencia Nacional a mediados de junio, y se producirá dos días después de la comparecencia de Julio Martínez Martínez por el mismo caso.

La entrevista correrá a cargo del copresentador del programa, Javier Ruiz, y podrá seguirse en La 1 y RTVE Play.